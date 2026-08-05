ИОАНН ДАМАСКИН

ИОАНН ДАМАСКИН греч. ’Ιωάννης ὁ Δαμασϰηνός, лат. Iohannes Damascenus - бо­гослов, по­ле­мист, гим­но­граф , учи­тель Церк­ви, хри­сти­ан­ский свя­той.

Све­де­ния о жиз­ни Иоанна Дамаскина край­не скуд­ны и во мно­гом име­ют ле­ген­дар­ный ха­рак­тер. Пер­вое жи­тие Иоанна Дамаскина бы­ло со­став­ле­но ан­ти­охий­ским мо­на­хом Ми­хаи­лом (конец XI века) на арабском языке. Основным ис­точ­ни­ком све­де­ний о жиз­ни Иоанна Дамаскина яв­ля­ет­ся жиз­не­опи­са­ние, со­став­лен­ное пат­ри­ар­хом Ие­ру­са­лим­ским Ио­ан­ном VIII Хри­зо­сто­мом (около 1098 - до 1122 годы), по другим дан­ным - пат­ри­ар­хом Ие­ру­са­лим­ским Ио­ан­ном IX (середина XII века).

Иоанн Дамаскин про­ис­хо­дил из влия­тель­но­го ара­бо-хри­сти­ан­ско­го ро­да Ман­су­ров; его отец за­ни­мал один из выс­ших фи­нан­со­вых по­стов в Ха­ли­фа­те при дво­ре ха­ли­фа Абд аль-Ма­ли­ка. По во­ле от­ца Иоанн Дамаскин по­лу­чил бле­стя­щее вос­пи­та­ние и об­ра­зо­ва­ние, как хри­сти­ан­ское, так и клас­си­че­ское. По­сле смер­ти от­ца Иоанн Дамаскин на­сле­до­вал его со­стоя­ние и за­нял один из выс­ших административных по­стов. Около 700 года впал в не­ми­лость у ха­ли­фа и был вы­ну­ж­ден уда­лить­ся от дво­ра; при­нял по­стриг в лав­ре Святого Сав­вы Ос­вя­щен­но­го, около 734 был ру­ко­по­ло­жен в пре­сви­те­ры пат­ри­ар­хом Ие­ру­са­лим­ским Ио­ан­ном V (705–735 годы).

Иоанн Дамаскин - ав­тор зна­чительного чис­ла бо­го­слов­ско-дог­ма­тических, по­ле­мических, ас­ке­тических со­чи­не­ний, а так­же гим­но­гра­фических тво­ре­ний (соз­да­ны в мо­на­ше­ский пе­ри­од его жиз­ни). Главный труд Иоанна Дамаскина - три­ло­гия «Ис­точ­ник зна­ния» («Πηγὴ γνῴσεως»), со­стоя­щая из «Диа­лек­ти­ки», «О ере­сях» и «Точ­но­го из­ло­же­ния пра­во­слав­ной ве­ры» («Ἔϰθεσις ἀϰριβῆς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως»). 1-я часть три­ло­гии - ка­те­го­ри­аль­ное фи­лософское вве­де­ние, из­ла­гаю­щее пре­имущественно он­то­ло­гию Ари­сто­те­ля . Во 2-й час­ти на ос­но­ве из­ло­же­ния Епи­фа­ния Кипр­ско­го пред­став­ле­ны све­де­ния о ере­сях, с до­бав­ле­ни­ем со­об­ще­ний о му­суль­ман­ст­ве и ико­но­бор­че­ст­ве. 3-я часть пред­став­ля­ет со­бой свод цер­ков­но­го уче­ния по различным дог­ма­тическим во­про­сам: о Трои­це (1–14), о ви­ди­мом и не­ви­ди­мом тво­ре­нии (15–44), о при­ро­де Хри­ста (45–81), о та­ин­ст­вах, по­чи­та­нии свя­тых мо­щей, икон (82–99), о Вос­кре­се­нии (100).

