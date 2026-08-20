ИОАНН I ЦИМИСХИЙ

Иоанн I Цимисхий (греч. ᾿Ιωάννης ὁ «Τζιμισκῆς» Κουρκούας) (ок. 925, Хозан, близ Иераполя — 10.01.976, Константинополь) — византийский полководец, император (с 11 декабря 969).

Происходил из знатного армянского рода Куркуасов. Имена родителей не известны, его мать была сестрой императора Никифора II Фоки (963—969), а первая супруга Мария — сестрой магистра Варды Склира. Прозвище «Цимисхий», согласно свидетельству Льва Диакона , происходит от армянского слова «туфелька», и дано было за небольшой рост. В 693 И. I поддержал захват власти Никифором II Фокой и после утверждения его на престоле получил звание магистра и должность доместика схол Востока (главнокомандующего византийскими силами на восточных границах). Был одним из главных организаторов отвоевания у мусульман византийских владений на Ближнем Востоке. В ночь с 10 на 11 декабря 969 И. I в союзе с императрицей Феофано возглавил дворцовый заговор и убил Никифора II Фоку. Позднее отстранил от власти Феофано и был коронован 25 декабря 969. В 970 И. I, разведясь с Марией, женился на царевне Феодоре, дочери императора Константина VII Багрянородного .

И. I продолжал энергичную внешнюю политику своих предшественников. В 970—971 И. I провел кампанию против киевского князя Святослава Игоревича , захватившего болгарские земли. Весной 970 Святослав потерпел поражение под Аркадиополем. В 971 И. I лично возглавил поход против русов. Византийцы победили под Преславом и осадили главные силы Святослава в Доростоле. После ряда кровопролитных сражений в июле 971 был заключен мирный договор, по которому Святослав отказался от всех завоеваний на Балканах, а взамен получил возможность беспрепятственно вернуться в Киев. На востоке в результате двух военных походов были отвоеваны Сирия и Палестина. Вместе с тем было достигнуто мирное соглашение со Священной Римской империей о разграничении сфер интересов империй в Италии и заключен брак между Оттоном II и племянницей И. I Феофано.

Придерживался гибкой политики в отношении церковного имущества: требовал возвращать государственных крестьян, бежавших к частным землевладельцам, но в то же время переселившимся на церковные земли в ряде случаев позволялось остаться.

Осенью 975 на пути из Сирии И. I заболел и умер вскоре по прибытии в Константинополь. Иоанн Скилица указывал, что он был отравлен по приказу придворного евнуха, первого министра Василия Нофа (Лакапина). Был похоронен в построенном по его инициативе храме Христа Халкита. Согласно легенде, изложенной Матфеем Эдесским, в конце своего царствования И. I передал власть и корону Василию II и удалился в один из пустынных монастырей.

Лит.: Литаврин Г. Г. Византия и Русь в IX—X вв. // История Византии / Под ред. С. Д. Сказкина. Т. 2. М., 1967. С. 226—236; Его же. Внутренняя и внешняя политика Византии во второй половине X — первой четверти XI в. // История Византии / Под ред. С. Д. Сказкина. Т. 2. С. 206—225; Норвич Дж. История Византии / Пер. с англ. Н. М. Заболоцкого. М., 2010. С. 265—288; Успенский Ф. И. История Византийской империи. М, 2005. С. 380—396.