ИОАНН АЛЕКСАНДР

ИОАНН АЛЕКСАНДР (болг. Иван Александър) - болгарский царь (1331-1371 годы).

Выходец из высшей знати, старший сын деспота Срацимира и Керы Петрицы. В 20-х годах XIV века управлял областью с центром в г. Ловеч. После гибели в битве с сербами при Вельбужде (ныне Кюстендил) болгарского царя Михаила III Шишмана (1323-1330 годы) Иоанн Александр, будучи связан родством как с основателями Второго Болгарского царства Иоанном и Петром Асенями, так и с правившими в Болгарии в последней трети XIII века - 1-й трети XIV века семьями Тертеров и Шишманов, в результате династической борьбы вступил на престол. Воспользовавшись внутренними осложнениями в Сербии и Византии, он сумел не только свести к минимуму последствия неудачной болгаро-сербской войны, но и отбить у греков города на южной границе Болгарии, закрепив отношения с соседними странами династическими браками сестры Елены с сербским королём Стефаном IV Душаном (1332 год) и сына Михаила Асеня с дочерью византийского императора Андроника III Палеолога Марией (Ириной) (сватовство состоялось в 1332 году, свадьба - в 1338 году или в 1339 году).

Подавив мятеж знати во главе с Белауром, братом Михаила III, Иоанн Александр почти 40 лет занимал болгарский трон. В 1341-1344 годах Иоанн Александр провел победоносную войну против Византии, поддерживавшей очередного кандидата из Шишманов на болгарский престол, а впоследствии активно вмешивался в династические конфликты в Византии, часто опираясь на турецких наемников. Несмотря на брак дочери Керацы Марии с византийским престолонаследником Андроником IV (1355 год), Иоанн Александр отверг предложение Константинополя о военном союзе против османов, титуловался «царь болгар и греков» и продолжал привлекать турок к борьбе против Византии. Новая война с Византией в 1364 года и отказ Иоанна Александра пропустить через Болгарию возвращавшегося из Венгрии Иоанна V Палеолога вызвали осложнения.

Планировавшийся как антитурецкий поход Савойского графа Амадея VI в 1365-1366 годах был направлен против причерноморских городов Болгарии, а венгерские войска заняли г. Бдин (ныне Видин) и Северо-Западную Болгарию, пленили видинского деспота Иоанна Срацимира, сына Иоанна Александра, с семьей и принудили его и около 1/3 населения перейти в католичество. Конфликт был урегулирован в 1369 году при посредничестве правителя Добруджанского княжества Добротицы (1360-1385 годы), который получил от Иоанна Александра титул деспота и крепости в Причерноморье, и валашского господаря Владислава Влайку (1364-1377 годы). Однако Болгария в правление Иоанна Александра фактически разделилась на 3 самостоятельных государства - Тырновское, Видинское и Добруджанское.

Первой женой Иоанна Александра была дочь валашского господаря Иоанна Александра Басараба (1310-1352 годы) Феодора, от которой у него было четверо детей. Однако в конце 1347 года - 1349 году царь расторг брак (жена постриглась в монашество с именем Феофания) и женился на иудейке Сарре из Тырнова, принявшей крещение также с именем Феодора, от которой родилось еще пятеро детей. Сыновья «первой» Феодоры Иван Асень и Иван Срацимир получили в уделы города Преслав и Видин, а старший сын 2-й супруги Феодоры Иоанн Шишман стал «багрянородным», т. е. рожденным от правящего царя наследником престола, и после смерти отца - последним государем средневековой Болгарии.

