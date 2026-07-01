ИОАНН I ДАНИЛОВИЧ

ИОАНН I ДАНИЛОВИЧ (Калита) - князь московский (с 1325 года), великий князь Владимирский (с 1328 года).

Из династии Рюриковичей, 2-й (по другой версии, 4-й) сын святого князя Даниила Александровича . Впервые об Иоанне Дмитриевиче источники упоминают в связи с событиями 1296 года: тогда Даниил Александрович, признанный новгородцами, отправил сына в Великий Новгород в качестве наместника. Около 1300 года Иоанн Данилович стал крестным отцом сына боярина Федора Бяконта Елевферия - будущего митрополита Киевского и всея Руси святого Алексия. В 1303 году, после смерти отца, Иоанн Данилович, по-видимому, участвовал в походе старшего брата Георгия (Юрия) Даниловича, ставшего московским князем, на Можайск, после чего город был окончательно присоединен к Московскому княжеству. В 1305 году, когда Юрий уехал в Орду спорить за Владимирское великое княжество с тверским князем святым Михаилом Ярославичем, Иоанн Данилович вокняжился в Переяславле (Переславле-Залесском), с 1302 года находившемся под властью московских князей. Из Твери к Переяславлю подошло войско, которое было разбито Иоанном Даниловичем и переяславцами при помощи московской рати.

В последующие годы Иоанн Данилович оставался союзником Юрия Даниловича, ведшего борьбу с Михаилом Тверским, а затем с сыновьями последнего за верховенство в Северо-Восточной Руси. Скорее всего именно переяславский князь во время частых отлучек Юрия Даниловича из Москвы управлял Московским княжеством. В 1317 году, когда Юрий воевал с Михаилом Тверским, Иоанн Данилович ездил в Велекий Новгород договариваться с новгородцами о союзных действиях. В 1320 году Иоанн Данилович отправился в Орду, где находился 2 года. В 1322 году князь был вынужден участвовать в походе на Русь ханского посла Ахмыла против Юрия Даниловича, не выплатившего Орде дани.

После убийства в Орде 21 ноября 1325 года Юрия Даниловича тверским князем Димитрием Михайловичем Грозные Очи, Иоанн Данилович, единственный оставшийся к тому времени в живых сын святого Даниила Александровича, стал московским князем. Великое княжение перешло к тверскому княжескому дому. Хотя Узбек казнил Димитрия Михайловича за совершенный им самосуд, хан отдал ярлык на великое княжение брату князя Димитрия святому Александру Михайловичу. 15 августа 1327 года в Твери вспыхнуло восстание против ордынского отряда во главе с послом Чолханом, поддержанное князем Александром. Узнав об этом, Иоанн Данилович отправился в Орду и принял активное участие в карательном походе монголов на Тверское княжество зимой 1327/1328 годов, после чего Узбек дал Иоанну Даниловичу ярлык на половину великого княжения. Соправителем московского князя стал суздальский князь Александр Васильевич, которому достались Владимир и нижегородское Поволжье. Иоанн Данилович получил Великий Новгород и Кострому.

В 1328 году Узбек повелел приехавшему еще раз в Орду Иоанну Даниловичу «искать» Александра Михайловича. Московский князь вместе с новгородцами отправил к укрывшемуся в Пскове Александру послов с требованием приехать к хану, на что тверской князь ответил отказом. В 1329 году Иоанн Данилович приехал в Великий Новгород и 26 марта был возведен на новгородский стол. Оттуда со многими русскими князьями и новгородской ратью он пошел на Псков. Александр Михайлович бежал в Литву, великий князь заключил с псковичами мир. Однако спустя полтора года Псков вновь принял Александра - на этот раз «из руки» Литовского великого князя Гедимина .

В 1331 году умер Александр Васильевич Суздальский. Иоанн Данилович отправился в Орду и благодаря раздаче подарков и обещанию больших выплат получил в 1332 году ярлык на все великое княжение. Чтобы выполнить данные в Орде обязательства, московский правитель запросил крупную сумму у Великого Новгорода, что привело к конфликту с новгородцами, продолжившемуся и в 1333 году. В ходе противостояния Иоанн Данилович захватил Торжок и Бежецкий Верх. Зимой 1332/1333 годов Иоанн Данилович был вызван в Орду, где, по-видимому, сумел заплатить необходимую сумму. В 1334 году великий князь примирился с новгородцами и в начале 1335 года приехал в Великий Новгород. В том же году на обратном пути из Великого Новгорода Иоанн Данилович послал войска на Осечен и Рясну - городки Ржевского княжества (часть Смоленской земли, где правил союзный Москве князь Федор Святославич), ранее захваченные Литвой. В 1336 году великий князь совершил еще одну поездку в Орду.

