ИОАНН ДЕ МУРИС

ИОАНН ДЕ МУРИС (лат. Johannes de Muris; франц. Jean des Murs, Jehan des Murs) - священник, французский музыкальный теоретик, математик, астроном, хронолог.

Судя по количеству сохранившихся рукописей (более 100), его трактаты переписывались и цитировались намного чаще, чем работы какого-либо другого теоретика этого периода. Латинская форма имени ученого скорее всего является производной от французской: вероятно, он был родственником Юлиана де Мурса, который в 1326-1327 годах, как и Иоанн де Мурис, был клириком монастыря Фонтевро (современный департамент Мен и Луара), около 1350 года руководил хором в Сент-Шапель в Париже, а позднее служил секретарем французского короля Карла V Мудрого . Имя Иоанна де Муриса обыгрывается в четверостишии, помещенном в некоторых рукописях: Nomen factoris / Signat deca signa doloris / Munda nec est mirum / Quia de cogno mine firmum (Имя автора / обозначает десятку (и) верные знаки печали; / и это неудивительно, / ибо он по фамилии тверд). «Десятка» - 10-я буква латинского алфавита, то есть J, «знаки печали» - буква О, междометие, выражающее печаль, таким образом, получается JO - сокращении имени Johannes. Выражение «по фамилии тверд» намекает на латинское слово murus (стена), а все четверостишие - на сложную биографию Иоанна де Муриса. Автором этих строк мог быть как сам Иоанн де Мурис, так и кто-нибудь из его друзей.

Биографические данные Иоанна де Муриса содержатся в списках его трактатов с собственноручными пометками автора, а также в верительных письмах авиньонских пап , где упомянуты его церковные должности. В 1310 году Иоанн де Мурис вместе с отцом был обвинен в убийстве некоего клирика Андрие, за что 7 лет находился в ссылке на Кипре. С марта 1318 года он некоторое время пребывал в Эврё (Нормандия), в том же году стал студентом Парижского университета. В 1321 году он окончил университет со степенью магистра искусств, в дальнейшем мог преподавать там же дисциплины квадривия (смотри в статье Artes liberales). Жизнь Иоанна де Муриса проходила в постоянных переездах. В 1321 году он наблюдал солнечное затмение в нормандском Берне, в 1323-1324 годах, согласно эксплицитам его сочинений, работал в коллеже Сорбонна в Париже, в марте 1326 года и августе 1327 года он и Юлиан де Мурс находились в монастыре Фонтевро. В 1329 году папа Иоанн XXII пожаловал Иоанну де Мурису приход в епархии Руана. Из письма папы можно заключить, что к тому времени Иоанн де Мурис был секулярным клириком. В 1332-1333 годах он вновь находился в Эврё, в 1336-1337 годах - вероятно, в Сорбонне, в 1338-1342 годах отмечен как магистр (maître) в числе клириков короля Наваррского Филиппа III д'Эврё, в 1342 году - как один из 6 каноников университетской церкви в Мезьер-ан-Брен (современный департамент Эндр). В 1344 году Иоанн де Мурис получил приглашение в Авиньон от папы Климента VI на совещание по календарной реформе. По заказу Ватикана к 1345 году Иоанн де Мурис совместно с Фирменом де Бовалем написал трактат на эту тему. Более поздних документально подтвержденных сведений из его биографии не сохранилось.

Иоанн де Мурис наряду с епископом Филиппом де Витри был крупнейшим теоретиком музыкального стиля Ars nova. В отличие от Филиппа, бывшего композитором-практиком, Иоанн де Мурис занимался музыкой преимущественно как одной из дисциплин квадривия. Разрабатывал проблематику мензуральной музыки (смотри в статье Мензуральная нотация ). Язык трактатов Иоанна де Муриса отражает нормы схоластического дискурса того времени (о влиянии на Иоанна де Муриса средневековых научных программ, в частности аристотелизма, см.: Гирфанова. 2000. С. 39 и далее).

В музыкально-теоретических антологиях М. Герберта и Ш. Куcмакера трактаты Иоанна де Муриса представлены не вполне достоверно, что обусловлено большим количеством рукописей (более 100) и их противоречивыми атрибуциями. До публикаций Х. Бесселера (1925 год) трактат «Зеркало музыки» Жака Льежского также приписывался Иоанну де Мурису, несмотря на то что он направлен против стиля Аrs nova, приверженцем которого был Иоанн де Мурис. Согласно исследованию У. Михельса (Michels. 1970 год), Иоанн де Мурис с разной степенью достоверности можно считать автором 5 трактатов по музыке.

