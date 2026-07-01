ИОАНН II КОМНИН

Византийский император с 15.08.1118 г., соправитель с 1.09.1092 г., старший сын императора Алексея I Комнина .

При вступлении на престол 15.08.1118 г. И. II К. столкнулся с заговором своей матери Ирины Дукены и сестры Анны Комниной, стремившихся передать власть мужу Анны кесарю Никифору Вриеннию-младшему, но интрига не удалась.

Смерть Алексея I прервала кампанию против Иконийского султаната, переживавшего период междоусобицы. Весной 1119 г. И. II К. начал поход в Малую Азию, и захватив ряд крепостей во Фригии, восстановил сообщение с Атталией (Анталья). Экспедиция увенчалась успехом и в 1121 г. султанат признал зависимость от Византии.

В 1122 г. И. II К. отразил набег печенегов на Фракию, который привел к их полному разгрому и оказался «прощальным». Вслед за тем император отказался продлевать договор 1082 г. с Венецией, что спровоцировало войну с ней: в конце лета 1122 г. венецианский флот атаковал Корфу, а в 1123-4 гг. опустошил крупные острова в Эгейском море. Новое нападение в 1126 г. вынудило И. II К. пойти на мировую и подтвердить и расширить прежние права республики св. Марка, правда, уравновешенные предоставлением привилегий соперникам Венеции – Генуе и Пизе. В 1137 г. И. II К. завершил завоевание Киликии, после чего в течение 1137-8 гг. Византия, на фоне неудач крестоносцев на Востоке, укрепила позиции в Северной Сирии и связала Антиохию и королевство Иерусалима вассальной клятвой.

Внутренняя политика И. II К. известна значительно меньше внешней, во многом потому, что современные василевсу писатели не уделили его царствованию должного внимания, ограничившись лишь событийной канвой. Несмотря на продолжение курса отца, опиравшегося почти исключительно на родственников и клиентов – клан военно-аристократических семейств, – И. II К. пользовался услугами и выходцев из низов. В частности, пост великого доместика занимал крещенный мусульманин Иоанн Аксух, а гражданское управление контролировал логофет дрома Стефан Мелит.

И. II К. умер 8.04.1143 г. в лагере в Киликии, где армия находилась на зимовке в преддверии вторжения в Сирию. Несколькими неделями ранее в запале охоты царь получил ранение в руку, приведшее к заражению крови.

С 1104 г. И. II К. был женат на дочери короля Венгрии Ласло I Святого Пирошке (Ирине; ок. 1088-1134), впоследствии канонизированной, от которой имел четверых сыновей и четырех дочерей.

Исторические источники:

Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Комнинов (1118-1180). Труд Иоанна Киннама / Пер. под ред. проф. В.Н. Карпова. СПб., 1859.

Иллюстрации:

Император Иоанн II Комнин и его супруга Ирина Венгерская (собор св. Софии. Константинополь).

Автор статьи: А. Н. Слядзь