В 1337 году возобновилось противостояние Иоанна Даниловича с князем Александром Михайловичем, который, получив от Узбека прощение, вернулся на тверское княжение и попытался восстановить прежнее влияние. В 1339 году Иоанн Данилович ездил в Орду с 2 сыновьями, затем отправил туда всех сыновей. Одновременно у хана побывали Александр Михайлович и другие русские князья. 28 октября 1339 года Александр и его сын Федор по повелению хана были казнены в Орде. Зимой 1339/1340 годов Иоанн Данилович участвовал в организации ордынско-русского похода на Смоленск, признавший власть Литовского великого князя Гедимина (Иоанн Данилович в походе не участвовал). Перед кончиной Иоанн Данилович принял схиму (встречающееся в ряде источников указание на смерть великого князя в 1341 году ошибочно), похоронен в построенном при нем Архангельском соборе Московского Кремля.

Иоанн Данилович был дважды женат. В браке с 1-й супругой Еленой (умерла в 1331 году) родились сыновья: Симеон Иоаннович Гордый - в 1317 году, Даниил - в 1319 году (умер в младенчестве), Иоанн II Иоаннович - в 1326 году, Андрей - в 1327 году, а также дочери Мария и Фотиния. В браке с великой княгиней Ульяной родились Мария и Феодосия.

Иоанн Данилович значительно расширил владения великого князя Владимирского. Ему удалось приобрести по ханскому ярлыку половину Ростовского княжества (в 1328 году или в 1332 году). По-видимому, при нем в состав великого княжения вошло (также по ярлыку) Дмитровское княжество (скорее всего в результате поездки в Орду в 1336 году). Иоанн Данилович осуществил «купли» Галицкого (Галича Мерского), Угличского и Белозерского княжеств. О характере этих приобретений в историографии нет единого мнения. Наиболее вероятно, что Иоанн Данилович приобрел у местных князей их верховные суверенные права, в результате чего они перешли в статус служебных князей великого князя Владимирского. Все территориальные приращения Иоанн Данилович осуществлял в пользу не Московского княжества, но великого княжества Владимирского, право распоряжения которым принадлежало хану. В отношениях с Ордой Иоанн Данилович в отличие от старшего брата, князя Юрия, соблюдал полную лояльность (распространенное в популярной научной и художественной литературе представление, будто, ведя такую политику, он предполагал копить силы для последующего свержения монгольского ига, почвы под собой не имеет). Он успешно использовал Орду для борьбы с политическими противниками, в первую очередь с тверскими князьями. В московской литературе XV-XVI веков Иоанн Данилович представлен «собирателем земли Русской», правителем, заложившим основы могущества Москвы. Это верно лишь отчасти: с одной стороны, немало в данном направлении было сделано его отцом и старшим братом; с другой стороны, хотя Иоанн Данилович и был 1-м московским правителем, сохранившим за собой до конца жизни титул великого князя, этот титул не стал при нем наследственным владением московских князей (это случилось при великом князе святом Димитрии Иоанновиче Донском). Тем не менее благодаря политике Иоанна Даниловича после его смерти хан сохранил великое княжение за московской княжеской семьей - ярлык на владимирский стол был отдан старшему сыну Иоанну Даниловичу Симеону (это был 1-й после 1249 случай, когда по смерти великого князя титул был передан его сыну). В современных Иоанну Даниловичу и в позднейших текстах он также прославлялся за установление «тишины» на Руси, на 40 лет (1328-1368 годы) избавленной от нападения врагов, до похода на Москву Литовского великого князя Ольгерда.

Иоанн Данилович вслед за Юрием Даниловичем сумел сделать союзником Москвы Киевского митрополита святого Петра, поставленного в Константинополе в 1308 году. На Соборе в Переяславле около1310 г. московские князья защитили святого Петра от обвинений в симонии и в благословении неканонических браков, выдвинутых Тверским епископом Андреем. Позднее святой Петр последовательно поддерживал московских правителей в их борьбе с тверскими князьями. Митрополит нередко жил у Иоанна Даниловича в Москве, здесь скончался в 1326 году и был похоронен в основанном им вместе с великим князем Успенском соборе Московского Кремля. В 1339 году Иоанн Данилович добился канонизации Константинопольским патриархом митрополита Петра, который стал особо чтимым в Москве святым. Иоанну Даниловичу удалось наладить тесное взаимодействие и с преемником святого Петра - греком святым Феогностом, прибывшим на Русь в 1328 году. Митрополит Феогност в 1329 году поддержал действия великого князя против Александра Михайловича: предстоятель отлучил от Церкви тверского князя и псковичей и тем вынудил князя Александра покинуть Псков.

