ИОАНН II ИОАННОВИЧ

ИОАНН II ИОАННОВИЧ (Красный) - великий князь Владимирский (1354-1359 годы), князь московский (1353-1359 годы).

Из династии Рюриковичей, 3-й сын великого князя Иоанна I Даниловича Калиты и его 1-й супруги великой княгини Елены, младший брат великого князя Симеона Иоанновича Гордого. Родился в день памяти преподобного Иоанна Лествичника. В 1339 году вместе с отцом и со старшим братом князем Симеоном Иоанн Иоаннович ездил в Орду, осенью был вновь отправлен Иоанном Калитой к хану вместе с Симеоном и младшим братом Андреем. После смерти отца (31 марта 1340 года) Иоанн Иоаннович стал 2-м по старшинству князем московского дома, так как 2-й сын Иоанна Калиты Даниил умер в младенчестве. По завещанию отца (1339 год) Иоанн Иоаннович получил треть Москвы, Звенигород с 12 волостями к западу от Москвы и 10 сел.

В правление великого князя Симеона Гордого (1340-1353) Иоанн Иоаннович активно участвовал в политической жизни Руси. Весной 1340 года, после смерти отца, вместе с братьями и со многими русскими князьями он побывал в Орде, где его старший брат получил ярлык на Владимирское великое княжество. Зимой 1340/1341 года Иоанн Иоаннович участвовал в совместном походе князей Северо-Восточной Руси на Торжок, имевшем целью принудить новгородцев выплатить ордынскую дань («черный бор») и освободить захваченных ранее новгородцами великокняжеских наместников и сборщиков налогов. В 1344 и 1350 годах вместе с великим князем Симеоном Гордым Иоанн Иоаннович вновь побывал в Орде. В 1348 году возник конфликт между Симеоном Гордым и его младшими братьями, противившимися намерениям великого князя поставить Московское княжество под свой единоличный контроль. Одним из последствий конфликта стала опала с конфискацией владений влиятельного московского боярина Алексея Петровича Хвоста (Босоволкова), состоявшего в доверительных отношениях с Иоанном Иоанновичем. В итоге князья пришли к соглашению. Старший брат пошел на уступки Иоанну Иоанновичу, который получил ряд земельных владений, ранее принадлежавших Босоволкову. В ответ Иоанн Иоаннович и князь Андрей обещали поддерживать великого князя и не принимать на службу опального боярина и членов его семьи.

В 1348 году по поручению старшего брата Иоанн Иоаннович во главе московской рати ездил в Великий Новгород для отпора войскам шведского короля Магнуса. Реальной помощи новгородцам он не оказал и вскоре вернулся в Москву. В 1352 году Иоанн Иоаннович участвовал в крупномасштабном походе князей Северо-Восточной Руси во главе с великим князем Симеоном Гордым против Литовского великого княжества Ольгерда и его союзников. В результате похода был заключен выгодный для правителей Москвы мир с Литовским великим княжеством, по условиям которого под власть Владимирского великого князя вернулись правители Смоленского и Брянского княжеств.

В 1353 оду., во время эпидемии чумы, умерли великий князь Симеон Гордый, его сыновья и младший брат князь Андрей, Иоанн Иоаннович стал московским князем. Перед отъездом в Орду он перераспределил уделы в составе Московского княжества, нарушив условия завещания великого князя Симеона, по которому вдова последнего великая княгиня Мария Александровна должна была унаследовать основную часть княжества. В результате действий Иоанна Иоанновича под его непосредственную власть перешли города Можайск и Коломна вместе с рядом волостей, ему поступал сбор московской тамги (налога с торговых сделок). Для подтверждения своего права на московский стол Иоанн Иоаннович отправился в Орду, рассчитывая там же получить ярлык и на великое княжение. Его соперником в борьбе за великокняжеский титул в Орде стал нижегородско-суздальский князь Константин Васильевич, получивший поддержку Велкого Новгорода. Хан Джанибек решил продолжить политику хана Узбека и отдал ярлык Иоанну Иоанновичу.