Самые значительные музыкальные трактаты Иоанна де Муриса - «Познание искусства музыки» (Notitia artis musicae; 1321 год) и «Книжечка о мензуральном пении» (Libellus cantus mensurabilis; около 1340 года). «Познание...» известно также под названиями «Сумма музыки» (Summa musice; авторское название) и «Искусство новой музыки» (Ars nove musice; фигурирует в эксплиците ркп. Paris. lat. 7378 A), последнее перекликается с названием трактата Филиппа де Витри - «Ars nova». Трактат состоит из предисловия, написанного на основе «Метафизики» Аристотеля , о роли теоретика в преподавании музыки и 2 книг: «Теоретическая музыка» (Musica theorica) и «Практическая музыка» (Musica practica). В 1-й книге рассматриваются музыкальная терминология, определение музыкального звука, приводятся числовые пропорции интервалов пифагорова строя. С 1-й книгой сходен по содержанию трактат Иоанна де Муриса «Умозрительная музыка согласно Боэцию» (Musica speculativa secundum Boetium; июнь 1323; 2-я ред.- 1325; сохр. в 50 списках), служивший учебником в университетах до XVI века.

2-я книга «Познания...», посвященная мензуральной музыке, состоит из 2 разделов. В 1-м разделе содержится философское введение в понятие времени. Во 2-м разделе изложены 9 так называемых положений (conclusiones), или своего рода мензуральных теорем, которые, подобно геометрическим, требуется доказать. Эти положения относятся к радикальным ритмическим новациям Аrs nova (имперфекция ноты «несмежными» ее частями, альтерация ноты при одновременной ее имперфекции и т.д.). Главная идея трактата - построение системы так называемых ступеней перфекции (gradus perfectionis; perfectio - совершенство), которые можно трактовать как метрические уровни (мензуры). 1-я ступень перфекции - это соотношение максимы и лонги, 2-я - лонги и бревиса, 3-я - бревиса и семибревиса, 4-я - семибревиса и минимы. Иоанн де Мурис называл их ступенями перфекции, так как за основу принималось троичное (совершенное) деление большей ноты на меньшую. Перфекцией со времен Франко Кёльнского (2-я половина XIII века) называлось троичное число (реализуемое в музыке как 3-дольный размер). У Франко (в рамках системы модусов) перфекция действовала прежде всего на уровне «лонга - бревис», то есть, согласно системе Иоанна де Муриса, на 2-й ступени. В соответствии с музыкальной практикой Ars nova Иоанн де Мурис (как и Филипп де Витри) обосновал равноправие двоичного и троичного деления нот на всех уровнях мензуры, из богословских предпосылок отдавая, однако, приоритет троичности. Апология троичности составляет предмет 2-й главы 2-й книги - «О совершенстве троичного числа» (De numeri ternarii perfectione).

Следуя этому принципу, Иоанн де Мурис структурировал теоретико-математическую модель метрических уровней («ступеней перфекции») таким образом, что вся мензуральная музыка опиралась на 4 троичных числа. Если число 3 означает утроение единицы, то в результате последовательных умножений система расширяется до 81: «Итак, музыка берет свое начало от числа 3, и это число, помноженное само на себя, порождает число 9… И если оно вновь умножается на само себя, то порождает число 81… Итак, минимальная и максимальная границы любого звука простираются от единицы, то есть третьей части числа 3, которое совершенно, и вплоть до числа 81, которое также совершенно» (CSM. Vol. 17. P. 71-72). Математическая модель ступеней перфекции Иоанна де Муриса означала «теоретическое и практическое здание, совершенное в своем делении на группы и подгруппы, как и феномены готической архитектуры и схоластики того времени» (Gallo. 1984. S. 275). Смотри таблицу.

На основе 2-й книги «Познания...» Иоанна де Муриса в учебно-методических целях составил «Компендиум практической музыки» (Compendium musice practice; около 1322 года), введя в него нек-рые новшества мензуральной теории.

Авторство еще 2 трактатов, носящих имя Иоанна де Муриса, сомнительно: они могут быть либо переработками его текстов, выполненными позднее другим автором, либо записями лекций Иоанна де Муриса, сделанными его учениками. «Книжечка о мензуральном пении» (Libellus cantus mensurabilis; около 1340 года) представляет собой концентрированное описание мензуральной практики середины XIV века, включая нововведения де Витри (красная нотация, знаки мензур и др.), и содержит множество музыкальных примеров. Здесь впервые указано на новые понятия из техники изоритмического мотета - диминуцию (diminutio; применение мензуральных пропорций) в партии тенора, принципы остинатности колор-талья (color-talea; при этом определение колора соответствует современному пониманию тальи как повторяющейся ритмической фигуры).

Трактат «Искусство контрапункта» (Ars contrapuncti; после 1340 года), материал которого считается менее авторизованным, тем не менее показывает большую осведомленность Иоанна де Муриса в области музыкальной композиции (несмотря на сомнение некоторых исследователей в том, что эта область интересовала Иоанна де Муриса; Ibid. S. 272).

