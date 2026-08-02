ИОАНН ЦЕЦ
ИОАНН ЦЕЦ, Иоанн Цеца (греч. ’Ιωάννες Τζέτζης) - византийский писатель, филолог.
Большую часть жизни провёл в Константинополе, занимаясь преподаванием. Главное произведение Иоанна Цеца и источник биографических сведений об авторе - собрание 107 его писем, адресованных в основном ученикам, с пространным стихотворным историко-этнографическим комментарием [около 13000 стихов, из-за чего это сочинение получило название «Тысячи» («Χιλιάδες»), другое название - «Книга историй» («Βίβλος ἱστοριῶν»)], содержащим ценный литературный и мифологический материал.
Автор многочисленных комментариев, аллегорических толкований античных произведений (поэм Гесиода и Гомера, комедий Аристофана и других), а также поэтических и прозаических сочинений различных жанров. Иоанн Цец проявлял интерес к Причерноморью и Кавказу: в его произведениях встречается множество кавказских топонимов, этимологические наблюдения относительно «варварских языков».
Сочинения:
Historiae. Napoli, 1968; Epistulae. Lipsiae, 1972.