В начале 1354 года новый великий князь вернулся на Русь и 25 марта был торжественно возведен на великокняжеский стол во Владимире. В отсутствие Иоанна Иоанновича рязанский князь Олег Иванович отвоевал у московских князей город Лопасня на правобережье Оки, в плен попал великокняжеский наместник Михаил Александрович. Ранее Лопасня вместе с рязанскими территориями по реке Протве была захвачена московскими князьями, что и стало одной из причин конфликта. Несмотря на то что новгородцы полтора года не признавали Иоанна Иоанновича в качестве великого князя, конфликт удалось решить мирным путем, и в 1355 году в Великом Новгороде появились наместники Иоанна Иоанновича. В том же году союзник Москвы бывший служилый князь Федор Глебович изгнал из Мурома своего дядю святого благоверного князя Георгия (Юрия) Ярославича и при поддержке Иоанна Иоанновича получил в Орде ярлык на Муромское княжество.

В конце правления Иоана Иоанновича в Москве в результате конфликта между московскими боярами был убит фаворит Иоанна Иоанновича Алексей Петрович Хвост, который после смерти великого князя Симеона Гордого стал московским тысяцким и вернул себе основную часть утраченных ранее владений в пределах Московского княжества. После убийства Алексея Хвоста знатные бояре Михаил Александрович и его зять Василий Васильевич Вельяминов, сын прежнего московского тысяцкого Василия Протасьевича, опасаясь гнева Иоана Иоанновича, бежали в Рязанское княжество. Осенью 1357 года на Русь из Орды пришел «силен» посол Кошак и «велика бысть истома князем руским». Вскоре после убийства Джанибека ханом был провозглашен Бердибек. В связи со сменой власти в Орде великому князю пришлось зимой 1357/1358 годов совершить туда поездку. Тогда же вместе с рязанским князем Олегом в Орду прибыли и бежавшие из Москвы бояре. В результате переговоров произошло их примирение с Иоанном Иоанновичем, бояре вернулись в Москву, где Вельяминов, очевидно, стал тысяцким.

Консолидация московской знати была весьма своевременной. Хан Бердибек настаивал на новых выплатах со стороны великого князя. В 1358 году на Русь прибыл ордынский царевич Маматхожа, потребовавший пересмотра границ Московского и Рязанского княжеств в пользу последнего. В ответ Иоанн Иоаннович не пустил Маматхожу в пределы Московского и Владимирского княжеств («не въпусти его во свою очину въ Руськую землю»). Вскоре выяснилось, что царевич действовал без ханских санкций, в результате интриг в Орде он попал в опалу и был убит, после чего вопрос о пересмотре границ в пользу Рязанского княжества не поднимался. В 1358 году московские войска заняли Ржеву - бывшее владение смоленских князей, захваченное у них Литовским великим князем Ольгердом; в следующем году город вновь перешел к Литве. Возросшее значение Москвы в конце правления Иоанна Иоанновича отражает чеканка в городе собственной монеты, в настоящее время достоверно известен 1 ее экземпляр (Гайдуков П.Г. Новые материалы о начале русской монетной чеканки в XIV веке // Тр. Отд-ния ист.-филол. наук, 2006 г. / РАН. М., 2007. С. 372-382).

Как и отец, и старший брат, Иоанн Иоаннович осуществлял свою политику в тесном взаимодействии с Церковью. Одновременно с вокняжением Иоанна Иоанновича на митрополичий престол был возведен Владимирский епископ святой Алексий, сын московского боярина Федора Бяконта. Кандидатура святого Алексия была предложена его предшественником Киевским митрополитом Феогностом (умер в 1353 году) и великим князем Симеоном Гордым. Константинопольская Патриархия согласилась на поставление в митрополиты не грека, а русского отчасти и по настоянию Иоанна Иоанновича, просившего за святого Алексия патриарха и императора (об этом упоминает Константинопольский патриарх Филофей Коккин в грамоте о поставлении митрополита Алексия - РИБ. Т. 6. Прил. Стб. 44, 46). Впоследствии Иоанн Иоаннович тесно сотрудничал с митрополитом Алексием, который после смерти великого князя много сделал для воспитания его старшего сына и наследника святого князя Димитрия Иоанновича Донского . По всей видимости, Иоанн Иоаннович поддерживал святого Алексия в стремлении сохранить единство Русской митрополии, угрозу которому представляли попытки Ольгерда поставить на Киевскую кафедру митрополита Романа. Дело имело политическую подоплеку и сопровождалось конфликтами между Москвой и Литвой. Возможно, с согласия Иоанна Иоанновича митрополит Алексий в январе 1359 года отправился в Киев заручиться поддержкой южнорусских князей; там он был арестован Ольгердом, позднее митрополиту удалось бежать. Агиографические русские памятники XIV-XV веков позволяют отнести ко времени правления Иоанна Иоанновича основание таких обителей, как Симонов Старый московский мужской монастырь в честь Рождества Пресв Богородицы и Стефанов Махрищский во имя Святой Троицы мужской монастырь.

