ИНЖЕНЕРНЫЕ ВОЙСКА

ИНЖЕНЕРНЫЕ ВОЙСКА - специальные вой­ска, пред­на­зна­чен­ные для ин­же­нер­но­го обес­пе­че­ния опе­ра­ций во­ен­ных и бое­вых дей­ст­вий.

Име­ют­ся в воо­ружённых си­лах (ВС) боль­шин­ст­ва го­су­дарств. Ве­дут инженерную раз­вед­ку; вы­пол­ня­ют фор­ти­фи­кационное обо­ру­до­ва­ние ме­ст­но­сти, пунк­тов управ­ле­ния, рай­онов, ру­бе­жей, вклю­чая воз­ве­де­ние ук­ры­тий и ог­не­вых со­ору­же­ний; уст­раи­ва­ют различные инженерные за­гра­ж­де­ния (в пер­вую оче­редь мин­ные по­ля), про­де­лы­ва­ют и со­дер­жат про­хо­ды в них, про­из­во­дят различные раз­ру­ше­ния (мос­тов, до­рог и другого), раз­ми­ни­ру­ют ме­ст­ность и объ­ек­ты; под­го­тав­ли­ва­ют пу­ти дви­же­ния и ма­нёв­ра войск; обо­ру­ду­ют и со­дер­жат ши­ро­кий спектр пе­ре­прав че­рез вод­ные пре­гра­ды; про­ти­во­дей­ст­ву­ют сис­те­мам раз­вед­ки и на­ве­де­ния ору­жия про­тив­ни­ка, вы­пол­ня­ют за­да­чи по мас­ки­ров­ке, ими­та­ции войск и объ­ек­тов; уча­ст­ву­ют в ли­к­ви­да­ции по­след­ст­вий уда­ров про­тив­ни­ка и опас­ных фак­то­ров при­род­но­го и тех­но­ген­но­го ха­рак­те­ра. Кро­ме то­го, обо­ру­ду­ют и со­дер­жат взлёт­но-по­са­доч­ные по­ло­сы аэ­ро­дро­мов, пор­то­вые морские со­ору­же­ния, обес­пе­чи­ва­ют по­ле­вое рас­по­ло­же­ние войск и другое.

Инженерные войска. со­вре­мен­ных ВС со­сто­ят из со­еди­не­ний, час­тей и под­раз­де­ле­ний различного на­зна­че­ния: инженерной раз­вед­ки, инженерно-са­пёр­ных, инженерных за­гра­ж­де­ний, раз­гра­ж­де­ния и раз­ми­ни­ро­ва­ния, инженерно-до­рож­ных, пон­тон­но-мос­то­вых (пон­тон­ных), пе­ре­пра­воч­но-де­сант­ных, инженерно-по­зиционных, инженерно-тех­нических, инженерно-мас­ки­ро­воч­ных, по­ле­во­го во­до­обес­пе­че­ния, энер­ге­тического и элек­тро­тех­нического обес­пе­че­ния и другого. В со­став инженерных войск вхо­дят так­же во­енно-инженерные учеб­ные за­ве­де­ния и другие ор­га­ни­за­ции.

Не­об­хо­ди­мость в инженерных войсках воз­ник­ла ещё в древ­но­сти для обо­ру­до­ва­ния по­ле­вых ук­ре­п­ле­ний, кре­по­стей, пе­ре­прав че­рез вод­ные пре­гра­ды. Ор­га­ни­за­ци­он­но оформ­лен­ные инженерные войска впер­вые поя­ви­лись во Фран­ции в XVII веке и позд­нее ста­ли при­над­леж­но­стью ар­мий поч­ти всех ев­ропейских го­су­дарств. Про­цесс за­ро­ж­де­ния инженерных войск в Рос­сии свя­зан с дея­тель­но­стью Пет­ра I . По его ука­зу в Мо­ск­ве бы­ла ос­но­ва­на инженерная шко­ла (1701 год), в ко­то­рой осу­ще­ст­в­ля­лась под­го­тов­ка во­енных ин­же­не­ров. В со­от­вет­ст­вии с Ука­зом Пре­зи­ден­та РФ от 31 мая 2006 года день под­пи­са­ния ука­за об от­кры­тии этой шко­лы - 21 ян­ва­ря был объ­яв­лен Днём ин­же­нер­ных войск Рос­сии. Основной ор­га­ни­зационной струк­ту­рой инженерных войск в Рос­сии до 1816 года бы­ла рот­ная, а с 1816 года - ба­таль­он­ная. В 1819 году инженерные ба­таль­о­ны сво­дят в бри­га­ды. К началу 1870-х годов в российской ар­мии на­ме­ти­лась тен­ден­ция объ­е­ди­не­ния всех тех­нических средств в рам­ках инженерных войск. Это при­ве­ло к то­му, что в раз­ное вре­мя в их со­став вхо­ди­ли железнодорожные и элек­тро­тех­нические ба­таль­о­ны, те­ле­граф­ные ро­ты, воз­ду­хо­пла­ва­тель­ные от­де­ле­ния, ав­то­мо­биль­ные от­ря­ды и под­раз­де­ле­ния бро­не­вых сил, ко­то­рые в по­сле­дую­щем вы­де­ли­лись в са­мо­сто­ятельные ви­ды и ро­да войск. В хо­де Первойми­ро­вой вой­ны к ле­ту 1916 года в российской ар­мии са­пёр­ные ба­таль­о­ны ар­мей­ских кор­пу­сов бы­ли раз­вёр­ну­ты в са­пёр­ные пол­ки, а об­щая чис­лен­ность нженерных войск в ар­мей­ском кор­пу­се за го­ды вой­ны уве­ли­чи­лась бо­лее чем вдвое и со­став­ля­ла 5% бое­во­го со­ста­ва.