Об­ра­ща­ясь к ши­ро­ко­му кру­гу про­блем, Иоанн Дамаскин пред­ста­вил по воз­мож­но­сти ис­чер­пы­ваю­щее объ­яс­не­ние основных по­ня­тий хри­сти­ан­ско­го бо­го­сло­вия и свя­зан­ных с ни­ми ас­пек­тов ма­рио­ло­ги­че­ской , эс­ха­то­ло­гической, ли­тур­гической про­бле­ма­ти­ки. Взгля­ды Иоанна Дамаскина по этим во­про­сам не яв­ля­ют­ся ори­ги­наль­ны­ми (сам он сви­де­тель­ст­ву­ет о том, что пи­сал толь­ко об из­вест­ном пред­ше­ст­вую­щим от­цам и со­бо­рам), од­на­ко его бес­спор­ная за­слу­га за­клю­ча­ет­ся в осу­ще­ст­в­ле­нии пол­но­цен­но­го син­те­за все­го пред­ше­ст­вую­ще­го пра­во­слав­но­го бо­го­сло­вия. Бла­го­да­ря это­му «Точ­ное из­ло­же­ние...» при­об­ре­ло ши­ро­кую из­вест­ность в сре­де не толь­ко позд­ней­ших ви­зантийских бо­го­сло­вов, но и ка­то­лических схо­ла­стов (так, например, схо­ла­стические ам­пли­фи­ка­ции Пет­ра Лом­бард­ско­го, Фо­мы Ак­вин­ско­го за­им­ст­ву­ют мно­гое из бо­го­слов­ского син­те­за Иоанна Дамаскина). Из других бо­го­слов­ско-дог­ма­тических со­чи­не­ний Иоанна Дамаскина тра­ди­ци­он­но при­пи­сы­ва­ют «Кни­гу о пра­во­слав­ном об­ра­зе мыс­лей», «О Свя­той Трои­це», «О Трис­вя­той пес­не» и др.

Иоанну Дамаскину при­над­ле­жит ряд по­ле­мических трак­та­тов: «Диа­лог про­тив ма­ни­хе­ев», «Про­тив не­сто­ри­ан­ской ере­си», «О ве­ре про­тив не­сто­ри­ан», «О двух во­лях во Хри­сте», «Со­стя­за­ние хри­стиа­ни­на с са­ра­ци­ном», «Три за­щи­ти­тель­ных Сло­ва про­тив по­ри­цаю­щих свя­тые ико­ны или из­об­ра­же­ния» и др. В сво­ей по­ле­ми­ке с ис­ла­мом Иоанн Дамаскин за­ло­жил ос­но­вы гос­под­ство­вав­ше­го по­том в Ви­зан­тии взгля­да на эту ре­ли­гию как на раз­но­вид­ность хри­сти­ан­ской ере­си. Иоанн Дамаскин был од­ним из пер­вых по­сле­до­ва­тель­ных про­тив­ни­ков ико­но­бор­че­ст­ва. В трёх по­сла­ни­ях к ви­зантийскому императору Льву III Исав­ру он, опи­ра­ясь на мно­го­численные вы­держ­ки из тво­ре­ний от­цов Церк­ви, до­ка­зы­ва­ет древ­ность тра­ди­ции ико­но­по­чи­та­ния. Ав­тор­ст­ву Иоанна Дамаскина при­над­ле­жит раз­ви­тие тео­рии 6 ка­те­го­рий опи­сания икон­но­го об­раза (смотри Ико­на). К его ас­ке­тическим со­чи­не­ни­ям от­но­сят­ся: «О свя­тых по­стах», «О доб­ро­де­те­лях и по­ро­ках» и др.

Иоанну Дамаскину при­пи­сы­ва­ет­ся так­же биб­лей­ско-пат­ри­стическая ан­то­ло­гия по хри­сти­ан­ской ду­хов­ной тра­ди­ции и ас­ке­ти­ке («Sa­cra Parallela»). Ши­ро­кую из­вест­ность при­об­ре­ли гим­но­гра­фические тво­ре­ния Иоанна Дамаскина. В цер­ков­ном пре­да­нии под­чёр­ки­ва­ет­ся его уча­стие в упо­ря­до­че­нии ос­мо­гла­сия (хо­тя оно су­ще­ст­во­ва­ло ра­нее): он упо­ми­на­ет­ся в названиях книг «Ок­то­их си­речь Ос­мо­глас­ник, тво­ре­ние пре­по­доб­на­го от­ца на­ше­го Ио­ан­на Да­ма­ски­на», а так­же счи­та­ет­ся ав­то­ром многих пес­но­пе­ний пра­во­слав­ной церк­ви, сре­ди ко­то­рых - бо­го­ро­дич­ные дог­ма­ти­ки на 8 гла­сов, ряд са­мо­глас­ных сти­хир (в т. ч. Ла­за­ре­вой суб­бо­ты, Не­де­ли Ва­ий, Стра­ст­ной сед­ми­цы), вос­крес­ные ка­но­ны на 8 гла­сов, ка­но­ны По­ст­ной и Цвет­ной Трио­ди, Ми­ней и др. Наи­бо­лее зна­ме­нит Пас­халь­ный («Зо­ло­той») ка­нон. На­ря­ду с ка­но­на­ми Иоанна Дамаскина тра­диционного уст­рой­ст­ва (ко­гда внут­ри ка­ж­дой пес­ни ка­но­на вы­дер­жи­ва­ет­ся по­до­бие, за­дан­ное её 1-й стро­фой – ир­мо­сом) су­ще­ст­ву­ет ряд ка­но­нов с ям­би­че­ской ор­га­ни­за­ци­ей (на Ро­ж­де­ст­во Хри­сто­во, Бо­го­яв­ле­ние, Пя­ти­де­сят­ни­цу). Тра­ди­ция при­пи­сы­ва­ет Иоанну Дамаскину бла­го­дар­ст­вен­ное бо­го­ро­дич­ное пес­но­пе­ние, вклю­чён­ное в «Ок­то­их», - «О Те­бе ра­ду­ет­ся, Бла­го­дат­ная, вся­кая тварь...». Тво­ре­ния Иоанна Дамаскина, пе­ре­ве­дён­ные на славянские языки, ока­за­ли зна­чительное влия­ние на ду­хов­ную куль­ту­ру Древ­ней Ру­си . Из­вест­ны так­же мно­го­численные пе­ре­во­ды его тво­ре­ний на армянский, грузинскй, арабский язы­ки.

