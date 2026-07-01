ИОАНН (ЭКЗАРХ БОЛГАРСКИЙ)
ИОАНН (экзарх Болгарский) - древнеболгарский церковный деятель, духовный писатель, переводчик.
Биографические сведения об Иоанне крайне скудны; единственным их источником остаются его собственные сочинения. Считается, что Иоанн учился в 880-е годы в Константинополе, где его соучеником был будущий болгарский царь Симеон (893-927 годы), а также в болгарской столице Преславе у учеников Мефодия (смотри Кирилл и Мефодий). Достоверно известно лишь то, что он принял сан пресвитера. Вопрос о том, что́ в начале IX века значил титул «экзарх Болгарский», всегда употреблявшийся при имени Иоанна, однозначного ответа не имеет. Высказывались гипотезы, что он был наместником греческого митрополита в Болгарии, управлял болгарскими церквами и монастырями, был главой Болгарской церкви и т.д.
В начале 890-х годов выполнил выборочный перевод на церковнославянский язык «Точного изложения православной веры» - 3-й части труда святого Иоанна Дамаскина «Источник знания». В предисловии к переводу Иоанн излагает историю церковнославянского языка, сообщает, что перевод был поручен ему Доксом, принявшим монашество братом князя Бориса I, крестителя Болгарии, и поясняет, что в переводе пытался передать не форму, а смысл сочинения Иоанна Дамаскина. К началу X века относится другой обширный труд Иоанна - «Шестоднев» (трактат в 6 частях, повествующий о Сотворении мира и устройстве мироздания), опирающийся на творения святого Василия Великого, Севериана Гевальского, Феодорита Кирского и других авторов, которые, в свою очередь, использовали античные тексты (например, «Историю животных» Аристотеля). В «Шестоднев» включены также ценные исторические вставки самого Иоанна, например описание дворца царя Симеона в Преславе, изложение устройства верховной власти в Болгарии и прочее.
Прежде всего в связи с работой над «Шестодневом» Иоанном были впервые разработаны основы философские и естественно-научные терминологии церковнославянского (древнеболгарского) языка, повлиявшие на культурное развитие всего православного славянского мира. Иоанн - автор нескольких проповедей («Слов») к двунадесятым праздникам, составленных по материалам произведений святого Иоанна Златоуста и других византийских авторов. Часть из «Слов» Иоанна (на Преображение, на Вознесение и др.) многие столетия играла роль образцов проповеди в традиции древнерусской, болгарской и сербской книжности.
Сочинения Иоанна экзарха были введены в научный оборот русским учёным болгарского происхождения К.Ф. Калайдовичем (1824 год).
Издания источников:
Богословие Иоанна Дамаскина в переводе Иоанна ексарха Болгарского / Предисл. А. Н. Попова. М., 1878;
Шестоднев, составленный Иоанном эксархом Болгарским, по харатейному списку Московской Синодальной Библиотеки 1263 г. // Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1879. Кн. 3;
Aitzetmüller R. Das Hexaemeron des Exarchen Johannes. Graz, 1958–1975. Bd 1–7;
Sadnik L. Des Heiligen. Johannes von Damaskus «Ἒϰθεσις ἀϰριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως» in der ̈Uberzetzung des Exarchen Johannes. Wiesbaden; Freiburg, 1967–1983. Bd 1–4;
Иванова-Мирчева Д. Йоан Екзарх Български. Слова. София, 1971. Т. 1;
Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского. Ранняя русская редакция. М., 1998.