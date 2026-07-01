ИНЖЕНЕРНЫЕ ВОЙСКА
ИНЖЕНЕРНЫЕ ВОЙСКА - специальные войска, предназначенные для инженерного обеспечения операций военных и боевых действий.
Имеются в вооружённых силах (ВС) большинства государств. Ведут инженерную разведку; выполняют фортификационное оборудование местности, пунктов управления, районов, рубежей, включая возведение укрытий и огневых сооружений; устраивают различные инженерные заграждения (в первую очередь минные поля), проделывают и содержат проходы в них, производят различные разрушения (мостов, дорог и другого), разминируют местность и объекты; подготавливают пути движения и манёвра войск; оборудуют и содержат широкий спектр переправ через водные преграды; противодействуют системам разведки и наведения оружия противника, выполняют задачи по маскировке, имитации войск и объектов; участвуют в ликвидации последствий ударов противника и опасных факторов природного и техногенного характера. Кроме того, оборудуют и содержат взлётно-посадочные полосы аэродромов, портовые морские сооружения, обеспечивают полевое расположение войск и другое.
Инженерные войска. современных ВС состоят из соединений, частей и подразделений различного назначения: инженерной разведки, инженерно-сапёрных, инженерных заграждений, разграждения и разминирования, инженерно-дорожных, понтонно-мостовых (понтонных), переправочно-десантных, инженерно-позиционных, инженерно-технических, инженерно-маскировочных, полевого водообеспечения, энергетического и электротехнического обеспечения и другого. В состав инженерных войск входят также военно-инженерные учебные заведения и другие организации.
Необходимость в инженерных войсках возникла ещё в древности для оборудования полевых укреплений, крепостей, переправ через водные преграды. Организационно оформленные инженерные войска впервые появились во Франции в XVII веке и позднее стали принадлежностью армий почти всех европейских государств. Процесс зарождения инженерных войск в России связан с деятельностью Петра I. По его указу в Москве была основана инженерная школа (1701 год), в которой осуществлялась подготовка военных инженеров. В соответствии с Указом Президента РФ от 31 мая 2006 года день подписания указа об открытии этой школы - 21 января был объявлен Днём инженерных войск России. Основной организационной структурой инженерных войск в России до 1816 года была ротная, а с 1816 года - батальонная. В 1819 году инженерные батальоны сводят в бригады. К началу 1870-х годов в российской армии наметилась тенденция объединения всех технических средств в рамках инженерных войск. Это привело к тому, что в разное время в их состав входили железнодорожные и электротехнические батальоны, телеграфные роты, воздухоплавательные отделения, автомобильные отряды и подразделения броневых сил, которые в последующем выделились в самостоятельные виды и рода войск. В ходе Первоймировой войны к лету 1916 года в российской армии сапёрные батальоны армейских корпусов были развёрнуты в сапёрные полки, а общая численность нженерных войск в армейском корпусе за годы войны увеличилась более чем вдвое и составляла 5% боевого состава.
В РККА инженерные войска создавались по мере её становления и развития на базе Главного военно-технического управления. В июле 1919 года введены должности начальников инженеров фронтов и армий, а в дивизиях - дивизионных инженеров. Одновременно с образованием органов управления формировались инженерные подразделения и части. В 1918 году в штат дивизии вводятся инженерные батальон и инженерный парк для хранения и подвоза инженерного имущества. В стрелковой бригаде полагалось иметь сапёрную роту, а в полку - сапёрную команду. В 1-й половине 1919 года началось формирование специального инженерного частей резерва Главного командования (РГК): понтонных и электротехнических батальонов, отдельных маскировочных рот и других.
В ходе Гражданской войны 1917-1922 годов инженерные войска строили оборонительные рубежи и укреплённые районы, выполняли задачи по инженерному обеспечению боевых действий войск. В послевоенный период инженерные содержались в сокращённом составе. В 1930-х годах было проведено их техническое переоснащение, и в начале 1940-х годов инженерные войска выполнили большой объём работ по строительству оборонительных сооружений.