В РККА инженерные войска соз­да­ва­лись по ме­ре её ста­нов­ле­ния и раз­ви­тия на ба­зе Глав­ного во­ен­но-тех­ни­че­ско­го управ­ле­ния. В ию­ле 1919 года вве­де­ны долж­но­сти на­чаль­ни­ков ин­же­не­ров фрон­тов и ар­мий, а в ди­ви­зи­ях - ди­ви­зи­он­ных ин­же­не­ров. Од­но­вре­мен­но с об­ра­зо­ва­ни­ем ор­га­нов управ­ле­ния фор­ми­ро­ва­лись инженерные под­раз­де­ле­ния и час­ти. В 1918 году в штат ди­ви­зии вво­дят­ся инженерные ба­таль­он и инженерный парк для хра­не­ния и под­во­за инженерного иму­ще­ст­ва. В стрелковой бри­га­де по­ла­га­лось иметь са­пёр­ную ро­ту, а в пол­ку - са­пёр­ную ко­ман­ду. В 1-й половине 1919 года на­ча­лось фор­ми­ро­ва­ние специального инженерного час­тей ре­зер­ва Глав­но­го ко­ман­до­ва­ния (РГК): пон­тон­ных и элек­тро­тех­нических ба­таль­о­нов, отдельных мас­ки­ро­воч­ных рот и других.

В хо­де Гражданской вой­ны 1917-1922 годов инженерные войска строи­ли обо­ро­нительные ру­бе­жи и ук­ре­п­лён­ные рай­оны, вы­пол­ня­ли за­да­чи по инженерному обес­пе­че­нию бое­вых дей­ст­вий войск. В по­сле­во­ен­ный пе­ри­од инженерные со­дер­жа­лись в сокращённом со­ста­ве. В 1930-х годах бы­ло про­ве­де­но их тех­ническое пе­ре­ос­на­ще­ние, и в начале 1940-х годов инженерные войска вы­пол­ни­ли боль­шой объ­ём ра­бот по строи­тель­ст­ву обо­ро­нительных со­ору­же­ний.

К на­ча­лу Великой Отечественной вой­ны основной ор­га­ни­зационной струк­ту­рой инженерных войск бы­ли са­пёр­ные и пон­тон­ные ба­таль­о­ны. Кро­ме то­го, бы­ло сфор­ми­ро­ва­но 18 инженерных и 16 пон­тон­ных пол­ков РГК. В октябре 1941 года для про­ве­де­ния ра­бот по инженерному обо­ру­до­ва­нию обо­ро­нительных ру­бе­жей на­ча­лось фор­ми­ро­ва­ние са­пёр­ных ар­мий, к январю 1942 года сфор­ми­ро­ва­но 10 ар­мий. В феврале 1942 пять са­пёр­ных ар­мий бы­ли рас­фор­ми­ро­ва­ны, ос­таль­ные под­чи­не­ны фрон­там, а позд­нее уп­разд­не­ны. В но­ябре 1941 года соз­да­ны штаб инженерных войск Крас­ной Ар­мии, шта­бы инженерных войск на фрон­тах, в ар­ми­ях и уч­ре­ж­де­на долж­ность на­чаль­ни­ка инженерных войск Крас­ной Ар­мии. В вой­сках вве­де­ны долж­но­сти заместителя ко­мандира вой­ска­ми фрон­та (ар­мии) - на­чаль­ни­ка инженерных войск фрон­та (ар­мии). В го­ды вой­ны ор­га­ни­за­ци­он­но-штат­ная струк­ту­ра инженерных войск не­пре­рыв­но со­вер­шен­ст­во­ва­лась. В со­ста­ве об­ще­вой­ско­вых и тан­ко­вых ар­мий бы­ли соз­да­ны штат­ные инженерно-са­пёр­ные бри­га­ды. Для на­ру­ше­ния ком­му­ни­ка­ций в ты­лу про­тив­ни­ка и унич­то­же­ния его во­енных объ­ек­тов сфор­ми­ро­ва­ны отдельные ба­таль­о­ны ми­нё­ров гвар­дей­ских. Наи­боль­шее раз­ви­тие по­лу­чи­ли инженерные фор­ми­ро­ва­ния ре­зер­ва Вер­хов­но­го Главного Ко­ман­до­ва­ния (РВГК). С 1942 года основной фор­мой ор­га­ни­за­ции инженерных войск РВГК ста­ли инженерные бри­га­ды (штур­мо­вые, инженерно-са­пёр­ные, пон­тон­но-мос­то­вые и другие). Для про­де­лы­ва­ния про­хо­дов в мин­ных по­лях про­тив­ни­ка соз­да­ва­лись инженерно-тан­ко­вые пол­ки, в ко­то­рых тан­ки Т-34 бы­ли обо­ру­до­ва­ны мин­ны­ми тра­ла­ми. К маю 1945 года в инженерных войсках име­лось 111 инж. бри­гад, 13 отдельных инженерных пол­ков и около 150 отдельных инженерных ба­таль­о­нов и рот различной спе­циа­ли­за­ции ар­мей­ско­го, фрон­то­во­го и РВГК под­чи­не­ния.

