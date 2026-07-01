ИОАНН II ВЕЛИКИЙ КОМНИН
ИОАНН II ВЕЛИКИЙ КОМНИН - трапезундский император (июнь 1280 - 1284 годы, 1284-1297 годы).
Младший сын императора Мануила I Комнина от брака с Ириной Сирикеной. Возведён на престол в результате династического заговора и выдачи родственниками его старшего брата, императора Георгия, ильхану Абаке. Радикально изменил внешнеполитический курс Трапезундской империи, перейдя от ориентации на Золотую Орду и мамлюкский Египет к союзным отношениям с ильханами и Византией.
Летом 1281 года в Трапезунде произошло восстание Пападопула, в ходе которого Иоанн II был пленён, но вскоре отпущен. Отправился в Константинополь, где в 1282 году вступил в брак с дочерью Михаила VIII Палеолога Евдокией. Условием брака был отказ от притязаний на византийский трон и на именование трапезундских государей императорами ромеев. Во время пребывания Иоанна II в Константинополе Трапезунд был осаждён царём Имерети Давидом VI Нарином, безуспешно пытавшимся взять город в апреле 1282 года. После возвращения Иоанна II в Трапезунд династическая борьба там продолжилась.
Отпущенный Абакой император Георгий безуспешно пытался овладеть троном, а в 1284 году на несколько месяцев власть захватила старшая дочь императора Мануила I и Русудан из Ивирии - Феодора. Она была низложена династической оппозицией, и престол окончательно перешёл к Иоанну II. Во время его правления тюркские кочевые племена захватили богатейшую область Трапезундской империи - Халивию. Вместе с тем Иоанну II удалось укрепить императорскую власть и подавить сопротивление знати и династической оппозиции. Он вёл переговоры с папой, разрешил францисканцам основать монастырь в Трапезунде, заключил договор с генуэзцами об основании их фактории, принимал меры для поддержания активной международной торговли через Трапезунд - Тебриз.