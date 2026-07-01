ИОАНН II

ИОАНН II - ми­тро­по­лит Ки­ев­ский (не позд­нее 1077/1078 года - 1089 год).

По про­ис­хо­ж­де­нию грек. Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в ис­точ­ни­ках в 1077 году, когда по­ста­вил епи­ско­пом Рос­тов­ским Исайю. Воз­мож­но, ос­но­вал две но­вые епи­ско­пии: около 1085 года во Вла­ди­ми­ре-Во­лын­ском, в 1088 году в Ту­ро­ве. В декабре 1086 года он уча­ст­во­вал в по­хо­ро­нах князя Яро­пол­ка Изя­сла­ви­ча. В 1088 году ос­вя­щал церковь Святого Ми­хаи­ла в Вы­ду­бец­ком монастыре, а 14 августа 1089 года, в при­сут­ст­вии князя ки­ев­ско­го Все­во­ло­да Яро­сла­ви­ча, - Ус­пен­ский со­бор Кие­во-Пе­чер­ско­го монастыря . По от­зы­ву ле­то­пис­ца, от­ли­чал­ся учё­но­стью, ми­ло­сти­вым и лас­ко­вым нра­вом, сми­ре­ни­ем, кро­то­стью ( «По­весть вре­мен­ных лет» ).

Иоанн II при­пи­сы­ва­ет­ся «Ио­ан­на, ми­тро­по­ли­та рус­ско­го, на­ре­че­на­го (про­ро­ком) Хри­ста, ... пра­ви­ло цер­ков­ное…» (в ис­то­рио­гра­фии по­лу­чи­ло название «Ка­но­ни­че­ские от­ве­ты ми­тро­по­ли­та Ио­ан­на II»), со­став­лен­ное около 1083/1084 года на греческом языке, а за­тем пе­ре­ве­дён­ное на древнерусский язык. В этом про­из­ве­де­нии оп­ре­де­ля­ют­ся различные нор­мы по­ве­де­ния ми­рян, свя­щен­ни­ков и мо­на­хов, а так­же пра­ви­ла внут­ри­цер­ков­но­го уст­рой­ст­ва. «Ка­но­ни­че­ские от­ве­ты…» ста­ли пер­вым древнерусским ка­но­ническим со­чи­не­ни­ем.

По мне­нию Я.Н. Ща­по­ва, Иоанн II при­над­ле­жит лишь часть тек­ста. Со­глас­но ги­по­те­зе В.Г. Ва­силь­ев­ско­го (вы­зва­ла воз­ра­же­ние А.П. Ка­ж­да­на и бритинского ис­сле­до­ва­те­ля С. Франк­ли­на; под­дер­жа­на польским ис­то­ри­ком А. Поп­пэ), име­но­ва­ние Иоанна II в за­го­лов­ке со­чине­ния «про­ро­ком Хри­ста» - не что иное, как ро­до­вое имя (Про­дром) и лич­ное имя (Хри­стос); в слу­чае ес­ли она вер­на, то Иоанн II яв­лял­ся род­ст­вен­ни­ком из­вест­но­го ви­зантийского ли­те­ра­то­ра Фео­до­ра Про­дро­ма.

Около 1085 года в свя­зи с обо­ст­ре­ни­ем гре­ко-русской по­ле­ми­ки про­тив ла­ти­нян Иоанн II на­пи­сал по­сла­ние ан­ти­па­пе Кли­мен­ту III (наи­бо­лее ран­ние спи­ски от­но­сят­ся к XIV веку). В нём он уко­рял ка­то­ли­ков за от­ход от тра­ди­ций хри­сти­ан­ст­ва, за «без­за­кон­ное» от­прав­ле­ние об­ря­дов. Эта же те­ма под­ни­ма­ет­ся в «По­уче­нии от сед­ми со­бор на ла­ти­ну» (наи­бо­лее ран­ние спи­ски отно­сят­ся к XIV веку). Это про­из­ве­де­ние А.Н. По­пов счи­тал 2-й ре­дак­ци­ей по­сла­ния Иоанна II Кли­мен­ту III, а А.С. Пав­лов оп­ре­де­лил как ком­пи­ля­цию по­сла­ния Иоанна II Кли­мен­ту III и по­сла­ния митрополита Ни­ки­фо­ра к вла­ди­ми­ро-во­лын­ско­му князю Яро­сла­ву Свя­то­пол­чи­чу.

Со­чи­не­ния Иоанна II опуб­ли­ко­ва­ны в кни­гах Пав­ло­ва «Кри­ти­че­ские опы­ты по ис­то­рии древ­ней­шей гре­ко-рус­ской по­ле­ми­ки про­тив ла­ти­нян» (1878 год), Н.В. По­ныр­ко «Эпи­сто­ляр­ное на­сле­дие Древ­ней Ру­си, XI-XIII веков Ис­сле­до­ва­ния, тек­сты, пе­ре­во­ды» (1992 год) и др.

Сочинение:

Ка­но­ни­че­ские от­ве­ты ми­тро­по­ли­та Ио­ан­на II // Па­мят­ни­ки древ­не­рус­ско­го ка­но­ни­че­ско­го пра­ва. 2-е изд. СПб., 1908. Ч. 1.