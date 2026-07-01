ИОАНН II ВЕЛИКИЙ КОМНИН

ИОАНН II ВЕЛИКИЙ КОМНИН - тра­пе­зунд­ский им­пе­ра­тор (июнь 1280 - 1284 годы, 1284-1297 годы).

Млад­ший сын императора Ма­нуи­ла I Ком­ни­на от бра­ка с Ири­ной Си­ри­ке­ной. Воз­ве­дён на пре­стол в ре­зуль­та­те ди­на­стического за­го­во­ра и вы­да­чи род­ст­вен­ни­ка­ми его стар­ше­го бра­та, императора Ге­ор­гия, иль­ха­ну Аба­ке. Ра­ди­каль­но из­ме­нил внеш­не­по­ли­тический курс Тра­пе­зунд­ской им­пе­рии, пе­рей­дя от ори­ен­та­ции на Зо­ло­тую Ор­ду и мам­люк­ский Еги­пет к со­юз­ным от­но­ше­ни­ям с иль­ха­на­ми и Ви­зан­ти­ей.

Ле­том 1281 года в Тра­пе­зун­де про­изош­ло вос­ста­ние Па­па­до­пу­ла, в хо­де ко­то­ро­го Иоанн II был пле­нён, но вско­ре от­пу­щен. От­пра­вил­ся в Кон­стан­ти­но­поль, где в 1282 году всту­пил в брак с до­че­рью Ми­хаи­ла VIII Па­лео­ло­га Ев­до­ки­ей. Ус­ло­ви­ем бра­ка был от­каз от при­тя­за­ний на ви­зантийский трон и на име­но­ва­ние тра­пе­зунд­ских го­су­дарей им­пе­ра­то­ра­ми ро­ме­ев. Во вре­мя пре­бы­ва­ния Иоанна II в Кон­стан­ти­но­по­ле Тра­пе­зунд был оса­ж­дён ца­рём Име­ре­ти Да­ви­дом VI На­ри­ном, без­ус­пеш­но пы­тав­шим­ся взять го­род в апреле 1282 года. По­сле воз­вра­ще­ния Иоанна II в Тра­пе­зунд ди­на­стическая борь­ба там про­дол­жи­лась.

От­пу­щен­ный Аба­кой император Ге­ор­гий без­ус­пеш­но пы­тал­ся ов­ла­деть тро­ном, а в 1284 году на несколько меся­цев власть за­хва­ти­ла стар­шая дочь императора Ма­нуи­ла I и Ру­су­дан из Иви­рии - Фео­до­ра. Она бы­ла низ­ло­же­на ди­на­стической оп­по­зи­ци­ей, и пре­стол окон­ча­тель­но пе­ре­шёл к Иоанну II. Во вре­мя его прав­ле­ния тюркские ко­че­вые пле­ме­на за­хва­ти­ли бо­гатей­шую об­ласть Тра­пе­зунд­ской им­пе­рии - Ха­ли­вию. Вме­сте с тем Иоанну II уда­лось ук­ре­пить императорскую власть и по­да­вить со­про­тив­ле­ние зна­ти и ди­на­стической оп­по­зи­ции. Он вёл пе­ре­го­во­ры с па­пой, раз­ре­шил фран­ци­скан­цам ос­но­вать мо­на­стырь в Тра­пе­зун­де, за­клю­чил до­го­вор с ге­ну­эз­ца­ми об ос­но­ва­нии их фак­то­рии, при­ни­мал ме­ры для под­дер­жа­ния ак­тив­ной ме­ж­ду­народной тор­гов­ли че­рез Тра­пе­зунд - Теб­риз.