ИОАНН ЭКЗАРХ БОЛГАРСКИЙ

Иоанн Экзарх Болгарский (болг. Йоан Экзарх Български) (850-е — 920) — болгарский книжник, один из высших иерархов Болгарской церкви.

Принадлежал к кругу болгарской аристократии, вероятно, получил образование в Константинополе. По возвращении в Плиску посвятил себя церковно-административной службе, контролируя процесс церковного строительства в Болгарии, разрешая возникавшие споры и разъясняя христианские догмы, следя за соблюдением христианской морали и благочестия. Образование и высокие должности давали И. Э. Б. возможность влиять на политику болгарского царя Симеона (893—927). Манера обращения и наставления свидетельствуют о том, что И. Э. Б. был личным духовником царя.

И. Э. Б. — один из последователей св. Кирилла и Мефодия , активно участвовал в создании корпуса необходимой для неофитов литературы. Выполняя пастырские обязанности, создал большое число Учительных и Похвальных Слов, выдающих его склонность к догматическим рассуждениям и полемике. Широкая эрудиция И. Э. Б. нашла отражение в «Шестодневе» — компилятивном своде комментариев из античных и христианских писателей, посвященном шести дням творения мира. Первая в истории славянской философии целостная теория познания в «Шестодневе» сочетается с обширными сведениями по физике, математике, астрономии, географии, ботанике, зоологии и т. д. Авторское осмысление источников сочетается с оригинальными вставками, рисующими великолепие болгарской столицы, величие князя и его придворного окружения.

И. Э. Б. перевел 48 глав «Точного изложения православной веры» из догматической трилогии «Источник знания» византийского теолога Иоанна Дамаскина (ум. в 755). В славянской традиции перевод получил название «Небеса» и являлся учебником, систематизировавшим взгляды христианской Церкви на Божество, Вселенную, природу и человека. Пролог (Предисловие) к «Небесам» излагает общие принципы перевода, которыми болгарские книжники руководствовались в своей работе. Деятельность И. Э. Б. (в частности, следование теории «перевода по смыслу») способствовала становлению церковнославянского языка и расцвету древнеславянской литературы.

Соч.: Богословие св. Иоанна Дамаскина в переводе Иоанна Ексарха болгарского. Предисл. А. Н. Попова. М., 1878; Шестоднев Иоанна Экзарха Болгарского. Ранняя русская редакция / Изд. Г. С. Баранкова. М., 1998; Иванова-Мирчева Д. Йоан Экзарх Български. Слова. Т. 1. София, 1971.

Лит.: Икономова Ж. Йоан Екзарх // Кирило-Методиевска енциклопедия. София, 1995. Т. 2. С. 190—194.