К числу трудов Иоанна де Муриса относят также трактат, не имеющий надписания автора, но упоминаемый в списке его сочинений в одной из рукописей. Текст начинается со слов «Все люди» (Omnes homines) и имеет заголовок «Три книги о музыкальном искусстве» (Tres libri artis musices). 1-я книга называется «Теоретическая музыка» (Theorica musice), 2-я - «Мензуральная музыка» (Musica mensurabilis), 3-я - «О музыке в церкви» (De musica in ecclesia). По мнению Михельса, в проблематике, лексике и манере изложения этого трактата прослеживается связь с «Познанием...» и «Компендиумом...», что может свидетельствовать о создании этого труда в 20-х годов XIV века (CSM. Vol. 17. P. 27-28). Данный трактат мало исследован и не издан.

Труды Иоанна де Муриса оказали огромное влияние на музыкальную теорию XIV-XV веков (в частности, на Просдоцимуса де Бельдемандиса, Иоанна Тинкториса и др.). Благодаря Иоанну де Мурису ритмическая система Ars nova и отражающая ее мензуральная теория и нотация получили импульс для дальнейшего развития.

Иоанну де Мурису приписывают изоритмический 2-голосный мотет святому Иоанну Крестителю (сохр. фрагментарно в ркп. Lond. Brit. Lib. Add. 41667/I), атрибуция которого подвергается сомнению, поскольку его надписание неразборчиво. Тенор мотета имеет начальные слова «Valde honorandus est beatus Johannes» (Весьма должен чествоваться блаженный Иоанн).

Главный труд Иоанна де Муриса по математике - «Сочинение о числах» в 4 книгах (Quadripartitum opus numerorum; 1343 год) - основан на ряде источников, включая исследования Фибоначчи (Леонардо Пизанского). Влияние научно-методологических основ математики прослеживается во всех музыкально-теоретических трактатах Иоанна де Муриса. Музыка им трактовалась как «наука о звуке, соотнесенном с числом и наоборот» (Musica est de sono relato ad numerum aut e contra [scientia] - CSM. Vol. 17. P. 49). Иоанн де Мурис подчеркивал, что мензуральная музыка особенно подвержена законам чисел, так как занимается измерением протяженности звука посредством временной единицы измерения (tempus).

Работы Иоанна де Муриса по астрономии посвящены планетным и солнечному циклам, проблемам календаря , в них содержатся математические расчеты затмений и равноденствий. Самый ранний текст Иоанна де Муриса «Авторы календаря» (Auctores calendarii; 1317 год) также посвящен хронологии. Ученый оставил несколько работ по астрологии.

Сочинения:

Notitia artis musicae / Ed. U. Michels // CSM. Vol. 17. P. 47-101;

Ars discantus [Musica theorica] // Gerbert. Scriptores. Vol. 3. P. 256-257, 312-315; Musica practica // Ibid. P. 109-113, 292-301 (рус. пер.: Чеботарева. 1991; пер. 2-й кн.: Гирфанова. 2000);

Compendium musice practice / Ed. U. Michels // CSM. Vol. 17. P. 111-146;

Questiones super partes musice [idem] // Ibid. Vol. 3. P. 102-106, 301-306;

Musica speculativa secundum Boetium // Ibid. P. 249-283;

Idem / Ed. C. Falkenroth. Stuttg., 1992; Idem / Ed. S. Fast. Ottawa, 1994; Idem // Witkowska-Zaremba E. «Musica Muris» i nurt spekulatywny w muzykografii seredniowiecznej. Warsz., 1992. S. 171-204;

Libellus cantus mensurabilis [secundum Johannem de Muris] // Coussemaker C. E. H., de. Scriptorum de musica medii aevi nova series. P., 1869. Hildesheim, 1963r. Vol. 3. P. 46-58; Idem // Katz D. The Earliest Sources for the «Libellus cantus mensurabilis secundum Johannem de Muris»: Diss. / Duke Univ. Durham (North. Carol., USA), 1989. P. 266-288;

Ars contrapuncti secundum Johannem de Muris // Coussemaker. Scriptorum de musica medii aevi nova series. Vol. 3. P. 59-68.

Дополнительная литература:

Michels U. Die Musiktraktate des Johannes de Muris. Wiesbaden, 1970;

Haas M. Musik zwischen Mathematik und Physik: Zur Bedeutung der Notation in den «Notitia artis musicae» des Johannes de Muris (1321) // FS f. A. Volk. Köln, 1974. P. 31-46;

Gallo F. A. Die Notationslehre im 14. und 15. Jh. // Die mittelalterliche Lehre von der Mehrstimmigkeit / Hrsg. F. Zaminer. Darmstadt, 1984. S. 257-356. (Geschichte der Musiktheorie; Bd. 5);

Witkowska-Zaremba E. Music between Quadrivium and Ars Canendi: Musica speculativa by Johannes de Muris and its Reception in Central and East-Central Europe // Cantus Planus. 1990. Vol. 4. P. 119-126.