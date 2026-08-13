ИОАНН ФИЛОПОН

ИОАНН ФИЛОПОН (’Ιωάννης ὁ Φιλόπονος), Ио­анн Грам­ма­тик - византийский фи­ло­соф, со­вме­щав­ший ари­сто­те­ли­ст­ски вы­шко­лен­ную учёность алек­сан­д­рий­ской шко­лы не­оп­ла­то­низ­ма с прин­ци­па­ми хри­сти­ан­ско­го ми­ро­воз­зре­ния.

Ав­тор мно­го­числ. ком­мен­та­ри­ев к Ари­сто­те­лю (из них со­хра­ни­лись ком­мен­та­рии к со­чи­не­ни­ям «Ка­те­го­рии», «Ана­ли­ти­ки» 1-я и 2-я, «Ме­тео­ро­ло­гия», «О ду­ше», «Фи­зи­ка», «О воз­ник­но­ве­нии и унич­то­же­нии»), важ­ных для восточной пат­ри­сти­ки, в ча­ст­но­сти ока­зав­ших не­по­средств. влия­ние на Ио­ан­на Да­ма­скина . В зна­ме­ни­том трак­та­те «Про­тив Про­кла по во­про­су о веч­но­сти ми­ра» (около 529 года) под­верг кри­ти­ке не­оп­ла­то­ническую ин­тер­пре­та­цию пла­то­нов­ско­го «Ти­мея» (тво­ре­ние кос­мо­са как вне­вре­мен­но́й акт), ис­тол­ко­вав его в ду­хе вет­хо­за­вет­ной кни­ги Бы­тия, с ко­то­рой, по мне­нию Иоанна Филонопа, Пла­тон был зна­ком.

Сочинение «Про­тив Ари­сто­те­ля» (около 530-534 годы) из­вест­но бла­го­да­ря ци­та­там и кри­ти­ке Сим­пли­кия. Позд­ний трак­тат «О тво­ре­нии ми­ра» («Семь книг тол­ко­ва­ний на тво­ре­ние ми­ра по Мои­сею») по­свя­щён Сер­гию, пат­ри­ар­ху Ан­ти­охий­ско­му в 546-549 годах; в нём об­су­ж­да­лась, в ча­ст­но­сти, тео­рия «им­пе­ту­са» при­ме­ни­тель­но к воз­ник­но­ве­нию ми­ра в це­лом. В сочинении «Уст­рои­тель, или О един­ст­ве», из­вест­ном по ци­та­там у ви­зантийских ав­то­ров и сирийскому пе­ре­во­ду, Иоанн Филопон вы­сту­па­ет как пред­ста­ви­тель мо­но­фи­зит­ст­ва, скло­няю­щий­ся к «три­те­из­му».

Бо­го­слов­ские взгля­ды Иоанна Филопона бы­ли осу­ж­дены на Кон­стан­ти­но­поль­ском со­бо­ре 680/681 годов. Его со­чи­не­ния ока­за­ли влия­ние на арабских фи­ло­со­фов, латинский За­пад (тео­рия «им­пе­ту­са» бы­ла вос­при­ня­та Ж. Бу­ри­да­ном и Н. Оре­мом), мыс­ли­те­лей Воз­ро­ж­де­ния (Дж. Пи­ко дел­ла Ми­ран­до­ла, Г. Га­ли­лей).

Сочинения:

Commentaria // Aristotelem graeca. B., 1887–1909. Vol. 13–17;

De opificio mundi / Ed. W. Reichardt. Lipsiae, 1897;

De aeternitate mun­di contra Proclum / Ed. H. Rabe. Lpz., 1899. Hil­desheim, 1963;

Traité de l’astrolabe. P., 1981.