По инициативе Иоанна Даниловича в Москве широко развернулось строительство каменных храмов. В 1326 году был заложен Успенский собор (вместо прежнего деревянного), через 2 года к нему был пристроен придел, посвященный празднику поклонения веригам апостола Петра. В 1329 году в Кремле возвели церковь во имя Иоанна Лествичника. В 1330 году Иоанн Данилович перенес в Кремль московский в честь Преображения Господня (Спас на Бору) монастырь, был построен монастырский собор. По просьбе великого князя в кремлевский Спасский монастырь митрополит Феогност перенес архимандритию из загородного Данилова во имя преподобного Даниила Столпника монастыря. Иоанн Данилович обеспечил монастырю содержание, храм «украси иконами, и книгами, и съсуды, и всякыми узорочии», «приведе» настоятеля - архимандрита Иоанна. В 1333 году в Кремле был возведен новый собор во имя архимандрита Михаила. Строительная деятельность князя не ограничилась храмоздательством. В последние месяцы его жизни были построены новые деревянные стены Московского Кремля.

Сохранились 2 духовные грамоты Иоанна Даниловича, составленные перед поездками в Орду. Первая датируется, по обоснованному мнению В.А. Кучкина, 1336 году, 2-я - 1339 году Это наиболее ранние дошедшие в подлинниках княжеские завещания, содержащие богатый материал по истории экономики и социальных отношений в Московском княжестве. В духовной грамоте Иоанн Данилович разделил Московское княжество между 3 сыновьями; наибольший удел был выделен Симеону Гордому, Москва оставалась в совместном владении братьев. Кроме того, был выделен удел их мачехе - 2-й супруге Иоанна Даниловича. Часть имущества великий князь завещал Церкви: 3 села - «святому Олександру» (скорее всего Александрову монастырю в Переяславле; смотри: Кучкин В. А. Духовные грамоты моск. вел. кн. Ивана Ивановича Красного // Средневек. Русь. М., 2004. Вып. 5. С. 275), «блюдо великое» - Успенскому собору во Владимире, серебряные пояса и «порты» - епископским кафедрам, 100 рублей Иоанн Данилович повелел раздать храмам. Известны грамоты Иоанна Даниловича печорским (ходящим на реку Печору) сокольникам об освобождении от дани и жителям вотчины Юрьева новгородского мужского монастыря на Волоке Ламском об освобождении от всех повинностей по отношению к местным властям. Обе относятся ко времени великого княжения Иоанна Даниловича (он назван в грамотах «великим князем всея Руси»), 2-я грамота датируется временем не ранее 1337 года.

Автор Жития святого Петра, написанного в Москве в 1327 году, характеризует Иоанна Даниловича как князя «милостива до святыих церкви и до нищих, самого горазда святым книгам, послушателя святых учений». В Житии рассказывается, что, когда после смерти святого Петра от его гроба начали совершаться исцеления, Иоанн Данилович «написав те чудеса, и посла в град Володимерь ко святому сбору», после чего Ростовский епископ святой Прохор «нача чести чюдеса» во время службы, и «тако бо Бог просвети землю Создальскую, и град, зовомый Москву, и благовернаго князя Ивана». Известна «Похвала» Иоанна Даниловича, представляющая собой приписку к Сийскому Евангелию. В ней Иоанн Данилович изображен как могущественный и справедливый правитель, творящий правый суд, как князь, при котором на Руси установилась «тишина». По мнению большинства исследователей, памятник датируется 1340 годом, последними месяцами жизни Иоанна Даниловича, а упомянутый в нем заказчик рукописи - старец Анания - это Иоанн Данилович, принявший перед смертью схиму с этим именем (см., напр.: Мещерский. 1969; Романова А. А. Древнерус. календарно-хронол. источники XV-XVII вв. СПб., 2002. С. 56-58). Согласно другой точке зрения, памятник был создан в феврале 1339 года, отождествление Анании с Иоанном Даниловичем маловероятно (см.: Каштанов С. М., Столярова Л. В. Древнейшее московское Евангелие и его двинской адресат // Средневековая Русь. М., 2004. Вып. 4. С. 252-298). В Житии преподобного Пафнутия Боровского, созданном учеником святого архиепископа Вассианом II (Саниным; умер в 1515 году), содержится рассказ преподобного Пафнутия о видении, бывшем некой инокине в 1407 году. Инокиня скончалась во время эпидемии, через некоторое время она ожила и рассказала о посещении загробного мира. В раю она видела Иоанна Даниловича, удостоенного Божьего благоволения за то, что он был милостив и щедр к нищим. Прозвище Иоанн Данилович Калита, встречающееся в источниках с конца XIV века, означает «сумка, мешок с деньгами». По одной версии, в этом прозвище отразились рачительность и скупость князя, по другой - щедрость в раздаче милостыни (для чего, как предполагают, он всегда носил при себе «калиту»).

