ИОАНН ГАЗСКИЙ

ИОАНН ГАЗСКИЙ (греч. ᾿Ιωάννης Γάζης) - грамматик, византийский поэт периода правления императора Юстиниана I (527-565).

Автор 6 анакреонтических стихотворений, посвященных торжественным событиям в Газе. В этих произведениях заметно подражание Нонну Панополитанскому и другим более ранним авторам.

Иоанн Газский был одним из последних византийских поэтов, использовавших этот античный жанр в своих сочинениях. Кроме того, Иоанн Газский составил поэтическое описание мозаики на стене зимних терм в Газе, возведенных императором Юстинианом I. Описываемая мозаика с крестом и ангелами в центре состояла из 50 аллегорических фигур и символизировала устройство вселенной (κοσμικὸς πίναξ). Произведение написано гекзаметром, состоит из 700 стихов и разделено на 2 части, к каждой из которых имеется краткое вступление. Это сочинение Иоанна Газского было включено в Палатинскую антологию (15-томное собрание греческих эпиграмм разного времени, составленное в X веке Константином Кефалой).

Описание Иоанна Газского является ценным источником для реконструкции утраченной росписи. Попытки такой реконструкции неоднократно предпринимались в XX веке (см.: Talgam R. Johannes of Gaza's Tabula Mundi Revisited // Between Judaism and Christianity. Leiden; Boston, 2008. P. 91-118).

Сочинения:

Poetae lyrici Graeci / Ed. T. Bergk. Lpz., 18824. Bd. 3. S. 342-348;

Friedländer P. Johannes von Gaza und Paulus Silentiarius: Kunstbeschreibungen justinianische Zeit. Lpz.; B., 1912. S. 135-213.

Дополнительная литература:

Downey G. John of Gaza and the Mosaic of Ge and Karpoi // Antioch-on-the-Orontes. Princeton, 1938. Vol. 2: The Excavations of 1933-1936. P. 205-212;

Hunger. Literatur. Bd. 1. S. 524; Bd. 2. S. 93-94, 110.