ИНЗОВ ИВАН НИКИТИЧ

ИНЗОВ ИВАН НИКИТИЧ - российский во­енный и государственный дея­тель, генерал от инфантерии (1828 год).

Дво­ря­нин. Обу­чал­ся в Бла­го­род­ном пан­сио­не при Московском университете. C 1785 года кор­нет Сум­ско­го лег­ко­кон­но­го пол­ка, за­тем под­по­ру­чик Московского гре­на­дер­ско­го пол­ка (1789 год). Во вре­мя русско-турецкой вой­ны 1787-1791 годов от­ли­чил­ся при взя­тии кре­по­стей Бен­де­ры (1789 год), Ак­кер­ман (1789 год) и Из­ма­ил (1790 год). Уча­ст­во­вал в по­дав­ле­нии Поль­ско­го вос­ста­ния 1794 года, а так­же в Италь­ян­ском по­хо­де 1799 года и в Швей­цар­ском по­хо­де 1799 года российской ар­мии. В декабре 1799 года в чи­не пол­ков­ни­ка на­зна­чен командующим Ап­ше­рон­ско­го пол­ка.

Во вре­мя рус­ско-ав­ст­ро-фран­цуз­ской вой­ны 1805 года М.И. Ку­ту­зов на­зна­чил Инзова де­жур­ным ге­не­ра­лом По­доль­ской ар­мии. В хо­де русско-турецкой вой­ны 1806-1812 годов в со­ста­ве Ду­най­ской ар­мии уча­ст­во­вал в оса­де кре­по­стей Из­маил (1809 год), Си­ли­ст­рия (1810 год; с 1811 года ко­мен­дант кре­по­сти) и Шум­ла (1810 год). Бу­ду­чи ко­ман­ди­ром 9-й пехотной ди­ви­зии (с апреля 1812 года), во вре­мя Отечественной вой­ны 1812 года уча­ст­во­вал в Бо­ро­дин­ском сра­же­нии 1812 года, в сра­же­ни­ях при Коб­ри­не, Го­ро­деч­не, Бо­ри­со­ве, у реки Бе­ре­зи­на, а в хо­де за­гра­нич­ных по­хо­дов рос­сий­ской ар­мии 1813-1814 годов - в Лейп­циг­ском сра­же­нии 1813 года, Дрез­ден­ском сра­же­нии 1813 года, в сра­же­нии при Гам­бур­ге (1814 год) и других. С 1815 года начальник главного шта­ба 2-й ар­мии.

В 1818-1844 годах главный по­пе­чи­тель По­пе­чи­тель­но­го комитета о ко­ло­ни­стах Южного края Рос­сии (с 1833 года По­пе­чи­тель­ный комитет иностранных по­се­лен­цев Южного края Рос­сии). В мар­те 1819 года пред­ста­вил императору Алек­сан­д­ру I ра­порт, в ко­то­ром пред­ла­гал пре­дос­та­вить иностранным по­се­лен­цам, на­хо­див­шим­ся в Бес­са­раб­ской области (бол­га­рам и га­гау­зам), ста­тус ко­ло­ни­стов, а так­же льго­ты при строи­тель­ст­ве жи­лья (осо­бен­но мно­го их пе­ре­се­ли­лось в Бес­са­ра­бию по­сле русско-турецкой вой­ны 1828-1829 годов). Со­глас­но под­пи­сан­но­му в декабре 1819 (январе 1820 года) императором Алек­сан­дром I ука­зу, по­се­лен­цам пре­дос­тав­ля­лась сво­бо­да ве­ро­ис­по­ве­да­ния, они ос­во­бо­ж­да­лись от уп­ла­ты на­ло­гов на срок от 3 до 7 лет с бес­плат­ным пре­дос­тав­ле­ни­ем зем­ли.

Инзов от­ли­чал­ся за­бот­ли­во­стью, вни­ма­ни­ем и гу­ман­ным от­но­ше­ни­ем к по­се­лен­цам, чем за­слу­жил их ува­же­ние и бла­го­дар­ность. При его не­по­сред­ст­вен­ном уча­стии был соз­дан план за­строй­ки главного болгарского го­ро­да Бес­са­ра­бии - Бол­гра­да. Инзов пе­ре­дал часть собственных средств на строи­тель­ст­во бол­град­ско­го Спа­со-Пре­об­ра­жен­ско­го со­бо­ра, так­же на его сред­ст­ва бы­ла по­строе­на церковь Святого Ио­ан­на (ос­вя­ще­на в 1840 году, сне­се­на в 1958 году) в ко­ло­нии Иво­но­вой (ны­не село Но­во­ива­нов­ка Одес­ской области). В 1820-1823 годах Инзов - испоняющий дела на­ме­ст­ни­ка Бес­са­раб­ской области, под его на­блю­де­ни­ем на­хо­дил­ся вы­слан­ный в Ки­ши­нёв А.С. Пуш­кин (до 1822 года жил в до­ме Инзова). С 1844 года в от­став­ке.

В честь Инзова на­зва­ны: ули­ца в городе Бол­град, селе Ге­не­рал-Ин­зов (Бол­га­рия) и селе Ин­зов­ка (За­по­рож­ская область, Ук­раи­на). В 2005 году в городе Бол­град соз­дан фонд имени И.Н. Ин­зо­ва.

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Ге­ор­гия 4-й (1807 год), 3-й (1813 год) сте­пе­ней, Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1823 год; ал­маз­ны­ми зна­ка­ми к не­му в 1836 год), Святого Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни, а так­же ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на (1815 год).

Иллюстрации:

И. Н. Ин­зов. Порт­рет ра­бо­ты Дж. Доу. 1828. Эр­ми­таж (С.-Пе­тер­бург). Архив БРЭ.