ИОАНН I ГИРКАН

ИОАНН I ГИРКАН - первосвященник и этнарх Иудеи из династии Хасмонеев, правивший со 135/134 года до 104 года до нашей эры Иоанн Гиркан был 3-м сыном одного из лидеров Маккавейского восстания Симона Маккавея.

Талант военачальника проявился у Иоанна Гиркана уже при завоевании Акры (около 141 года до Рожества Христова), сирийской крепости, построенной рядом с Иерусалимским храмом и ставшей оплотом просирийской партии в Иерусалиме (об этом см. разд. «Греко-римский период» в статье Израиль древний). После взятия Акры Симон назначил Иоанна Гиркана начальником еврейских войск в городе Гезере (Газаре) (ср.: 1 Макк 13. 53). Власть над Иудеей Иоанн Гиркан унаследовал после смерти отца, погибшего вместе с 2 старшими сыновьями от руки зятя Птолемея, который по совету сирийского царя Антиоха VII Сидета (138-129 годы) попытался завладеть троном этнарха. Однако народ не поддержал Птолемея, и оставшийся в живых Иоанн Гиркан без труда овладел Иудеей (Ios. Flav. Antiq. XIII 7. 4).

В первый же год правления Иоанн Гиркан столкнулся с проблемой защиты страны от сирийских завоевателей. Антиох VII вторгся в Иудею, опустошил почти всю страну и осадил Иерусалим. По условиям капитуляции иудеи должны были снести часть городской стены и выплатить значительную контрибуцию в качестве наказания за завоеванные еще Симоном Маккавеем греческого города Иоппия и др. (Ibid. 8. 2-3). Размещения селевкидского гарнизона в Иерусалиме удалось избежать только после уплаты дополнительной дани в 500 талантов и предоставления заложников (Ibidem).

Иосиф Флавий сообщает о посольстве Иоанна Гиркана в Рим, где сенат подтвердил союз с Иудеей и принял указ, согласно которому Антиох должен был вернуть Иоанну Гиркану оставленные иудеями прибрежные города. Практической помощи, однако, со стороны римлян не последовало (Ibid. 9. 2). По мнению ряда исследователей, это событие относится к периоду войны Иоанна Гиркана с Антиохом VII 134 г. (Schürer. 1973. P. 204-205). Ситуация изменилась после гибели Антиоха во время похода против парфян (130-129 годы), в котором участвовал и Иоанн Гиркан (Ios. Flav. Antiq. XIII 8. 4). Иудея фактически стала независимой и лишь формально оставалась под властью Селевкидов. Контрибуция , наложенная на Иоанна Гиркана Антиохом VII, более не выплачивалась дренесирийским властителям.

Иоанн Гиркан смог воспользоваться нестабильностью державы Селевкидов. В походах Иоанна Гиркана помимо иудейской армии участвовали иностранные наемники (в основном выходцы из Малой Азии), службу которых Иоанн Гиркан оплачивал из средств, полученных при ограблении сокровищницы гробницы царя Давида (Ibid. 8. 4). В 129 году Иоанн Гиркан, продолжая политику предшествующих хасмонейских правителей, завоевал часть соседних территорий. Ему удалось практически восстановить еврейское государство в границах царства Давида. После 6-месячной осады он захватил Мадабу и некоторые окрестные города Заиорданья. В 128 году Иоанн Гиркан покорил Самарию, взял Сихем и разрушил самаритянский храм на горе Гаризим. Он подчинил прибрежные города, за исключением Газы, Аскалона и Птолемаиды. В 125 году Иоанн Гиркан напал на Идумею, захватил Хеврон, Адору (Адораим, ныне Дура), Мариссу (см. Мареша) и Эйн-Геди, жителей принудил принять иудаизм (Ibid. 9. 1). Таким образом, под его контролем оказались важнейшие дороги региона: часть прибрежной дороги вдоль Средиземного моря (Via maris), а также так называемая царская дорога, связывавшая порты Красного моря и Дамаск.

Когда в 108/107 году в Самарии (греческой колонии Севастии) началось восстание, Иоанн Гиркан приказал сыновьям Аристовулу и Антигону осадить город, который, несмотря на помощь селевкидов, был разрушен в 107 году до Рождества Христова. В том же году состоялась последняя военная кампания Иоанна Гиркана, направленная против г. Скифополя (эллинистической колонии на месте Беф-Сана) на границе с Галилеей (Ibid. 10. 2-3). В ходе ее была завоевана вся Изреельская долина вплоть до горы Кармил (ныне Кармель) (Idem. De bell. I 2. 7).

