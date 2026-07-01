ИОАНН II
ИОАНН II - митрополит Киевский (не позднее 1077/1078 года - 1089 год).
По происхождению грек. Впервые упоминается в источниках в 1077 году, когда поставил епископом Ростовским Исайю. Возможно, основал две новые епископии: около 1085 года во Владимире-Волынском, в 1088 году в Турове. В декабре 1086 года он участвовал в похоронах князя Ярополка Изяславича. В 1088 году освящал церковь Святого Михаила в Выдубецком монастыре, а 14 августа 1089 года, в присутствии князя киевского Всеволода Ярославича, - Успенский собор Киево-Печерского монастыря. По отзыву летописца, отличался учёностью, милостивым и ласковым нравом, смирением, кротостью («Повесть временных лет»).
Иоанн II приписывается «Иоанна, митрополита русского, нареченаго (пророком) Христа, ... правило церковное…» (в историографии получило название «Канонические ответы митрополита Иоанна II»), составленное около 1083/1084 года на греческом языке, а затем переведённое на древнерусский язык. В этом произведении определяются различные нормы поведения мирян, священников и монахов, а также правила внутрицерковного устройства. «Канонические ответы…» стали первым древнерусским каноническим сочинением.
По мнению Я.Н. Щапова, Иоанн II принадлежит лишь часть текста. Согласно гипотезе В.Г. Васильевского (вызвала возражение А.П. Каждана и бритинского исследователя С. Франклина; поддержана польским историком А. Поппэ), именование Иоанна II в заголовке сочинения «пророком Христа» - не что иное, как родовое имя (Продром) и личное имя (Христос); в случае если она верна, то Иоанн II являлся родственником известного византийского литератора Феодора Продрома.
Около 1085 года в связи с обострением греко-русской полемики против латинян Иоанн II написал послание антипапе Клименту III (наиболее ранние списки относятся к XIV веку). В нём он укорял католиков за отход от традиций христианства, за «беззаконное» отправление обрядов. Эта же тема поднимается в «Поучении от седми собор на латину» (наиболее ранние списки относятся к XIV веку). Это произведение А.Н. Попов считал 2-й редакцией послания Иоанна II Клименту III, а А.С. Павлов определил как компиляцию послания Иоанна II Клименту III и послания митрополита Никифора к владимиро-волынскому князю Ярославу Святополчичу.
Сочинения Иоанна II опубликованы в книгах Павлова «Критические опыты по истории древнейшей греко-русской полемики против латинян» (1878 год), Н.В. Понырко «Эпистолярное наследие Древней Руси, XI-XIII веков Исследования, тексты, переводы» (1992 год) и др.
Сочинение:
Канонические ответы митрополита Иоанна II // Памятники древнерусского канонического права. 2-е изд. СПб., 1908. Ч. 1.