Иоанн Иоаннович был дважды женат. Его 1-й супругой в 1341 году стала дочь брянского князя Феодосия Дмитриевна (умер в 1342 году). Вероятно, в этом браке родилась дочь, которая в 1356 году была выдана замуж за сына литовского князя Корьяда (Михаила) Дмитрия Боброка-Волынского, впоследствии перешедшего на службу к сыну Иоанна Иоанновича святому Димитрию Донскому. В 1345 году Иоанн Иоаннович женился на Александре, происхождение которой неясно. В этом браке он имел сыновей святого Димитрия (родился в 1350 году) и Ивана (1354-1364 годы), а также не менее 2 дочерей.

Известны 2 духовные грамоты Иоанна Иоанновича (составлены скорее всего в 1359 году). Они посвящены разделу между сыновьями великого князя Димитрием и Иваном и племянником князем Владимиром Андреевичем территории, имущества и доходов Московского княжества, а также владений за его пределами (Иоанн Иоаннович не мог распоряжаться Владимирским великим княжеством, это право принадлежало хану). Великий князь сохранил владения вдов великих князей Иоанна Калиты (великой княгини Ульяны) и Симеона Гордого (великой княгини Марии), выделил вдовий удел своей 2-й супруге Александре. Князь Димитрий получил наиболее значительные по размерам владения, но в совокупности земли других представителей московского княжеского дома их превосходили. Князь Иван унаследовал отцовский Звенигородский удел.

В духовных грамотах Иоанна Иоанновича упоминается несколько его даров церковным корпорациям: великий князь передал село Павловское «святому Олександру», вероятно Александровому монастырю в Переяславле (Переславле-Залесском), 4-ю часть собиравшейся в Коломне тамги он завещал церковь «Святой Богородицы на Крутице» (либо в Старом Симоновом монастыре, либо на подворье Сарайских епископов), московскую «костку» (одну из торговых пошлин) Иоанн Иоаннович пожаловал на содержание московских Успенского и Архангельского соборов.

Перед кончиной Иоанн Иоаннович принял схиму. Похоронен рядом с отцом и братьями в Архангельском соборе Московского Кремля.