Бо­го­сло­вие Иоанна Дамаскина не­раз­рыв­но свя­за­но с прак­ти­кой ду­хов­ной жиз­ни и ас­ке­зы, с опы­том лич­но­ст­но­го мис­тического вос­при­ятия. Со­глас­но Иоанну Дамаскину, ис­тин­ное ви́дение Бо­га воз­мож­но при дос­ти­же­нии хри­сти­ан­ско­го со­вер­шен­ст­ва, ко­то­рое за­клю­ча­ет­ся в со­зер­ца­нии, бес­стра­стии, воз­дер­жа­нии, чис­то­те серд­ца и люб­ви. Дос­тиг­нув это­го со­стоя­ния, че­ло­век об­ре­та­ет сво­бо­ду в бо­го­об­ще­нии. Путь к со­вер­шен­ст­ву за­клю­ча­ет­ся в двух не­раз­рыв­но свя­зан­ных друг с дру­гом ас­пек­тах ду­хов­ной жиз­ни, ко­то­рые Иоанн Дамаскин оп­ре­деля­ет как «прак­сис» (борь­ба со стра­стя­ми и уп­раж­не­ние в доб­ро­де­те­лях) и «тео­ри́я» (ра­цио­наль­ное ос­мыс­ле­ние ис­тин пра­во­слав­ной ве­ры, вне ко­то­рой не мо­жет быть под­лин­но­го бо­го­об­ще­ния). В стрем­ле­нии к со­вер­шен­ст­ву Иоанн Дамаскин при­зы­ва­ет ид­ти по пу­ти под­ра­жа­ния свя­тым и Са­мо­му Хри­сту. Че­ло­век как об­раз Бо­жий дол­жен под­ра­жать бла­го­сти Бо­же­ст­ва. В ча­ст­ном же слу­чае это под­ра­жа­ние тем, кто уго­дил Бо­гу, как дос­той­но про­явив­шим в се­бе об­раз Бо­жий. На этой тео­рии пер­во­об­ра­за и под­ра­жания ему Иоанн Дамаскин вы­страи­ва­ет по­ле­ми­ку с ико­но­бор­ца­ми .

Как один из вид­ней­ших про­тив­ни­ков ико­но­бор­че­ст­ва, Иоанн Дамаскин был че­ты­ре­ж­ды ана­фе­мат­ст­во­ван ико­но­бор­че­ским Ие­рий­ским со­бо­ром (754 год); 7-й Все­лен­ский со­бор (смотри Все­лен­ские со­бо­ры) при­знал бо­го­сло­вие Иоанна Дамаскина пол­но­стью пра­во­слав­ным. С фи­гу­рой Иоанна Дамаскина тра­ди­ци­он­но свя­зы­ва­ют окон­ча­ние свя­то­оте­че­ско­го пе­рио­да в ис­то­рии не­раз­де­лён­ной Церк­ви на хри­сти­ан­ском Вос­то­ке. В 1880-е годы Иоанн Дамаскин был при­знан ка­то­лической цер­ко­вью учи­те­лем Церк­ви. День па­мя­ти в восточной Церк­ви - 4(17) декабря; в западной Церк­ви - 27 мар­та.

Сочинения:

Die Schriften / Hrsg. von B. Kotter. B.; N. Y., 1969–1988. Bd 1–5;

Три за­щи­ти­тель­ных сло­ва про­тив по­ри­цаю­щих св. ико­ны. Сер­ги­ев По­сад, 1993;

Вве­де­ние в ос­но­вы дог­ма­ти­че­ско­го бо­го­сло­вия / Пер. Д. Че­пе­ля. М., 2002.

Иллюстрация:

«Иоанн Да­мас­кин». Ико­на нач. 14 в. Афон (скит Свя­той Ан­ны). Архив БРЭ.