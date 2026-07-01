ИОАНН (ЭКЗАРХ БОЛГАРСКИЙ)

ИОАНН (экзарх Болгарский) - древнеболгарский церковный деятель, духовный писатель, переводчик.

Биографические све­де­ния об Иоанне край­не скуд­ны; един­ст­вен­ным их ис­точ­ни­ком ос­та­ют­ся его собственные со­чи­не­ния. Счи­та­ет­ся, что Иоанн учил­ся в 880-е годы в Кон­стан­ти­но­по­ле , где его со­уче­ни­ком был бу­ду­щий болгарский царь Си­ме­он (893-927 годы), а так­же в болгарской сто­ли­це Пре­сла­ве у уче­ни­ков Ме­фо­дия (смотри Ки­рилл и Ме­фо­дий ). До­сто­вер­но из­ве­ст­но лишь то, что он при­нял сан пре­сви­те­ра. Воп­рос о том, что́ в начале IX века зна­чил ти­тул «эк­зарх Бол­гар­ский», все­гда упо­треб­ляв­ший­ся при име­ни Иоанна, од­но­знач­но­го от­ве­та не име­ет. Вы­ска­зы­ва­лись ги­по­те­зы, что он был на­ме­ст­ни­ком греческого мит­ро­по­ли­та в Бол­га­рии, уп­рав­лял болгарскими церк­ва­ми и мо­на­сты­ря­ми, был гла­вой Болгарской це­рк­ви и т.д.

В начале 890-х годов вы­пол­нил вы­бо­роч­ный пе­ре­вод на цер­ков­но­сла­вян­ский язык «Точ­но­го из­ло­же­ния пра­во­слав­ной ве­ры» - 3-й час­ти тру­да святого Ио­ан­на Да­ма­ски­на «Ис­точ­ник зна­ния». В пре­ди­сло­вии к пе­ре­во­ду Иоанн из­ла­га­ет ис­то­рию цер­ков­но­сла­вян­ско­го языка, со­об­ща­ет, что пе­ре­вод был по­ру­чен ему Док­сом, при­няв­шим мо­на­ше­ст­во бра­том князя Бо­ри­са I, кре­сти­те­ля Бол­га­рии, и по­яс­ня­ет, что в пе­ре­во­де пы­тал­ся пе­ре­дать не фор­му, а смысл со­чи­не­ния Ио­ан­на Да­ма­ски­на. К началу X века от­но­сит­ся другой об­шир­ный труд Иоанна - «Ше­сто­днев» (трак­тат в 6 ча­стях, по­ве­ст­вую­щий о Со­тво­ре­нии ми­ра и ус­трой­ст­ве ми­ро­зда­ния), опи­раю­щий­ся на тво­ре­ния святого Ва­си­лия Ве­ли­ко­го, Се­ве­риа­на Ге­валь­ско­го, Фео­до­ри­та Кир­ско­го и других ав­то­ров, ко­то­рые, в свою оче­редь, ис­поль­зо­ва­ли ан­тич­ные тек­сты (например, «Ис­то­рию жи­вот­ных» Ари­сто­те­ля ). В «Шес­тод­нев» вклю­че­ны так­же цен­ные ис­то­рические встав­ки са­мо­го Иоанна, например опи­са­ние двор­ца ца­ря Си­ме­о­на в Пре­сла­ве, из­ло­же­ние уст­рой­ст­ва вер­хов­ной вла­сти в Бол­га­рии и прочее.

Пре­ж­де все­го в свя­зи с ра­бо­той над «Шес­то­дне­вом» Иоанном бы­ли впер­вые раз­ра­бо­та­ны ос­но­вы фи­лософские и ес­тественно-на­учные тер­ми­но­ло­гии цер­ков­но­сла­вян­ско­го (древ­не­бол­гар­ско­го) язы­ка, по­вли­яв­шие на куль­тур­ное раз­ви­тие все­го пра­во­слав­но­го славянского ми­ра. Иоанн - ав­тор не­сколь­ких про­по­ве­дей («Слов») к дву­на­де­ся­тым празд­ни­кам, со­став­лен­ных по ма­те­риа­лам про­из­ве­де­ний святого Ио­ан­на Зла­то­ус­та и других ви­зантийских ав­то­ров. Часть из «Слов» Иоанна (на Пре­об­ра­же­ние, на Воз­не­се­ние и др.) многие сто­ле­тия иг­ра­ла роль об­раз­цов про­по­ве­ди в тра­ди­ции древнерусской, болгарской и сербской книж­но­сти.

Сочинения Ио­ан­на эк­зар­ха бы­ли вве­де­ны в на­уч­ный обо­рот русским учёным болгарского про­ис­хо­ж­де­ния К.Ф. Ка­лай­до­ви­чем (1824 год).

Издания источников:

Бо­го­сло­вие Ио­ан­на Да­ма­ски­на в пе­ре­во­де Ио­ан­на ек­сар­ха Бол­гар­ско­го / Пре­дисл. А. Н. По­по­ва. М., 1878;

Шес­тод­нев, со­став­лен­ный Ио­ан­ном эк­сар­хом Бол­гар­ским, по ха­ра­тей­но­му спи­ску Мо­с­ков­ской Си­но­даль­ной Биб­лио­те­ки 1263 г. // Чте­ния в Об­ще­ст­ве ис­то­рии и древ­но­стей рос­сий­ских. 1879. Кн. 3;

Aitzetmüller R. Das Hexaemeron des Exarchen Johannes. Graz, 1958–1975. Bd 1–7;

Sadnik L. Des Heiligen. Johannes von Da­mas­kus «Ἒϰθεσις ἀϰριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως» in der ̈Uberzetzung des Exarchen Johannes. Wie­sba­den; Freiburg, 1967–1983. Bd 1–4;

Ива­но­ва-Мир­че­ва Д. Йоан Ек­зарх Българ­ски. Сло­ва. Со­фия, 1971. Т. 1;

Шес­тод­нев Ио­ан­на эк­зар­ха Бол­гар­ско­го. Ран­няя рус­ская ре­дак­ция. М., 1998.