В начале правления Иоанн Гиркан опирался на религиозно-политическую партию фарисеев, мнение которых в толковании Священного Писания пользовалось большим авторитетом в народе. Сначала они поддерживали хасмонеев, но чем больше представление о власти последних сближалось с эллинистическим и вступало, таким образом, в противоречие с тем, что считалось правильным пониманием закона, тем более фарисеи отдалялись от хасмонеев. Они критиковали хасмонейских первосвященников, в первую очередь по причине их несадокидского происхождения. Распространился слух, что мать Иоанна Гиркана была в плену при Антиохе Епифане, и так как считалось, что сын женщины, оказавшейся в плену (согласно Лев 21. 13-14, «опороченной»), не мог быть первосвященником, то легитимность хасмонейских первосвященников с точки зрения Моисеева законодательства оказывалась сомнительной. Это подрывало авторитет Иоанна Гиркана. В итоге он запретил под страхом наказания исполнять все предписания фарисеев о соблюдении закона (Idem. Antiq. XIII 10. 5-6).

В последние годы правления Иоанн Гиркан все более опирался на другиую религиозно-политическую партию того времени - саддукеев, которые считали себя священнической элитой и были не менее фарисеев консервативны в религиозных вопросах. Однако, стремясь сохранить свои привилегии, саддукеи поддерживали власть и были более открыты по отношению к эллинизму. Они не пользовались большим авторитетом в народе, но контролировали значительную часть экономики страны (Ibid. XIII 10. 5-7).

Иоанн Гиркан - 1-й правитель Иудеи, при котором приблизительно со 110 года после долгого перерыва начали чеканить монеты (чеканка не возобновлялась приблизительно 150 лет со времени указа Птолемея II). Выпускались только мелкие бронзовые монеты , так как серебряных рудников в Иудее не было. На 7 из 10 известных типов монет Иоанна Гиркана надпись была сделана не арамическим квадратным письмом, а архаическими древнееврейским буквами (Meshorer. 2001. Pl. 5-24; Ostermann. 2005. S. 55-56). По мнению исследователей, Иоанн Гиркан стремился таким образом подчеркнуть, что его власть восходит к классическому периоду иудейской монархии (Keel. 2007. S. 1246). Надпись на аверсе большей части известных типов монет Иоанна Гиркана, по мнению большинства современных исследователей, можно перевести как «Иоанн первосвященник и собрание иудеев». Тем самым сомнительный, с точки зрения многих иудеев, первосвященнический статус Иоанна Гиркана мог подкрепляться указанием на авторитет «собрания иудеев», даже несмотря на то что слово для обозначения народа или общины в ранних источниках не употребляется (Ibidem). Наряду с этой надписью на некоторых монетах указывается статус Иоанна Гиркана как «главы ( ) собрания иудеев» (Ibid. s. 1246-1247). На реверсе монет не было антропо- или зооморфных изображений, которые могли быть восприняты иудеями как оскорбительные. Всего выделяются 3 мотива (Ostermann. 2005. S. 55-56): перекрещенные рога изобилия (распространенный в птолемеевском и селевкидском царствах символ процветания) обрамляют гранатовый плод (символ дарованного Богом плодородия); другой мотив - изображение большого цветка (лилии - Meshorer. 2001. Pl. 8-11, 34-35 - или розы - Ariel D. T. Excavations at the City of David 1978-1985 Directed by Y. Shiloh. Vol. 2: Imported Stamped Amphora Handles, Coins, Worked Bone and Ivory, and Glass // Qedem. 1990. Vol. 30. P. 33. N S21, 34, и др.). Самым редким было изображение шлема (часто встречается на селевкидских монетах, но может восходить и к библейской символике, см.: Пс 107. 9: «...Ефрем - крепость главы Моей, Иуда - скипетр Мой»).

Дополнительная литература:

Tcherikover A. Hellenistic Civilization and the Jews. Phil., 1959;

Hengel M. Judentum und Hellenismus. Tüb., 1969;

Schürer E. The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ (175 B. C.- A. D. 135) / Ed. G. Vermes, F. Millar. Edinb., 1973. Vol. 1;

Jagersma H. Israels Geschichte. Konstanz, 1987. Bd. 2: Von der hellenistischen bis zur römischen Zeit;

Goldstein J. A. The Hasmonean Revolt and the Hasmonean Dynasty // Cambridge History of Judaism / Ed. W. D. Davies, L. Finkelstein. Camb., 1989. Vol. 2. P. 292-351;

Sievers J. The Hasmoneans and their Supporters: From Mattathias to the Death of John Hyrcanus I. Atlanta, 1990. P. 148-152;

Thoma C. John Hyrcanus I as Seen by Josephus and Others Early Jewish Sources // Josephus and the History of the Greco-Roman Period / Ed. F. Parente, J. Sievers. Leiden; N. Y., 1994. P. 127-140;

Hayes J. H., Mandell S. R. The Jewish People in Classical Antiquity: From Alexander to Bar Kochba. Louisville, 1998;

Weitzman S. Forced Circumcision and the Shifting Role of Gentiles in Hasmonean Ideology // HarvTR. 1999. Vol. 92. N 1. P. 37-59;

Бикерман Э. Дж. Евреи в эпоху эллинизма. М.; Иерусалим, 2000;

Sacchi P. The History of the Second Temple Period. Sheffield, 2000;

Meshorer Y. A Treasury of Jewish Coins From the Persian Period to Bar-Kochba. Jerusalem, 2001.

Иллюстрация:

Лепта, отчеканенная при Иоанне I Гиркане. Реверс, аверс.