Исторические источники:

ДДГ. № 1. С. 7-11; Присёлков М. Д. Троицкая летопись: Реконструкция текста. М.; Л., 1950 (по указ.);

ГВНиП. № 84, 86; НПЛ (по указ.); Мещерский Н. А. К изучению ранней моск. письменности // Изучение рус. языка и источниковедение. М., 1969. С. 93-103;

Макарий. История РЦ. Кн. 3. С. 414-417 [Житие свт. Петра]; ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1; Т. 15. Вып. 1; Т. 18 (по указ.); Кучкин В. А. Издание завещаний моск. князей XIV в. // ДРВМ. 2008. № 1(31). С. 95-108; № 2(32). С. 129-132.

Иконография

Сложение иконографии Иоанна Даниловича относится ко времени царствования Иоанна IV Грозного и первых Романовых. Большинство композиций, включающих образ Иоанна Даниловича, основывались на «Сказании о князьях владимирских», посвященном происхождению русского великокняжеского и царского дома от римских кесарей и византийских императоров, и на «Книге степенной царского родословия», которая связывала историю самодержавия с Православием. Впоследствии подобные изображения приобрели вид родословного древа.

Вероятно, древнейшим в монументальной живописи является изображение Иоанна Даниловича в росписи 1547-1551 годов Благовещенского собора Московского Кремля, возобновленной после пожара 1547 года по приказу царя Иоанна IV. Среди киевских, владимирских и московских князей в нижней части столбов собора есть парное изображение благоверного князя Даниила Александровича и его сына Иоанна Даниловича (Самойлова. 2004. С. 155). Они представлены фронтально в легком повороте к центру, в схимнических облачениях, с покрытыми куколями головами (по традиции великие и удельные князья перед смертью принимали схиму). Их руки согнуты в локтях и приподняты к груди; оба имеют клиновидные бороды средней длины, вокруг головы - нимбы.

Так называемый исторический портрет Иоанна Даниловича находится в стенописи 1652-1666 годов Архангельского собора Московского Кремля (иконография восходит к программе росписи, созданной в 1564-1565 годах, при Иоанне IV) у места погребения великого князя, около южного входа (см.: Там же. С. 172). Он показан фронтально в рост, правая рука находится на уровне груди, левая - отведена в сторону, ладони раскрыты вовне; борода средней длины и вьющиеся волосы. На Иоанне Даниловиче княжеское одеяние: голубой кафтан с золотым поясом, красная шуба и золотые сапоги; он без головного убора.

Изображение Иоанна Даниловича находилось в Грановитой палате Московского Кремля после возобновления ее стенописи в 1668 году Симоном Ушаковым. Согласно составленной им подробной описи сюжетов, «во всех окнах полаты в откосах были написаны в каждом окне по два изображения великих князей и государей Московского колена, начиная с великого князя Ярослава 1-го... в том числе в окнах по сторонам царского места... слева - Данило Александрович и Иван Калита» (Забелин И.Е. Домашний быт рус. царей в XVI и XVII ст. М., 2000р. Ч. 1. С. 184). Сохранившаяся живопись была выполнена в 1882 году, при императоре Александре III, палехскими иконописцами Белоусовыми в соответствии с описью Ушакова. В правой части восточной стены изображены сцены из легендарной истории Рюриковичей и образы русских князей. Иоанн Данилович представлен в рост, средовеком, в легком повороте влево. На нем желтый кафтан и зеленый плащ с меховым коричневым воротником, на ногах коричневые сапоги, головной убор отсутствует, вокруг головы нимб. У Иоанна Даниловича длинная, до груди, прямая борода, вьющиеся крупными локонами волосы, большие карие глаза под широкими бровями. В правой, отведенной в сторону руке - скипетр, в левой - держава. Над головой надпись в 2 строки: «Благоверный царь и великий князь Иоанн Даниилович Калита» (Насибова А.С. Грановитая палата Московского Кремля: [Альбом]. Л., 1978. С. 72).

