ИОАН ВОДЭ ГРОЗНЫЙ

ИОА́Н ВО́ДЭ ГРО́ЗНЫЙ (Ио­анн Во­дэ Лю­тый, Иван Лю­тый) - молдавский по­ли­тический и во­енный дея­тель, гос­по­дарь (февраль 1572 года - июнь 1574 года), сын молдавского гос­по­да­ря Ште­фа­ни­цы.

Не­ко­то­рое вре­мя жил в Тур­ции, был тор­гов­цем и пе­ре­во­дчи­ком (дра­го­ма­ном). По­се­щал Рос­сию, из­вес­тен свои­ми близ­ки­ми свя­зя­ми с ца­рём Ива­ном IV Ва­силь­е­ви­чем Гроз­ным , под­дер­жи­вал его кан­ди­да­ту­ру на польский пре­стол, на­де­ясь на по­мощь Поль­ши в борь­бе с Тур­ци­ей. С этой це­лью молдавское по­соль­ст­во по­се­ти­ло ряд ев­ропейских сто­лиц. Был же­нат на до­че­ри князя Си­ме­о­на Рос­тов­ско­го Ма­рии. По­лу­чил гос­по­дар­ский пре­стол при со­дей­ст­вии ос­ман­ских вла­стей и пер­вое вре­мя вёл воо­ружённую борь­бу про­тив преж­не­го гос­по­да­ря Бо­гда­на IV, поль­зо­вав­ше­го­ся под­держ­кой Поль­ши. Как гос­по­дарь про­во­дил по­ли­ти­ку ук­ре­п­ле­ния центральной вла­сти и ог­ра­ни­че­ния вла­сти круп­ных бо­яр, от ко­то­рых по­лу­чил про­зви­ще Лю­тый.

Важ­ней­шей внеш­не­по­ли­тической це­лью Иоана Водэ Грозного бы­ло ос­во­бо­ж­де­ние Мол­да­вии от турецкого гос­под­ства. Спо­соб­ст­во­вал ук­ре­п­ле­нию тор­го­вых свя­зей с Тран­силь­ва­ни­ей, Рос­си­ей и Поль­шей, че­ка­нил собственную мо­не­ту. В со­ци­аль­ной по­ли­ти­ке опи­рал­ся на мел­кое бо­яр­ст­во, слу­жи­лых лю­дей и сво­бод­ных кре­сть­ян. В 1574 году от­ка­зал­ся вы­пла­чи­вать Ос­ман­ской им­пе­рии двой­ную дань и стал го­то­вить­ся к воо­ружённой борь­бе. Об­ра­тил­ся за по­мо­щью к за­по­рож­ским ка­за­кам, ко­то­рые на­пра­ви­ли в его рас­по­ря­же­ние от­ряд чис­лен­но­стью 1200 человек под ко­мандованием гет­ма­на И. Свер­чов­ско­го. 24 апреля 1574 года у села Жи­ли­ще, вбли­зи г. Фок­ша­ни (ны­не Ру­мы­ния), 9-ты­сяч­ное молдавское вой­ско и от­ряд за­по­рож­цев во гла­ве с Иоаном Водэ Грозным не­ожи­дан­но на­па­ли на ту­рец­ко-ва­лаш­ский во­енный ла­герь и на­нес­ли по­ра­же­ние про­тив­ни­ку. По­сле это­го Иоан Водэ Грозный за­хва­тил Ва­ла­хию и по­са­дил на ва­лаш­ский пре­стол сво­его став­лен­ни­ка Вин­ти­лэ. Вой­ска Иоана Водэ Грозного вер­ну­ли Мол­да­вии ряд кре­по­стей - Ти­ги­ну (Бен­де­ры), Ки­лию и Ак­кер­ман (Бел­го­род-Дне­ст­ров­ский).

В ию­не мно­го­численные ту­рец­ко-та­тар­ские и ва­лаш­ские воо­ружённые от­ря­ды вторг­лись в Мол­да­вию, что­бы сме­стить Иоана Водэ Грозного и по­са­дить на гос­по­дар­ский пре­стол Пет­ра Хро­мо­го. Ре­шаю­щее сра­же­ние про­изош­ло у озер Ка­гул. Под на­тис­ком пре­вос­хо­дя­щих сил ар­мии Иоану Водэ Грозному при­шлось от­сту­пить к селу Рош­ка­ны. Иоан Водэ Грозный сдал­ся в об­мен на га­ран­тии ту­рок, что его вои­нам со­хра­нят жизнь и сво­бо­ду, а сам он бу­дет дос­тав­лен в Стам­бул. Од­на­ко вско­ре Иоан Водэ Грозный и его спод­виж­ни­ки бы­ли каз­не­ны.