По мнению Г.М. Прохорова, об Иоанне Иоанновиче идет речь в послании некоего архиерея неизвестному князю «От иного послания о повинных» (старший список - РНБ. Сол. № 858, Кормчая, 1493 г.; опубл.: Прохоров. 1978. Прил. 1. С. 202-203). Исследователь атрибутирует послание Киевскому митрополиту святому Киприану, считает его адресатом великого князя Димитрия Иоанновича Донского и датирует текст 1381 годом (1-й публикатор Послания о повинных А. С. Павлов также считал адресатом текста кн. Димитрия Донского, но авторство приписывал свт. Дионисию Суздальскому; см.: Повинное послание Дионисия, архиепископа Суздальского, к великому князю Дмитрию Ивановичу Донскому 1383 г. / Изд.: А. С. Павлов // ПС. 1866. Ч. 1. С. 239-250). В послании восхваляются предки князя - прадед, дед и отец, которые ставятся ему в пример (по имени назван только прадед - равноапостольный князь Владимир (Василий) Святославич). Если согласиться с предположением Прохорова, то к Иоанну Иоанновичу относится следующая часть послания: «Поминаяй... такоже и христолюбиваго великаго князя отца твоего кротость же, и милость, и безлобие многое, и богобоязньство, и правда... Се бо поистине раб Божий беаше в всем... Поминая... святаго же ти отца еже добродетелное исправление, да семи всими, потщався исправлений и приимши от Бога прошение твое въскоре, и безмятежно и долголетно поживеши в нынешнем царствии, и будущаго и неизреченнаго и бесконечнаго царства съобещник с Богом будеши». Однако более обоснованной представляется точка зрения М.Н. Тихомирова, атрибутировавшего Послание о повинных Юрьевскому епископу Даниилу (1114-1122 годы; смотри Даниил, игумен) и считавшего адресатом текста великого князя Владимира (Василия) Всеволодовича Мономаха (Тихомиров М.Н. Малоизвестные памятники. 2. Киевские князья XI в. в Послании о повинных // ТОДРЛ. 1960. Т. 16. С. 454-456; смотри дополнительные доказательства в пользу этой точки зрения: Понырко Н.В. Эпистолярное наследие Древней Руси, XI-XIII вв. М., 1992. С. 49-55).

Исторические источники:

ПСРЛ. Т. 1. Вып. 3; Т. 3; Т. 4. Ч. 1; Т. 5. Вып. 1-2; Т. 6. Вып. 1; Т. 7-8; Т. 10; Т. 15. Вып. 1; Т. 16-18; Т. 20. Ч. 1; Т. 21; Т. 23-30; Т. 32-35; Т. 37-43 (по указ.); ДДГ;

Присёлков М. Д. Троицкая летопись: Реконструкция текста. М.; Л., 1950;

РИБ. 1908. Т. 6 (по указ.);

Прохоров Г. М. Повесть о Митяе: Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы. Л., 1978. Прил. 2. С. 205-215 [Житие свт. Петра в ред. митр. Киприана];

Клосс Б. М. Избр. труды. М., 2001. Т. 2. С. 53-54;

Кучкин В. А. Издание завещаний моск. князей в XIV в.: 1359 г.- Первая душевная грамота вел. кн. Ивана Ивановича // ДРВМ. 2008. № 4. С. 97-101;

Степенная книга царского родословия по древнейшим спискам: Тексты и коммент.: В 3 т. / Отв. ред.: Н. Н. Покровский, Г. Д. Ленхофф. М., 2008. Т. 2 (по указ.).

Иконография

Имеющиеся в монументальных росписях, миниатюре и декоративно-прикладном искусстве изображения Иоанна Иоанновича относятся главным образом к середине XVI - началу XVII веков или воспроизводят сложившуюся в это время иконографию, литературной основой которой послужили «Сказание о князьях владимирских» и «Книга степенная царского родословия».

Образ Иоанна Иоанновича был представлен в стенописи Золотой палаты Московского Кремля (не сохранился), созданной в 1552 году, при царе Иоанне IV Грозном: «...слева от царского места был изображен Дмитрий Донской, а далее в третьем окне его отец, великий князь Иван Иванович» (Забелин И. Е. Домашний быт рус. царей в XVI и XVII ст. М., 2000р. Ч. 1. С. 177). К середине XVI века восходит иконография «исторического портрета» Иоанна Иоанновича. В Архангельском соборе Московского Кремля изображение Иоанна Иоанновича находится над местом его захоронения, у южной стены собора. Иоанн Иоаннович представлен в рост вполоборота вправо, в княжеском одеянии - красном кафтане и синей шубе, руки в молении вытянуты вперед (см.: Коновалов И. В. Первая колокольня Св. Руси // Московский Кремль XIV ст.: Древние святыни и ист. памятники: [Сб. ст.]. М., 2009. С. 93. Ил. 7). Фрески выполнены в середине XVII века (работы закончены в 1666) артелью из 92 мастеров, среди которых были Симон Ушаков, Федор Зубов, Гурий Никитин и др., стенопись повторяет иконографию 1-й росписи Архангельского собора, созданной в 1564-1565 годах при царе Иоанне Грозном.