В Царском Титулярнике 1672 года (РГАДА. Ф. 135. Отд. 5. Рубр. III; см.: Портреты, гербы и печати Большой гос. книги 1672 г. СПб., 1903. № 19) и в его копиях начала 70-х годов XVII - начала XVIII веков (РНБ. Эрм. № 440; F.IV.764; ГИМ. Муз. № 4047) среди изображений российских правителей есть оплечное изображение Иоанна Даниловича, выполненное в манере исторического портрета. Он показан пожилым мужчиной, большие глаза внимательно смотрят на зрителя; у князя прямой нос, вьющиеся кольцами волосы и прямая борода до середины груди. Одет в богатую княжескую одежду (виден меховой ворот шубы). По сторонам нимба надпись: «Великiи кнзь Iоан Данилович».

Образ Иоанна Даниловича присутствует на иконах, где представлены житийные сцены с изображением его современника святого Петра, митрополита Московского, например на иконе «Святой Петр, с житием» из Успенского собора Московского Кремля, выполненной в мастерской Дионисия (80-е годы XV века, ГММК). В клейме 14 («Сон вел. кн. Иоанна Калиты») Иоанн Данилович вместе с тысяцким Протасием изображен верхом, на князе красная рубаха, зеленый парчовый кафтан, синие штаны, золотые сапоги и белая шапка с красной опушкой. Правой рукой он указывает на высокую гору со снежной вершиной на заднем плане. В клеймах 17 («Смерть свт. Петра и перенесение его тела в Успенский собор») и 18 («Погребение свт. Петра») Иоанн Данилович изображен в желтом кафтане и зеленой шубе, без головного убора. В клейме 17 он стоит в центре, во главе свиты, за смертным ложем святителя, с опущенной головой, левой рукой указывает на усопшего, правой - прижимает к щеке белый плат. В клейме 18 Иоанн Данилович следует за гробом святого Петра, который на плечах несут юноши (Беляев. 2009. С. 57, 60. Ил. 12, 16). Те же сюжеты можно видеть на иконе «Святой Петр, митрополит Московский, с 12 клеймами жития» московского иконописца Ф.А. Соколова (1877, ГМЗК, с надписью: «Истинное изображение меры и подобия иконы святого Петра митрополита, находящейся в московском Успенском соборе. Писал иконописец Федор Соколов. 1877 [Рождества] Христова»).

Образ Иоанна Даниловича присутствует на иконе Симона Ушакова «Похвала Владимирской иконе Богоматери» («Насаждение древа государства Российского», 1668, ГТГ), написанной для московской церкви Святой Троицы в Никитниках. В центре композиции - древо, произрастающее из фундамента Успенского собора Московского Кремля, на ветвях которого в круглых медальонах помещены портреты Московских святителей, князей, царей, преподобных и юродивых, его цветущие ветви овивают Владимирскую икону Божией Матери в овальном медальоне. Поколенное изображение Иоанна Даниловича представлено внизу в центре, напротив фигуры святого Петра, на фоне Успенского собора, за кирпичной кремлевской стеной со Спасской башней; он показан в профиль, в парадном великокняжеском облачении и шапке Мономаха, склонившимся к корням древа.

На иконе «Святой Петр Московский, с 12 клеймами жития» письма Н.С. Емельянова (1913, ГМИР) изображения Иоанна Даниловича есть в клейме 9 («Насаждение древа государства Российского»), композиция которого воспроизводит фрагмент иконы Симона Ушакова, и в клейме 11 («Кончина свт. Петра»). Великий князь представлен в красном кафтане, в зеленой шубе с меховым воротником и в шапке Мономаха; он склонился к лежащему на смертном одре святому Петру (Русское искусство из собр. ГМИР. М., 2006. С. 157. Ил. 241).

