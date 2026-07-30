ИОАКИМ (ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ)

Иоаким (в миру Иван (Большой) Петрович Савёлов) (06[16].01.1620, по другим данным, 1621, Можайский уезд — 17[27].03.1690, Москва) — патриарх Московский и всея Руси (1674—1690), духовный писатель, проповедник.

Его род происходил от новгородских бояр Савёловых. В молодости И. Савёлов был военным. После смерти в Москве во время эпидемии чумы жены и четырех детей в 1655 принял монашеский постриг в Межигорском монастыре под Киевом. Повелением патриарха Никона переведен в Валдайский Иверский, затем в Новоиерусалимский Воскресенский монастырь. Архимандрит Чудова монастыря (с 1664), вошел в ближний круг царя Алексея Михайловича . Был сторонником обрядовых реформ, но в конфликте патриарха Никона и царя подержал последнего. Митрополит Новгородский и Великолуцкий (1672); бóльшую часть времени находился в Москве, помогая одряхлевшему патриарху Питириму, после кончины которого (1673) возведен 26 июля 1674 в патриархи.

Отрицательно относясь к представителям «латинской» партии при Дворе — Симеону Полоцкому и Сильвестру (Медведеву), И. добился отстранения первого от воспитания царевича Петра Алексеевича (будущий император Петр I ) и соборного осуждения второго. Санкционировал расправу с мятежными монахами после подавления Соловецкого восстания (1676). В целях борьбы с церковным расколом написал антистарообрядческое сочинение «Слово на Никиту Пустосвята» (1682), а также «Возглашение увещательное всему российскому народу» (1682). При И. в Пустозерске были сожжены духовный лидер старообрядцев протопоп Аввакум и три его единомышленника (1682).

И. поддержал решение царя Федора Алексеевича об отмене местничества (1682). В противостоянии сторонников царевны Софьи Алексеевны и царя Петра I неоднократно принимал сторону последнего, отказался поддержать стремление Софьи венчаться на царство, в 1682 венчал на царство царей Ивана V и Петра I, во время кризиса 1689 последовал за Петром I в Троице-Сергиев монастырь, тем самым усилив его позиции.

При И. произошло подчинение Московскому патриархату Киевской митрополии (1685—1687). Были учреждены Нижегородская, Устюжская, Холмогорская, Тамбовская, Воронежская епархии, а также Славяно-греко-латинская академия (1687).

Соч.: Исследование молебного пения и поучение «во время нахождения супостатов». М., 1677; Слово на суздальского рождественского попа Никиту Пустосвята. М., 1682; Слово благодарственное патриарха Иоакима об избавлении от отступников. М., 1683; Житие и завещание святейшего патриарха Иоакима. СПб., 1879.

Лит.: Барсуков И. П. Всероссийский патриарх Иоаким Савелов. СПб., 1890; Булычев А. А. О светской карьере будущего Московского патриарха Иоакима (Савёлова) // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2009. № 4(38); Гаврилов А. В. Литературные труды патриарха Иоакима. СПб., 1872; Зиборов В. К. Иоаким // Словарь книжников и книжности Древней Руси. XVII в. Ч. 2. СПб., 1993; Материалы из истории можайского боярского рода Савеловых // Макарьевские чтения. 2003. Вып. 10. С. 579—592.