В Царском Титулярнике 1672 года (РГАДА. Ф. 135. Отд. 5. Рубр. III) и в его копиях нач. 70-х гг. XVII - нач. XVIII в. (РНБ. Эрм. № 440; ГЭ. № 28/78172; ГИМ. Муз. № 4047; РНБ. F.IV.764) есть условный оплечный «исторический портрет», представляющий Иоанна Иоанновича молодым мужчиной с вьющимися волосами и короткой прямой бородой. Фигура развернута вполоборота вправо, взгляд устремлен на зрителя, нос тонкий, с горбинкой, брови слегка нахмурены. Иоанн Иоаннович изображен в княжеской одежде - хорошо видна меховая опушка ворота накинутой на плечи шубы. По обе стороны изображения надпись: «великiи кнзь иоан iоанновiчь» (см.: Портреты, гербы и печати Большой гос. книги 1672 г. СПб., 1903. № 20).

Жизнь Иоанна Иоанновича проиллюстрирована в миниатюрах 1-го Остермановского тома Лицевого летописного свода 70-х годов XVI века (БАН. 31.7.30-1). В большинстве случаев Иоанн Иоаннович представлен средовеком в княжеских одеждах - кафтане, шубе и шапке. Облик Иоанна Иоанновича не имеет индивидуальных особенностей, поэтому его не всегда удается идентифицировать.

Миниатюра «Рождение у великого князя Иоанна Калиты сына Ивана» (Л. 309) близка по иконографии к другим сценам рождества. На миниатюрах, показывающих великого князя Иоанна Калиту с сыновьями, Иоанн Иоаннович неотличим от своих братьев, например в композициях «О поездке великого князя Ивана Даниловича с сыновьями Симеоном и Иваном в Орду» (Л. 370 об.); «О преставлении и погребении великого князя Ивана Даниловича» (Л. 380 об.); «О женитьбе князей Ивана Ивановича и Андрея Ивановича» (Л. 412 об.), где представлены 2 аналогичные сцены свадебного пира; о том, как князья Симеон, Иоанн Иоаннович и Андрей «слияша три колоколы больших, а два менших» (Л. 415 об.), где показаны все трое братьев; о посылке великого князя Симеоном в Великий Новгород Иоанна Иоанновича с другими князьями «да с ними воеводы и рати много» (Л. 437); «Об отправке великого князя Симеона с братьями Иваном и Андреем с ратью к Смоленску» (Л. 456 об.); «Совет митрополита Феогноста с князьями» (Л. 471 об.). На миниатюрах, изображающих преставление великий князей Симеона и Андрея Иоанновичей, Иоанн Иоаннович в обоих случаях стоит у гроба во главе группы светских персонажей.

В композиции, посвященной дарованию ханом Джанибеком Иоанну Иоанновичу ярлыка на великое княжение (Л. 475 об.), фигура Иоанна Иоанновича находится либо в верхнем правом углу перед ханом (может быть, это новгородский посол Семен Судаков), либо во главе свиты (всадник) в нижнем ярусе. В сцене возвращения от хана с пожалованием на великое княжение Иоанн Иоаннович въезжает в сопровождении свиты в городские ворота (Л. 478). Следующая миниатюра представляет Иоанна Иоанновича «сяде на великом княжении Володимери» (Л. 478 об.). Образ в композиции является центральным. Князь, сидящий на богато украшенном троне, обращен к группе придворных. На нем зеленый кафтан, красно-коричневый плащ с опушкой, застегнутый на груди фибулой, зеленая шапка, красные сапоги. На миниатюре, иллюстрирующей примирение Иоанна Иоанновича с суздальским князем Константином Васильевичем (Л. 484), другим претендентом на великое княжение, оба князя в центре, на одном длинном троне, Иоанн Иоаннович слева, с княжеским жезлом в правой руке, левую протягивает в сторону князя Константина, изображенного в виде безбородого юноши. На следующей миниатюре показаны новгородцы, поддержкой которых пользовался князь Константин; они также «смиришася» с Иоанном Иоанновичем (Л. 485 об.). Традиционно, средовеком в княжеском одеянии, Иоанн Иоаннович представлен в композициях, посвященных отъезду его дочери в Литву (Л. 487), «сотворению мира» с тверским князем Василием Михайловичем (Л. 494 об.) и тому, как Иоанн Иоаннович не пустил ордынского посла Маматхожу «в свою очину» (Л. 501). В сцене преставления и погребения Иоанна Иоанновича изображен в схимническом облачении (Л. 505 об.).

