ИОАНН ДАМАСКИН
ИОАНН ДАМАСКИН греч. ’Ιωάννης ὁ Δαμασϰηνός, лат. Iohannes Damascenus - богослов, полемист, гимнограф, учитель Церкви, христианский святой.
Сведения о жизни Иоанна Дамаскина крайне скудны и во многом имеют легендарный характер. Первое житие Иоанна Дамаскина было составлено антиохийским монахом Михаилом (конец XI века) на арабском языке. Основным источником сведений о жизни Иоанна Дамаскина является жизнеописание, составленное патриархом Иерусалимским Иоанном VIII Хризостомом (около 1098 - до 1122 годы), по другим данным - патриархом Иерусалимским Иоанном IX (середина XII века).
Иоанн Дамаскин происходил из влиятельного арабо-христианского рода Мансуров; его отец занимал один из высших финансовых постов в Халифате при дворе халифа Абд аль-Малика. По воле отца Иоанн Дамаскин получил блестящее воспитание и образование, как христианское, так и классическое. После смерти отца Иоанн Дамаскин наследовал его состояние и занял один из высших административных постов. Около 700 года впал в немилость у халифа и был вынужден удалиться от двора; принял постриг в лавре Святого Саввы Освященного, около 734 был рукоположен в пресвитеры патриархом Иерусалимским Иоанном V (705–735 годы).
Иоанн Дамаскин - автор значительного числа богословско-догматических, полемических, аскетических сочинений, а также гимнографических творений (созданы в монашеский период его жизни). Главный труд Иоанна Дамаскина - трилогия «Источник знания» («Πηγὴ γνῴσεως»), состоящая из «Диалектики», «О ересях» и «Точного изложения православной веры» («Ἔϰθεσις ἀϰριβῆς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως»). 1-я часть трилогии - категориальное философское введение, излагающее преимущественно онтологию Аристотеля. Во 2-й части на основе изложения Епифания Кипрского представлены сведения о ересях, с добавлением сообщений о мусульманстве и иконоборчестве. 3-я часть представляет собой свод церковного учения по различным догматическим вопросам: о Троице (1–14), о видимом и невидимом творении (15–44), о природе Христа (45–81), о таинствах, почитании святых мощей, икон (82–99), о Воскресении (100).
Обращаясь к широкому кругу проблем, Иоанн Дамаскин представил по возможности исчерпывающее объяснение основных понятий христианского богословия и связанных с ними аспектов мариологической, эсхатологической, литургической проблематики. Взгляды Иоанна Дамаскина по этим вопросам не являются оригинальными (сам он свидетельствует о том, что писал только об известном предшествующим отцам и соборам), однако его бесспорная заслуга заключается в осуществлении полноценного синтеза всего предшествующего православного богословия. Благодаря этому «Точное изложение...» приобрело широкую известность в среде не только позднейших византийских богословов, но и католических схоластов (так, например, схоластические амплификации Петра Ломбардского, Фомы Аквинского заимствуют многое из богословского синтеза Иоанна Дамаскина). Из других богословско-догматических сочинений Иоанна Дамаскина традиционно приписывают «Книгу о православном образе мыслей», «О Святой Троице», «О Трисвятой песне» и др.
Иоанну Дамаскину принадлежит ряд полемических трактатов: «Диалог против манихеев», «Против несторианской ереси», «О вере против несториан», «О двух волях во Христе», «Состязание христианина с сарацином», «Три защитительных Слова против порицающих святые иконы или изображения» и др. В своей полемике с исламом Иоанн Дамаскин заложил основы господствовавшего потом в Византии взгляда на эту религию как на разновидность христианской ереси. Иоанн Дамаскин был одним из первых последовательных противников иконоборчества. В трёх посланиях к византийскому императору Льву III Исавру он, опираясь на многочисленные выдержки из творений отцов Церкви, доказывает древность традиции иконопочитания. Авторству Иоанна Дамаскина принадлежит развитие теории 6 категорий описания иконного образа (смотри Икона). К его аскетическим сочинениям относятся: «О святых постах», «О добродетелях и пороках» и др.
Иоанну Дамаскину приписывается также библейско-патристическая антология по христианской духовной традиции и аскетике («Sacra Parallela»). Широкую известность приобрели гимнографические творения Иоанна Дамаскина. В церковном предании подчёркивается его участие в упорядочении осмогласия (хотя оно существовало ранее): он упоминается в названиях книг «Октоих сиречь Осмогласник, творение преподобнаго отца нашего Иоанна Дамаскина», а также считается автором многих песнопений православной церкви, среди которых - богородичные догматики на 8 гласов, ряд самогласных стихир (в т. ч. Лазаревой субботы, Недели Ваий, Страстной седмицы), воскресные каноны на 8 гласов, каноны Постной и Цветной Триоди, Миней и др. Наиболее знаменит Пасхальный («Золотой») канон. Наряду с канонами Иоанна Дамаскина традиционного устройства (когда внутри каждой песни канона выдерживается подобие, заданное её 1-й строфой – ирмосом) существует ряд канонов с ямбической организацией (на Рождество Христово, Богоявление, Пятидесятницу). Традиция приписывает Иоанну Дамаскину благодарственное богородичное песнопение, включённое в «Октоих», - «О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь...». Творения Иоанна Дамаскина, переведённые на славянские языки, оказали значительное влияние на духовную культуру Древней Руси. Известны также многочисленные переводы его творений на армянский, грузинскй, арабский языки.
Богословие Иоанна Дамаскина неразрывно связано с практикой духовной жизни и аскезы, с опытом личностного мистического восприятия. Согласно Иоанну Дамаскину, истинное ви́дение Бога возможно при достижении христианского совершенства, которое заключается в созерцании, бесстрастии, воздержании, чистоте сердца и любви. Достигнув этого состояния, человек обретает свободу в богообщении. Путь к совершенству заключается в двух неразрывно связанных друг с другом аспектах духовной жизни, которые Иоанн Дамаскин определяет как «праксис» (борьба со страстями и упражнение в добродетелях) и «теори́я» (рациональное осмысление истин православной веры, вне которой не может быть подлинного богообщения). В стремлении к совершенству Иоанн Дамаскин призывает идти по пути подражания святым и Самому Христу. Человек как образ Божий должен подражать благости Божества. В частном же случае это подражание тем, кто угодил Богу, как достойно проявившим в себе образ Божий. На этой теории первообраза и подражания ему Иоанн Дамаскин выстраивает полемику с иконоборцами.
Как один из виднейших противников иконоборчества, Иоанн Дамаскин был четырежды анафематствован иконоборческим Иерийским собором (754 год); 7-й Вселенский собор (смотри Вселенские соборы) признал богословие Иоанна Дамаскина полностью православным. С фигурой Иоанна Дамаскина традиционно связывают окончание святоотеческого периода в истории неразделённой Церкви на христианском Востоке. В 1880-е годы Иоанн Дамаскин был признан католической церковью учителем Церкви. День памяти в восточной Церкви - 4(17) декабря; в западной Церкви - 27 марта.
Сочинения:
Die Schriften / Hrsg. von B. Kotter. B.; N. Y., 1969–1988. Bd 1–5;
Три защитительных слова против порицающих св. иконы. Сергиев Посад, 1993;
Введение в основы догматического богословия / Пер. Д. Чепеля. М., 2002.
Иллюстрация:
«Иоанн Дамаскин». Икона нач. 14 в. Афон (скит Святой Анны). Архив БРЭ.