ИОАНН БОГОСЛОВ
ИОАНН БОГОСЛОВ - один из двенадцати апостолов, евангелист, вероятный автор Евангелия от Иоанна, автор Откровения Иоанна Богослова (Апокалипсиса) и трёх Посланий.
Источниками сведений о жизни, служении и учении Иоанна Богослова являются Евангелия, книга Деяний святых апостолов, свидетельства мужей апостольских.
Иоанн Богослов был сыном галилейского рыбака Зеведея. Вместе с братом Иаковом стал учеником Иисуса Христа; братья получили от Христа прозвище Воанергес (сыны грома). Мать Иоанна Богослова Саломия с Марией Магдалиной и Марией Иаковлевой были первыми женщинами, пришедшими ко гробу уже воскресшего Христа (Мк. 16:1; Мф. 27:56). Следуя за Христом, Иоанн Богослов стал свидетелем важных событий: присутствовал при воскрешении дочери Иаира, одного из начальников синагоги (Мк. 5:37); при преображении Иисуса Христа (Мк. 9:2); во время молитвы в Гефсиманском саду (Мк. 14:33); вместе с Петром он совершал приготовления к последней пасхальной трапезе (см. Тайная вечеря).
Иоанн Богослов отождествляют с «любимым учеником» Иисуса Христа, которому Христос поручил заботу о Своей Матери (Ин. 19:26–27); он одним из первых среди учеников пришёл утром ко гробу Христа и уверовал в Его воскресение (Ин. 20:2–8). Вероятно, какое-то время жил в Эфесе; был сослан «за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа» на остров Патмос (Откр. 1:9). По древнему преданию, Иоанн Богослов после ссылки возглавлял Церковь в Эфесе, где выступал против еретиков и написал Евангелие. Судя по последним стихам Евангелия от Иоанна, Иоанн Богослов жил очень долго (Ин. 21:23).
Евангелие от Иоанна (название опирается на предание, само Евангелие анонимно) написано в конце I века; авторство и место создания текста - вопросы в современной библеистике дискуссионные. Наиболее популярны две точки зрения: традиционная, согласно которой Евангелие написано апостолом Иоанном, сыном Зеведея, и основанная на литературно-критическом анализе, согласно которой Иоанн - художественный образ идеального ученика или Учителя праведности (подобно Учителю в кумранских текстах), созданный для придания авторитетности тексту (Roloff J. Der Johanneische «Lieblingsjünger» und der Lehrer der Gerechtigkeit // New Testament Studies. 1968/1969. Vol. 15. P. 129–151; Bauckham R. The beloved disciple as ideal author // The Johannine writings / Ed. S. E. Porter, C. A. Evans. Sheffield, 1995). Часть повествовательного материала и речений Иисуса Христа, представленных в Евангелии от Иоанна, отсутствует в других (так называемых синоптических) Евангелиях: например, эпизоды встречи с женщиной у колодца, воскрешения Лазаря. Евангелие создаёт особенный образ Иисуса Христа: Он - Свет миру, Добрый пастырь, Виноградная лоза, Хлеб жизни, Путь, Истина, Жизнь. Пролог (1:1–18) содержит важные для христианства догматические истины: Иисус Христос - Воплотившийся Бог Слово (1:14), Сын Божий (1:34, 49), Мессия (1:41), Спаситель мира (4:42).
Откровение святого Иоанна Богослова (Апокалипсис, греч. Αποϰάλυψις) написано в самом конце I века. В начале повествования автор называет себя Иоанном, рабом Божиим (1:1). Апокалипсис содержит вступление, заключение и три части: 1-я начинается виде́нием Сына Человеческого, который повелевает апостолу написать назидание семи асийским Церквам, далее следуют семь пророческих посланий; 2-я часть представляет в видениях грядущие бедствия; 3-я часть рассказывает о победе Агнца (Христа) над зверем и драконом, о страшном суде; повествование завершается видением триумфальной победы Царства Божия (20:1–22:5).
В 90-е годы I века Иоанном Богословом были созданы 3 Послания, адресованные малоазийским Церквам. Традиционно считается, что послания и Евангелие от Иоанна написаны одним человеком. Для христианского богословия важно 1-е послание: оно носит догматический характер, направлено против докетизма - лжеучения, отвергавшего воплощение Сына Божия. Кроме того, в послании Иоанна Богослова излагает три основные положения относительно познания Бога и приближения к Нему: праведная жизнь, любовь к ближнему и вера в Бога, воплотившегося ради спасения человека.
Дни памяти в восточной Церкви - 8(21) мая, 30 июня (13 июля) в Соборе 12 апостолов, 26 сент. (9 окт.) преставление Иоанна Богослова; в западной Церкви - 27 декабря.