Образ Иоанна Иоанновича включался в состав композиций, представляющих генеалогическое древо великих князей и государей Российских, например в росписи 1689 года галереи Преображенского собора Новоспасского монастыря в Москве (С[негирёв] И. [М.] Родословное древо государей рос., изображенное на своде паперти соборной церкви Новоспасского ставропигиального мон-ря. М., 1837. С. IV) и в стенописи центрального свода парадных сеней в здании Исторического музея в Москве, созданной артелью под руководством Ф.Г. Торопова (1883 год; общий вид росписи свода смотри: Гос. Ист. музей. 2006. С. 24).

На миниатюре из синодика Новоиерусалимского Воскресенского мон-ря, выполненного царевной Татианой Михайловной в 1676-1682 годах (ГИМ. Воскр. № 66. Л. 58), Иоанн Иоаннович показан между дедом великим князем Даниилом Александровичем и внуком великим князем Василием Димитриевичем, напротив отца великого князя Иоанна Калиты и сына благоверного великого князя Димитрия Донского. У Иоанна Иоанновича короткие вьющиеся волосы и короткая округлая коричневая борода, руки в молитвенном жесте простерты в сторону князя Владимира, изображенного вверху (см.: Гос. Ист. музей. 2006. С. 163). Поздним повторением миниатюры является эмалевая икона конца XIX века (мастерская Виноградова; ГМЗРК).

В композициях с изображением родословного древа и таблиц русских государей портрет Иоанна Иоанновича встречается на декоративных костяных пластинах холмогорской работы 1772-1774 годов (мастерская О. Х. Дудина, ГИМ; см.: Там же. С. 401. Кат. 22), 1774 года (Я. И. Шубный, ГИМ; надпись: «Резано сие родословие 1774 года августа 15 дня Колмогорской округи Куростровской волости Яковом Ивановичем Шубным»), конца XVIII века (Егорьевский ист.-худож. музей; см.: Егорьевские диковины. 2008. С. 230-233), известна резная костяная кружка, украшенная 58 медалями с портретами русских князей и царей (Дудин, 70-е гг. XVIII в., ГЭ; Щукина. 2000. С. 101; Рязанцев. 2003. С. 470);

Гравюры и литографии с образом Иоанна Иоанновича, включенным в состав родословного древа русских государей, создавались в XVIII - начале XX веков (ГИМ, ГЛМ, РГБИ; см. также: Ровинский. Народные картинки. Кн. 2. С. 240). Фронтальное погрудное изображение Иоанна Иоанновича в княжеском облачении есть на картине И. Никитина «Родословное древо русских царей» (1731, ГРМ; см.: Гос. Рус. музей: Живопись XVIII - нач. XX в.: Кат. Л., 1980. С. 216. Кат. 3803; Андросов С. О. Живописец Иван Никитин. СПб., 1998. С. 186. Кат. 23). Портрет Иоанна Иоанновича входит в серию живописных изображений реальных и вымышленных персонажей российской истории (1-я пол. XIX в., Егорьевский ист.-худож. музей; Егорьевские диковины. 2008. С. 46-47).

Изображение Иоанна Иоанновича есть в серии рельефных инталий на зеленой сибирской яшме, вырезанных около 1723 года нюрнбергским мастером И.К. Доршем по заказу Я.В. Брюса (ГЭ). Согласно «Запискам» Я. Штелина, по представлению А.А. Нартова на основе серии Дорша в 70-х годах XVIII века были созданы медали, на лицевой стороне которых размещались портреты правителей в окружении легенды с именем и титулом, на обороте - краткая надпись, характеризующая события жизни и правления изображенного персонажа (жизнеописания князей и царей взяты из «Краткого российского летописца» М.В. Ломоносова 1760 года). Внизу проставлен номер медали в серии, Иоанн Иоаннович изображен на медали № 38 (резчик И. Б. Гасс; Щукина. 2000. С. 40, 63-64. Прил. С. 256). Коллекция факсимильных копий «ломоносовских» медалей была выпущена в 2002 г. (НПО «Геральдика»), в ней изображение Иоанна Иоанновича находится под № 58.