В 1-м Остермановском томе Лицевого летописного свода 70-х годов XVI века (БАН. 31.7.30-1) есть около 40 миниатюр, посвященных жизни и деятельности Иоанна Даниловича. На большинстве из них Иоанн Данилович изображен средовеком в княжеских одеяниях разных цветов - кафтане, шубе и шапке. Индивидуальных отличий его иконография не имеет; если в композиции присутствует несколько князей, не всегда удается отличить Иоанна Даниловича, как, например, в сцене пострижения в схиму и успения благоверного князя Даниила Московского, отца Иоанна Даниловича (Л. 204, 205), на миниатюрах, иллюстрирующих повесть «О убиении Акинфове, боярине Тферском» (Л. 212-214 об.), на миниатюре «Заступи Господь Бог князя Ивана Даниловича и его град Москву и всю его отчину от пленения» (Л. 319). Многократно повторяются сюжеты о поездках Иоанна Даниловича в Орду и о его возвращении (Л. 275, 285 об., 288, 355 об., 372), о рождении детей (Л. 268, 309 об.), о приеме и об отправке посольств (Л. 289, 331 об., 354 об., 357, 358 об.); проиллюстрированы военные походы в Великий Новгород (Л. 331), в Торжок (Л. 353 об.), в «городки литовскиа Отсечень и Рясну» (Л. 359 об.). Вероятно, изображение Иоанна Даниловича присутствует в композиции закладки святым Петром Успенского собора в Москве, слева, позади митрополита (Л. 299 об.); в сцене освящения Успенского собора - на фоне 5-главого храма, перед епископом Прохором и группой духовенства, в сопровождении свиты (Л. 320 об.); на миниатюре с изображением литургии в Успенском соборе - слева от престола, на котором стоят потир и дискос; Иоанн Данилович показан без головного убора, руки в молении (Л. 311 об.).

Деятельность Иоанна Даниловича по строительству и украшению храмов составила сюжеты многих миниатюр. Так, проиллюстрированы «Совет о строительстве каменной церкви во имя Богородицы» (Л. 310); основание Иоанном Даниловичем монастыря с церковью Преображения Господня «близ сущу своего двора» по благословению митрополита Феогноста (Л. 341 об.); посещение Иоанном Даниловичем основанного им монастыря (Л. 342); украшение Иоанном Даниловичем монастырской церкви «святыми и честными иконами, и святыми книгами, и священными сосуды» (Л. 342 об.; Иоанн Данилович со свитой показан на фоне царских врат, прикрытых завесой, за которой видна часть престола, его руки простерты в сторону монахов во главе с архимандритом); закладка церкви архангела Михаила «внутрь града» (Л. 352 об.). В сцене преставления Иоанна Даниловича изображен в схимнической одежде (Л. 381).

Образ Иоанна Даниловича включался в композиции, представляющие генеалогическое древо великих князей и государей Российских, например в росписи 1689 года галереи Преображенского собора Новоспасского монастыря в Москве (С[негирёв] И. [М.] Родословное древо государей российских, изображенное на своде паперти соборной церкви Новоспасского ставропигиального монастыря. М., 1837. С. IV) и в стенописи центрального свода парадных сеней в здании Исторического музея в Москве (1883, артель Ф.Г. Торопова, общий вид росписи свода смотри: Гос. Ист. музей. 2006. С. 24).

На миниатюре из синодика, созданного царевной Татианой Михайловной для Воскресенского Новоиерусалимского монастыря (1676-1682, ГИМ. Воскр. № 66. Л. 58), по сторонам кроны древа в центре миниатюры расположены фигуры князей и царей. Иоанн Данилович представлен слева, 7-м снизу (его имя указано на левом поле листа), между своим дедом благоверным князем Александром Невским и своим внуком благоверным великим князем Димитрием Донским. Иоанн Данилович изображен вполоборота, в схимническом облачении, с куколем на голове. Его руки подняты к равноапостольному князю Владимиру, который показан вверху в византийском императорском венце (см.: Самойлова. 2004. С. 162; Гос. Ист. музей. 2006. С. 163. Ил. 36). Аналогичная композиция представлена на ростовской эмали конца XIX века (мастерская Виноградова, ГМЗРК). Иоанн Данилович изображен справа, по левую руку от равноапостольного князя Владимира, 5-м сверху; представлен в схиме, руки в молитвенном жесте вытянуты вперед.

Фронтальное погрудное изображение Иоанна Даниловича есть на картине И.И. Никитина «Родословное древо русских царей» (1731, ГРМ; Гос. Рус. музей. 1980. С. 216. Кат. 3803; Андросов С. О. Живописец Иван Никитин. СПб., 1998. С. 186. Кат. 23). В композициях с изображением родословного древа и таблиц русских государей портрет Иоанна Даниловича также встречается на гравюрах и литографиях XVIII - начала XX веков (ГИМ, ГЛМ, РГБИ; см. также: Ровинский. Народные картинки. Кн. 2. С. 240).