Иконография. В византийской и русской традиции в евангельских сюжетах Иоанна Богослова изображают юношей, в начальных миниатюрах Евангелия от Иоанна, иллюстрациях к Апокалипсису, житийных иконах, в сюжете «Иоанн Богослов на Патмосе» и «Видение Иоанна Богослова» - длиннобородым старцем (Россанский кодекс, VI век., Епархиальный музей церковного искусства, Россано). В западной традиции он имеет облик зрелого мужа или юноши («Иоанн Евангелист на Патмосе» Х. Бургкмайра, 1518 год, Старая пинакотека, Мюнхен; А. Кано, 1646–50, Музей изобразит. искусств, Будапешт), реже - старца, по типу напоминающего пророка (статуя Донателло, 1408–15, музей Опера дель-Дуомо, Флоренция).
Одежды Иоанна Богослова - хитон и плащ-гиматий, в раннее время иногда белые («Христос среди апостолов», мозаика ц. Сан-Лоренцо-Маджоре в Милане, конец IV - начало V веков). Его атрибутами являются свиток или книга, принадлежности для письма, в западной традиции также чаша со змеёй, напоминающая о яде, который поднесли святому по наущению волхва Кинопса («Св. Иоанн Евангелист и св. Франциск» Эль Греко, ок. 1608, Прадо, Мадрид), реже - котёл (орудие мучения Святого Иоанна). В сюжете «Распятие Христово» Иоанна Богослова изображают с чашей, в которую, по одному из преданий, святой собрал кровь Христа. Символами Иоанна-евангелиста могли выступать как лев, так и орёл (см. в статье Евангелисты). В миниатюрах Евангелий рядом с Иоанном Богословом нередко встречается персонификация Премудрости (вначале в виде женской фигуры, затем – ангела в звездчатом нимбе), восходящая к античному образу музы.
Иоанна Богослова изображали среди древних евангелистов в монументальных росписях (преимущественно на подкупольных парусах), в скульптуре готических порталов, среди 12 апостолов в композиции «Собор апостолов» и в её варианте, получившем название «Союзом любве связуеми апостоли». Икона Иоанна Богослова, очевидно, изначально входила в состав деисусного ряда русского высокого иконостаса (иконостас Успенского собора во Владимире, 1408 год, Андрей Рублёв и Даниил Чёрный). Во 2-й половине XVI века в русской иконописи появилась композиция «Иоанн Богослов в молчании», где святой показан оплечно, с перстами, поднесёнными к устам (икона 3-й четверти XVI века, Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник).
В Западной Европе в искусстве поздней готики получили распространение скульптурные группы, изображающие Иоанна Богослова, преклонившего голову на грудь Христа (начало XIV века, музей Майера ван ден Берга, Антверпен). Эта иконография, восходящая к изображению Тайной вечери, подчёркивала особую близость к Христу его любимого ученика и выступала прообразом мистического единения человека с Богом. Наиболее древний житийный цикл Иоанна Богослова предположительно имелся в церкви Сан-Джованни-ин-Латерано в Риме (IV век). Иоанну Богослову посвящена часть росписей Джотто в капелле Перуцци в церкви Санта-Кроче (1320-е годы) и Филиппино Липпи в капелле Строцци в ц. Санта-Мария-Новелла (1487-1502 годы), обе - во Флоренции. Из житийных сюжетов Иоанна Богослова наиболее распространена композиция «Иоанн Богослов на Патмосе»; в западном искусстве он пишет текст Откровения собственноручно, в восточноправославном - диктует ученику Прохору (по преданию, апостол был «некнижным», то есть неграмотным).
Многосюжетный цикл жития («хождения») Иоанна Богослова сложился в русском искусстве рубежа XV-XVI веков (икона «Апостол Иоанн Богослов на Патмосе, с хождением», начало XVI века, ГТГ). Согласно греческому варианту жития, Иоанн Богослов скончался мирно; в сюжетах «Апостольских страданий», известных в византийской иконографии с X-XI веков (Минологий Василия II, 976–1025, Библиотека Ватикана), изображали его погребение (икона «Распятие с апостольскими страстями» Ф. Н. Рожнова, 1699 год, Гос. историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль»). В западноевропейском искусстве получил распространение сюжет «Мученичество Иоанна Богослова» (гравюра А. Дюрера, 1497-1498 годы).
Иллюстрации:
«Иисус Христос и Иоанн Богослов». Дерево, раскраска. Нач. 14 в. Германия. Музей Майера ван ден Берга (Антверпен). Фото Н. К. Жомовой. Архив БРЭ;
«Богоматерь Катафиги и Иоанн Богослов». Икона из монастыря Святого Иоанна Богослова в селе Поганово (Болгария). Ок. 1395. Музеи средневекового искусства (филиал Национальной художественной галереи, София). Архив БРЭ;
«Иоанн Богослов». Правая створка «Алтаря Донна» Х. Мемлинга. Ок. 1478. Национальная галерея (Лондон). Архив БРЭ;
«Иоанн Богослов». Икона нач. 16 в. Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник. Архив БРЭ.