К началу Великой Отечественной войны основной организационной структурой инженерных войск были сапёрные и понтонные батальоны. Кроме того, было сформировано 18 инженерных и 16 понтонных полков РГК. В октябре 1941 года для проведения работ по инженерному оборудованию оборонительных рубежей началось формирование сапёрных армий, к январю 1942 года сформировано 10 армий. В феврале 1942 пять сапёрных армий были расформированы, остальные подчинены фронтам, а позднее упразднены. В ноябре 1941 года созданы штаб инженерных войск Красной Армии, штабы инженерных войск на фронтах, в армиях и учреждена должность начальника инженерных войск Красной Армии. В войсках введены должности заместителя командира войсками фронта (армии) - начальника инженерных войск фронта (армии). В годы войны организационно-штатная структура инженерных войск непрерывно совершенствовалась. В составе общевойсковых и танковых армий были созданы штатные инженерно-сапёрные бригады. Для нарушения коммуникаций в тылу противника и уничтожения его военных объектов сформированы отдельные батальоны минёров гвардейских. Наибольшее развитие получили инженерные формирования резерва Верховного Главного Командования (РВГК). С 1942 года основной формой организации инженерных войск РВГК стали инженерные бригады (штурмовые, инженерно-сапёрные, понтонно-мостовые и другие). Для проделывания проходов в минных полях противника создавались инженерно-танковые полки, в которых танки Т-34 были оборудованы минными тралами. К маю 1945 года в инженерных войсках имелось 111 инж. бригад, 13 отдельных инженерных полков и около 150 отдельных инженерных батальонов и рот различной специализации армейского, фронтового и РВГК подчинения.
В годы Великой Отечественной войны инженерные войска выполняли большой комплекс задач по инженерному обеспечению оборонительных и наступательных операций. За проявленное мужество и героизм 655 воинов инженерных войск удостоены звания Героя Советского Союза, 294 награждены орденами Славы 3 степеней, 6 инженерных бригад, 190 инженерно-сапёрных и понтонных батальонов и 5 отд. рот получили звание гвардейских.
Развитие инженерных войск в 1945-1953 годах в СССР осуществлялось на основе опыта Великой Отечественной войны. Во 2-й половине 1950-х годов впервые создан фронтовой комплект инженерных войск, включающий: инженерно-сапёрную бригаду, понтонно-мостовую бригаду; отдельный понтонно-мостовой полк; отдельные батальоны полевого водоснабжения, глубокого бурения, разминирования; отдельный инженерно-маскировочный батальон, а также отдельные роты управляемого минирования и электрозаграждений. Причиной послужило резкое возрастание объёмов фронтовых инженерных задач в условиях угрозы ядерной войны. В середине 1980-х годов проведено уточнение организации инженерных войск, связанное с принятием новой оборонительной доктрины. В состав фронта дополнительно включена инженерная бригада штурма и разграждения.
В послевоенный период инженерные войска в ВС большинства государств коренным образом изменились. Современное техническое оснащение и изменившаяся организационно-штатная структура многократно повысили их боевые возможности. В мирное время инженерные войска выполняют ряд важных задач: очищают территории от мин и других взрывоопасных предметов, участвуют в ликвидации последствий разрушений объектов атомной энергетики и химической промышленности, стихийных бедствий и других. Современные инженерные войска обеспечивают действия войск в вооружённых конфликтах и миротворческих операциях ООН.
Иллюстрации:
Военнослужащие инженерных войск российской императорской армии: 1 – пионер (1780-е – нач. 1790-х гг.); 2 – обер-офицер (1797); 3 – рядовой пионерного полка (1812); 4 – обер-офицер лейб-гвардии Конно-пионерного дивизиона (1855); 5 – обер-офицер лейб-гвардии Сапёрного батальона (1911). Архив БРЭ;
Разминирование местности. 1943. Архив БРЭ;
Военнослужащие инженерных войск РККА: 1 – комбриг (1935–49); 2 – красноармеец (1935–40); 3 – автоматчик сапёрно-штурмовых частейв стальном нагруднике (1943–45). Архив БРЭ;
Быстроходная траншейная машина БТМ-4М «Тундра». 1988. Архив БРЭ.