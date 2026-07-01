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ИОАНН I АКСУХ
ИОАНН I АКСУХ ВЕЛИКИЙ КОМНИН - трапезундский император (1235-1238 годы).
Старший сын Алексея I Великого Комнина и, возможно, знатной гречанки из рода Аксухов. В год смерти отца был малолетним, и престол перешёл к зятю Алексея I - Андронику I Гиду, после кончины которого трон был мирно возвращён Иоанну I Аксуху как законному наследнику.
Продолжил курс на укрепление государственной независимости Трапезундской империи и начал чеканку трапезундской серебряной монеты - аспра. Погиб при игре в поло на стадионе в Трапезунде, упав с лошади.
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