В го­ды Великой Отечественной вой­ны инженерные войска вы­пол­ня­ли боль­шой ком­плекс за­дач по инженерному обес­пе­че­нию обо­ро­нительных и на­сту­пательных опе­ра­ций. За про­яв­лен­ное му­же­ст­во и ге­ро­изм 655 вои­нов инженерных войск удо­стое­ны зва­ния Ге­роя Советского Сою­за , 294 на­гра­ж­де­ны ор­де­на­ми Сла­вы 3 сте­пе­ней, 6 инженерных бри­гад, 190 инженерно-са­пёр­ных и пон­тон­ных ба­таль­о­нов и 5 отд. рот по­лу­чи­ли зва­ние гвар­дей­ских.

Раз­ви­тие инженерных войск в 1945-1953 годах в СССР осу­ще­ст­в­ля­лось на ос­но­ве опы­та Великой Отечественной вой­ны. Во 2-й половине 1950-х годов впер­вые соз­дан фрон­то­вой ком­плект инженерных войск, вклю­чаю­щий: инженерно-са­пёр­ную бри­га­ду, пон­тон­но-мос­то­вую бри­га­ду; отдельный пон­тон­но-мос­то­вой полк; отдельные ба­таль­о­ны по­ле­во­го во­до­снаб­же­ния, глу­бо­ко­го бу­ре­ния, раз­ми­ни­ро­ва­ния; отдельный инженерно-мас­ки­ро­воч­ный ба­таль­он, а так­же отдельные ро­ты управ­ляе­мо­го ми­ни­ро­ва­ния и элек­тро­за­гра­ж­де­ний. При­чи­ной по­слу­жи­ло рез­кое воз­рас­та­ние объ­ё­мов фрон­то­вых инженерных за­дач в ус­ло­ви­ях уг­ро­зы ядер­ной вой­ны. В середине 1980-х годов про­ве­де­но уточ­не­ние ор­га­ни­за­ции инженерных войск, свя­зан­ное с при­ня­ти­ем но­вой обо­ро­нительной док­три­ны. В со­став фрон­та до­пол­ни­тель­но вклю­че­на инженерная бри­га­да штур­ма и раз­гра­ж­де­ния.

В по­сле­во­ен­ный пе­ри­од инженерные войска в ВС боль­шин­ст­ва го­су­дарств ко­рен­ным об­ра­зом из­ме­ни­лись. Современное тех­ническое ос­на­ще­ние и из­ме­нив­шая­ся ор­га­ни­за­ци­он­но-штат­ная струк­ту­ра мно­го­крат­но по­вы­си­ли их бое­вые воз­мож­но­сти. В мир­ное вре­мя инженерные войска вы­пол­ня­ют ряд важ­ных за­дач: очи­ща­ют тер­ри­то­рии от мин и других взры­во­опас­ных пред­ме­тов, уча­ст­ву­ют в ли­к­ви­да­ции по­след­ст­вий раз­ру­ше­ний объ­ек­тов атом­ной энер­ге­ти­ки и хи­мической промышленности, сти­хий­ных бед­ст­вий и других. Современные инженерные войска обес­пе­чи­ва­ют дей­ст­вия войск в воо­ру­жён­ных кон­флик­тах и ми­ро­твор­че­ских опе­ра­ци­ях ООН .

Иллюстрации:

Во­ен­но­слу­жа­щие ин­же­нер­ных войск рос­сий­ской им­пе­ра­тор­ской ар­мии: 1 – пио­нер (1780-е – нач. 1790-х гг.); 2 – обер-офи­цер (1797); 3 – ря­до­вой пио­нер­но­го пол­ка (1812); 4 – обер-офи­цер лейб-гвар­дии Кон­но-пио­нер­но­го ди­ви­зио­на (1855); 5 – обер-офи­цер лейб-гвар­дии Са­пёр­но­го ба­таль­о­на (1911). Архив БРЭ;

Раз­ми­ни­ро­ва­ние ме­ст­но­сти. 1943. Архив БРЭ;

Во­ен­но­слу­жа­щие ин­же­нер­ных войск РККА: 1 – ком­бриг (1935–49); 2 – крас­но­ар­ме­ец (1935–40); 3 – ав­то­мат­чик са­пёр­но-штур­мо­вых ча­стейв сталь­ном на­груд­ни­ке (1943–45). Архив БРЭ;

Бы­ст­ро­ход­ная тран­шей­ная ма­ши­на БТМ-4М «Тун­д­ра». 1988. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)