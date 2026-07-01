ИОАН ВОДЭ ГРОЗНЫЙ
ИОА́Н ВО́ДЭ ГРО́ЗНЫЙ (Иоанн Водэ Лютый, Иван Лютый) - молдавский политический и военный деятель, господарь (февраль 1572 года - июнь 1574 года), сын молдавского господаря Штефаницы.
Некоторое время жил в Турции, был торговцем и переводчиком (драгоманом). Посещал Россию, известен своими близкими связями с царём Иваном IV Васильевичем Грозным, поддерживал его кандидатуру на польский престол, надеясь на помощь Польши в борьбе с Турцией. С этой целью молдавское посольство посетило ряд европейских столиц. Был женат на дочери князя Симеона Ростовского Марии. Получил господарский престол при содействии османских властей и первое время вёл вооружённую борьбу против прежнего господаря Богдана IV, пользовавшегося поддержкой Польши. Как господарь проводил политику укрепления центральной власти и ограничения власти крупных бояр, от которых получил прозвище Лютый.
Важнейшей внешнеполитической целью Иоана Водэ Грозного было освобождение Молдавии от турецкого господства. Способствовал укреплению торговых связей с Трансильванией, Россией и Польшей, чеканил собственную монету. В социальной политике опирался на мелкое боярство, служилых людей и свободных крестьян. В 1574 году отказался выплачивать Османской империи двойную дань и стал готовиться к вооружённой борьбе. Обратился за помощью к запорожским казакам, которые направили в его распоряжение отряд численностью 1200 человек под командованием гетмана И. Сверчовского. 24 апреля 1574 года у села Жилище, вблизи г. Фокшани (ныне Румыния), 9-тысячное молдавское войско и отряд запорожцев во главе с Иоаном Водэ Грозным неожиданно напали на турецко-валашский военный лагерь и нанесли поражение противнику. После этого Иоан Водэ Грозный захватил Валахию и посадил на валашский престол своего ставленника Винтилэ. Войска Иоана Водэ Грозного вернули Молдавии ряд крепостей - Тигину (Бендеры), Килию и Аккерман (Белгород-Днестровский).
В июне многочисленные турецко-татарские и валашские вооружённые отряды вторглись в Молдавию, чтобы сместить Иоана Водэ Грозного и посадить на господарский престол Петра Хромого. Решающее сражение произошло у озер Кагул. Под натиском превосходящих сил армии Иоану Водэ Грозному пришлось отступить к селу Рошканы. Иоан Водэ Грозный сдался в обмен на гарантии турок, что его воинам сохранят жизнь и свободу, а сам он будет доставлен в Стамбул. Однако вскоре Иоан Водэ Грозный и его сподвижники были казнены.