ИОАНН I АКСУХ

ИОАНН I АКСУХ ВЕЛИКИЙ КОМНИН - тра­пе­зунд­ский им­пе­ра­тор (1235-1238 годы).

Стар­ший сын Алек­сея I Ве­ли­ко­го Ком­ни­на и, воз­мож­но, знат­ной гре­чан­ки из ро­да Ак­су­хов. В год смер­ти от­ца был ма­ло­лет­ним, и пре­стол пе­ре­шёл к зя­тю Алек­сея I - Ан­д­ро­ни­ку I Ги­ду, по­сле кон­чи­ны ко­то­ро­го трон был мир­но воз­вра­щён Иоанну I Аксуху как за­кон­но­му на­след­ни­ку.

Про­дол­жил курс на ук­ре­п­ле­ние государственной не­за­ви­си­мо­сти Тра­пе­зунд­ской им­пе­рии и на­чал че­кан­ку тра­пе­зунд­ской се­реб­ряной мо­не­ты - ас­пра. По­гиб при иг­ре в по­ло на ста­дио­не в Тра­пе­зун­де, упав с ло­ша­ди.