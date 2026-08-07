ИНЗОВ ИВАН НИКИТИЧ
ИНЗОВ ИВАН НИКИТИЧ - российский военный и государственный деятель, генерал от инфантерии (1828 год).
Дворянин. Обучался в Благородном пансионе при Московском университете. C 1785 года корнет Сумского легкоконного полка, затем подпоручик Московского гренадерского полка (1789 год). Во время русско-турецкой войны 1787-1791 годов отличился при взятии крепостей Бендеры (1789 год), Аккерман (1789 год) и Измаил (1790 год). Участвовал в подавлении Польского восстания 1794 года, а также в Итальянском походе 1799 года и в Швейцарском походе 1799 года российской армии. В декабре 1799 года в чине полковника назначен командующим Апшеронского полка.
Во время русско-австро-французской войны 1805 года М.И. Кутузов назначил Инзова дежурным генералом Подольской армии. В ходе русско-турецкой войны 1806-1812 годов в составе Дунайской армии участвовал в осаде крепостей Измаил (1809 год), Силистрия (1810 год; с 1811 года комендант крепости) и Шумла (1810 год). Будучи командиром 9-й пехотной дивизии (с апреля 1812 года), во время Отечественной войны 1812 года участвовал в Бородинском сражении 1812 года, в сражениях при Кобрине, Городечне, Борисове, у реки Березина, а в ходе заграничных походов российской армии 1813-1814 годов - в Лейпцигском сражении 1813 года, Дрезденском сражении 1813 года, в сражении при Гамбурге (1814 год) и других. С 1815 года начальник главного штаба 2-й армии.
В 1818-1844 годах главный попечитель Попечительного комитета о колонистах Южного края России (с 1833 года Попечительный комитет иностранных поселенцев Южного края России). В марте 1819 года представил императору Александру I рапорт, в котором предлагал предоставить иностранным поселенцам, находившимся в Бессарабской области (болгарам и гагаузам), статус колонистов, а также льготы при строительстве жилья (особенно много их переселилось в Бессарабию после русско-турецкой войны 1828-1829 годов). Согласно подписанному в декабре 1819 (январе 1820 года) императором Александром I указу, поселенцам предоставлялась свобода вероисповедания, они освобождались от уплаты налогов на срок от 3 до 7 лет с бесплатным предоставлением земли.
Инзов отличался заботливостью, вниманием и гуманным отношением к поселенцам, чем заслужил их уважение и благодарность. При его непосредственном участии был создан план застройки главного болгарского города Бессарабии - Болграда. Инзов передал часть собственных средств на строительство болградского Спасо-Преображенского собора, также на его средства была построена церковь Святого Иоанна (освящена в 1840 году, снесена в 1958 году) в колонии Ивоновой (ныне село Новоивановка Одесской области). В 1820-1823 годах Инзов - испоняющий дела наместника Бессарабской области, под его наблюдением находился высланный в Кишинёв А.С. Пушкин (до 1822 года жил в доме Инзова). С 1844 года в отставке.
В честь Инзова названы: улица в городе Болград, селе Генерал-Инзов (Болгария) и селе Инзовка (Запорожская область, Украина). В 2005 году в городе Болград создан фонд имени И.Н. Инзова.
Награждён орденами Святого Георгия 4-й (1807 год), 3-й (1813 год) степеней, Святого Александра Невского (1823 год; алмазными знаками к нему в 1836 год), Святого Владимира 1-й степени, а также орденом Почётного легиона (1815 год).
Иллюстрации:
И. Н. Инзов. Портрет работы Дж. Доу. 1828. Эрмитаж (С.-Петербург). Архив БРЭ.