Получили распространение декоративные костяные пластины холмогорской работы с изображением «Родословного древа русских князей и царей»: 1772-1774 годов (мастерская О.Х. Дудина, ГИМ; см.: Гос. Ист. музей. 2006. С. 401. Кат. 22), 1774 года (Я.И. Шубный, ГИМ), конца XVIII века (Егорьевский историко-художественный музей), известна резная костяная кружка Дудина 70-х годов XVIII века (ГЭ; Щукина. 2000. С. 101; Рязанцев. 2003. С. 470).

Образ Иоанна Даниловича неоднократно воплощался в скульптуре, например в серии портретных медалей русских князей и царей 1768-1772 годов (работа Т. Иванова), барельефов 1774-1775 годов Ф.И. Шубина, созданных для интерьера Чесменского дворца в Санкт-Петербурге (с 1831 года находятся в Оружейной палате Московского Кремля, их копии - в Петровском дворце и здании Сената в Кремле), в составе 2 серий бюстов российских великих князей и царей, выполненных на санкт-петербургской фабрике Ф.Ю. Шопена (1849 год, 60-70-е годы XIX века; Гончарова Л.Н. Русская художественная бронза XIX в. М., 2001. С. 84-85).

Существует серия рельефных инталий на зеленой сибирской яшме с изображениями русских правителей, созданная по заказу Я.В. Брюса нюрнбергским мастером И.К. Доршем (ок. 1723, ГЭ; Рязанцев. 2003. С. 97, 104-105). Согласно «Запискам» Я. Штелина, по представлению А.А. Нартова на основе серии Дорша в 70-х годов XVIII века были созданы медали, на лицевой стороне к-рых размещались портреты правителей в окружении легенды с именем и титулом, на обороте - краткая надпись, характеризующая события жизни и правления изображенного персонажа. Порядок перечисления князей и царей, их жизнеописания и даты взяты из «Краткого российского летописца» М.В. Ломоносова 1760 году. Внизу проставлен номер медали в серии; Иоанн Данилович изображен на медали № 35 (резчик И. Б. Гасс; Щукина. 2000. С. 40, 63-64. Прил. С. 256). Коллекция факсимильных копий «ломоносовских» медалей была выпущена в 2002 году (НПО «Геральдика»), в ней изображение Иоанна Даниловича находится под № 56.

В юго-западной люнете южной стены Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге размещается композиция «Святой Петр благословляет великого князя Иоанна построить в Москве каменную Успенскую церковь» (художник Ф.Н. Рисс, 2-я половина XIX века; см.: Коновалов. 2009. С. 90). В центре фронтально изображен святой Петр, благословляющий обеими руками (перст правой сложен именословно), слева от него - Иоанн Данилович. Великий князь представлен в профиль, в золотом парчовом кафтане, в красной шубе, подбитой белым мехом, в красных сапогах и шапке Мономаха, у пояса - небольшой мешок. Его взгляд обращен к митрополиту, левая рука прижата к груди, правой он указывает на план Успенского собора, лежащий на столе у него за спиной.

В храме Христа Спасителя в Москве в северной части западного крыла вверху находилась композиция И.М. Прянишникова «Закладка Успенского собора святым Петром, митрополитом Московским, и великим князем Иоанном Калитою» (70-е годы XIX века), на которой представлено, как «великий князь испрашивает у святителя благословение, приемля оное правою рукою, в левой он держит лопатку, употребляемую при каменной кладке; у ног князя целый ряд кирпичей» (Мостовский М. С. Храм Христа Спасителя / [Сост. заключ. ч.: Б. Споров]. М., 1996П. С. 83). По иконографической программе эта сцена символизировала «основание могущества Москвы»; под этой композицией было помещено Сретение Владимирской иконы Божией Матери. В ГРМ хранится эскиз композиции, датированный 1876-1877 годами (Гос. Рус. музей. 1980. С. 239. Кат. 4231). Иоанн Данилович представлен в молении благословляющему Спасу вместе со святыми благоверными князьями Даниилом Московским и Александром Невским в росписи придела святого благоверного князя Даниила Московского церкви святых Отцов семи Вселенских Соборов Данилова монастыря в Москве (1991 год; см.: Первый на Москве: Моск. Данилов мон-рь. М., 2000. С. 38). Его изображение отличается от образцов святых князей меньшим размером и отсутствием нимба. Именован как «Благоверный великий князь Иоанн Данилович Московский Калита».