Несмотря на то что в это время Болгария поддерживала связи с папской курией и государство часто посещали францисканские и доминиканские миссии (Гюзелев В. Папството и българите през средновековието (IХ-ХV вв.). Пловдив, 2009. С. 223-228), религиозная политика Иоанна Александра сформировалась прежде всего под влиянием идей исихазма, в его правление произошел ряд важных событий в Болгарской Православной Церкви. Во-первых, по его инициативе и при его участии в Тырнове было созвано 2 церковных Собора. Первый (1350 год или 1351 год) осудил проповедь последователя Варлаама Калабрийского монастыря Феодосия из Константинополя, имевшего влиятельных сторонников в Тырнове, а также «мессалианскую» (вероятно, богомильскую) ересь изгнанных с Афона монахов Кирилла и Лазаря, а 2-й Собор (1359 год или 1360 год) был призван ограничить влияние иудейской общины Тырнова. Во-вторых, болгарский царь покровительствовал преподобию Григорию Новому Синаиту (см. Григорий Новый), который основал на юге Болгарии, в Парории, монастырь, ставший одним из центров исихазма на Балканах. Ученики и последователи подвижника, после его смерти перешедшие в Килифаревский монастырь, стали элитой болгарского духовенства. В-третьих, борьба с Византией в 40-50-х годах XIV века отразилась на формировании направленной против Константинополя идеи «Тырново - новый богоспасаемый Царьград», получившей развитие в переводе хроники Константина Манассии и в ряде созданных в Тырнове рукописей.

Во 2-й половине 40-х годов - начале 50-х годов XIV века Тырновская Патриархия вступила с Константинополем в открытый конфликт, вызванный участием ее предстоятеля Симеона в царской коронации Стефана Душана (1346 год) и в провозглашении Сербской Патриархии, а также неканоническим поставлением в Тырнове «некоего Феодорита» в митрополиты всея Руси (1352 год). Имя Вселенского патриарха было исключено из диптихов Болгарской Церкви, о чем упоминается в письме тырновскому духовенству Вселенского патриарха Каллиста I (1350-1353 годы, 1355-1363 годы) от 1355 года.

Судя по сохранившимся грамотам, Иоанн Александр оказывал существенную поддержку многим монастырям: наряду с обителями в Парории и Килифареве он богато одаривал монастыри Зограф на Афоне, Драгалевский, Бачковский, скальный монастырь близ Иванова, а также обители Пресвятой Богородицы и святого Николая в Месемврии (ныне Несебыр) и др.

В правление Иоанна Александра достигла расцвета тырновская книжная и живописная школа, он был ктитором (при этом сам иногда решал, переводы каких книг необходимо сделать) ряда дошедших до нас рукописей - Псалтири (Кукленская Песнивца, 1337 г.; Б-ка Болг. АН (София). № 2); Сборника попа Филиппа (1345; ГИМ. Син. № 38); так называемого Ватиканского кодекса (1343-1345; Vat. slav. 2), в которых содержатся списки славянского перевода хроники Константина Манассии; Лаврентьевского сборника (см. Иоанна-Александра сборник; 1348; РНБ. F. I. 376), Лондонского Евангелия (1355-1356; Lond. Brit. Mus. Add. 39672). С его скрипторием также связывают так называемый Псалтирь Томича (1360-1363; ГИМ. № 2752), Четвероевангелие (XIV в.; Ath. Zogr. N 24), Лествицу (XIV в.; РНБ. Погод. № 1054), 2 Четвероевангелия (XIV в.; РГБ. Ф. 242. № 31; Ф. 256. № 122).

Ктиторские портреты Иоанна Александра сохранились в миниатюрах Ватиканского кодекса и Лондонского Четвероевангелия, а также в крипте (костнице) Бачковского монастыря и в росписях скальной церкви близ селения Иванова.

Дополнительная литература:

Радченко К. Ф. Религиозное и литературное движение в Болгарии в эпоху перед турецким завоеванием. К., 1898;

Сырку П. А. К истории исправления книг в Болгарии в ХIV в. СПб., 1898. Т. 1. Вып. 1: Время и жизнь патр. Евфимия Терновского; PLP, N 500;

Tachiaos A.-E. Sur les traces d'un acte du tzar Ivan Alexandre // Cyrillomethodianum. Thessal., 1975. T. 3. P. 183-189;

Мечев К. Покровител на книжнината. София, 1977;

Куев К. Иван Александровият сборник от 1348 г. София, 1981.