Образ Иоанна Иоанновича входит в состав серии портретных медалей русских князей и царей 1768-1772 годов (работа Т. Иванова), барельефов 1774-1775 годов Ф.И. Шубина, созданных для интерьера Чесменского дворца в Санкт-Петербурге (с 1831 года находятся в Оружейной палате Московского Кремля, их копии - в Петровском дворце и здании Сената в Кремле; Рязанцев. 2003. С. 16, 117, 470), 2 серий бюстов российских великих князей и царей, выполненных на санкт-петербургской фабрике Ф.Ю. Шопена (1849 год, 60-70-е годы XIX века; Гончарова Л.Н. Русская художественная бронза XIX в. М., 2001. С. 84-85. Примеч. 238).

В 2003 году была выпущена почтовая марка из серии «История Российского государства» с изображением Иоанна Иоанновича (художник Л. Зайцев): в центре - оплечный портрет Иоанна Иоанновича, по сторонам представлены сцены его поставления на великое княжение в Успенском соборе и изгнания из московских земель ордынского посла.

Дополнительная литература:

Срезневский И. И. Родословное дерево рус. князей и царей: Рисунок 1676-1682 гг. // ИИАО. 1863. Т. 4. Стб. 308-310. Рис. 17;

Ровинский. Словарь гравированных портретов. Т. 2. Стб. 37, 57, 81, 86, 102;

Щукина Е. С. Два века рус. медали: Медальерное искусство в России, 1700-1917 гг. М., 2000;

Рязанцев И. В. Скульптура в России XVIII - нач. XX в.: Очерки. М., 2003;

Гос. Ист. музей: [Альбом] / Отв. ред.: Е. М. Юхименко. М., 2006;

Лицевой летописный свод: Факс. изд. рукописи XVI в. М., 2006. Кн. 6: Остермановский 1-й т. Ч. 1;

Егорьевские диковины: Сокровища, редкости, курьезы и проч. замечательные вещи из колл. М. Н. Бардыгина, ныне собр. Егорьевского ист.-худож. музея. М., 2008.

Иллюстрации:

Вел. кн. Иоанн Иоаннович. Роспись Архангельского собора Московского Кремля. 2-я пол. XVII в.;

Хан отдает великое княжение кн. Иоанну Иоанновичу. Миниатюра из Лицевого летописного свода 1-й Остермановский том. 70-е гг. XVI в. (БАН. 31.7.30–1. Л. 475 об.);

Вел. кн. Иоанн Иоаннович. Гравюра XIX в. (РГБ);

Женитьба князей Иоанна и Андрея. Миниатюра из Лицевого летописного свода. 1-й Остермановский том. 70-е гг. XVI в. (БАН. 31. 7. 30–1. Л. 412 об.);

Кончина вел. кн. Иоанна Иоанновича. Миниатюра из Лицевого летописного свода. 1-й Остермановский том. 70-е гг. XVI в. (БАН. 31.7.30–1. Л. 505 об.);

Вел. кн. Иоанн Иоаннович. Фрагмент росписи парадных сеней ГИМ. Артель Ф. Г. Торопова. 1883 г.;

Вел. кн. Иоанн Иоаннович. Портрет из «Царского Титулярника» 1672 г. (РГАДА. Ф. 135. Отд. 5. Рубр. 3);

Заключение мира между вел. кн. Иоанном Иоанновичем и суздальским кн. Константином Васильевичем. Миниатюра из Лицевого летописного свода. 1-й Остермановский том. 70-е гг. XVI в. (БАН. 31.7.30–1. Л. 484);

Вел. кн. Иоанн Иоаннович. Фрагмент миниатюры из Синодика Новоиерусалимского мон-ря. 1676–1682 гг. (ГИМ. Воскр. № 66. Л. 56).