В 1998 году Московская торгово-промышленная палата учредила почетную награду «Дарственное подношение имени Ивана Калиты», состоящую из свидетельства, золотого значка с профилем Иоанна Даниловича и серебряной фигуры Иоанна Даниловича на постаменте. В 2006 году она была передана в ГММК в честь 200-летия со дня создания музея. Наградной крест ордена Ивана Калиты, который вручается правительством Московской области, также содержит изображение Иоанна Даниловича в центральном медальоне. Иоанн Данилович представлен в современной станковой живописи, например на картине новосибирского художника А.М. Смолина «Святой Петр и Иван Калита».

Дополнительная литература:

Срезневский И.И. Родословное дерево рус. князей и царей: Рисунок 1676-1682 гг. // ИИАО. 1863. Т. 4. Стб. 308-310. Рис. 17;

Ровинский. Словарь гравированных портретов. Т. 2. Стб. 36-37, 57, 81, 86, 102; Гос. Рус. музей: Живопись XVIII - нач. XX в.: Кат. Л., 1980. С. 216, 239;

Щукина Е.С. Два века рус. медали: Медальерное искусство в России, 1700-1917 гг. М., 2000; Рязанцев И. В. Скульптура в России XVIII - нач. XX в.: Очерки. М., 2003;

Самойлова Т.Е. Княжеские портреты в росписи Архангельского собора Московского Кремля: Иконогр. программа XVI в. М., 2004;

Гос. Ист. музей: [Альбом] / Отв. ред.: Е. М. Юхименко. М., 2006;

Лицевой летописный свод: Факс. изд. рукописи XVI в. М., 2006. Кн. 6: Остермановский 1-й т. Ч. 1;

Егорьевские диковины: Сокровища, редкости, курьезы и проч. замечательные вещи из колл. М. Н. Бардыгина, ныне собр. Егорьевского ист.-худож. музея. М., 2008. С. 230-233;

Беляев С.А. Митр. Петр и перенесение места жительства митрополитов в Москву // Московский Кремль XIV ст.: Древние святыни и ист. памятники: [Сб. ст.]. М., 2009. С. 57, 60;

Коновалов И.В. Первая колокольня св. Руси // Там же. С. 90.

Иллюстрации:

Вел. кн. Иоанн Данилович. Фрагмент росписи парадных сеней ГИМ. Артель Ф. Г. Торопова. 1883 г.;

Вел. кн. Иоанн Данилович возвращается из Орды; просит дань у новгородцев. Миниатюра из Лицевого летописного свода. 70-е гг. XVI в. (БАН. 31.7.30–1. Л. 350);

Вел. кн. Иоанн Данилович, св. князья Даниил Московский и Александр Невский. Роспись придела св. кн. Даниила Московского ц. св. Отцов семи Вселенских Соборов Даниилова мон-ря в Москве. 1991 г.;

«Свт. Петр благословляет вел. кн. Иоанна построить в Москве каменную Успенскую церковь». Роспись Исаакиевского собора. 2-я пол. XIX в. Худож. Ф.Н. Рисс;

Митр. Феогносит благословляет вел. кн. Иоанна Даниловича на основание мон-ря. Миниатюра из Лицевого летописного свода. 1-й Остермановский том. 70-е гг. XVI в. (БАН. 31.7.30–1. Л. 341 об.);

Преставление вел. кн. Иоанна Даниловича. Миниатюра из Лицевого летопис-ного свода. 1-й Остермановский том. 70-е гг. XVI в. (БАН. 31.7.30–1. Л. 3812);

Вел. кн. Иоанн Данилович. Роспись юж. стены Архангельского собора Московского Кремля. 1652–1666 гг.;

Вел. кн. Иоанн Данилович. Портрет из «Царского Титулярника». 1672 г. (РГАДА. Ф. 135. Отд. 5. Рубр. 3);

Сон вел. кн. Иоанна Калиты. Клеймо иконы «Свт. Петр, с житием». 80-е гг. XV в. (ГММК);

Свт. Петр Московский, с клеймами жития. Икона. 1913 г. Иконописец Н. С. Емельянов (ГМИР);

Освящение Успенского собора Москов-ского Кремля. Миниатюра из Лицевого летописного свода. 1-й Остермановский том. 70-е гг. XVI в. (БАН. 31.7.30–1. Л. 320 об.);

Вел. кн. Иоанн Данилович. Фрагмент миниатюры из Синодика Новоиерусалимского мон-ря. 1676–1682 гг. (ГИМ. Воскр. № 66. Л. 56);

Вел. кн. Иоанн Данилович. Роспись Грановитой палаты Московского Кремля. 1881 г.