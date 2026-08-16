ИНЬЯН ЦЗЯ

ИНЬЯН ЦЗЯ (шко­ла ис­хо­дя­щая из ка­те­го­рий инь и ян) - од­на из шес­ти ос­нов­ных фи­лософских школ Древ­не­го Ки­тая (по клас­си­фи­ка­ции Сы­ма Та­ня и Сы­ма Ця­ня).

Вре­мя её воз­ник­но­ве­ния и со­став пред­ста­ви­те­лей точ­но не ус­та­нов­ле­ны, не со­хра­ни­лось ни од­но­го сколь­ко-ни­будь раз­вёр­ну­то­го тек­ста этой шко­лы, так что о её иде­ях мож­но су­дить лишь по их фраг­мен­тар­но­му из­ло­же­нию в «Ши цзи», «И цзи­не», «Люй-ши чунь цю» и не­ко­то­рых других па­мят­ни­ках. Кон­цеп­ции Иньян Цзя - уни­вер­саль­ный дуа­лизм сил инь и ян и цик­лического взаи­мо­дей­ст­вия пя­ти эле­мен­тов, или фаз (у син), - лег­ли в ос­но­ву всей он­то­ло­гии, кос­мо­ло­гии и во­об­ще тра­диционной ду­хов­ной куль­ту­ры и нау­ки Ки­тая (в осо­бен­но­сти ас­тро­но­мии, ме­ди­ци­ны и ок­культ­ных ис­кусств).

ве­ро­ят­но, до середины I тысячелетия до нашей эры кон­цеп­ции Инь и Ян и пя­ти эле­мен­тов, вы­ра­жаю­щие различные клас­си­фи­ка­ци­он­ные схе­мы (дво­ич­ную и пя­те­рич­ную), раз­ви­ва­лись в раз­дель­ных ок­культ­ных тра­ди­ци­ях - «не­бес­ной» (ас­тро­но­мо-ас­т­ро­ло­ги­че­ской) и «зем­ной» (ман­ти­ко-хо­зяй­ст­вен­ной). Во 2-й половине I тысячелетия до нашей эры, об­ре­тя фи­лософский ста­тус, эти кон­цеп­ции сли­лись в еди­ное уче­ние, что по тра­ди­ции счи­та­ет­ся за­слу­гой един­ст­вен­но­го из­вест­но­го пред­ста­ви­те­ля Иньян Цзя - Цзоу Яня (IV-III века до нашей эры).

Цзоу Янь рас­про­стра­нил кон­цеп­цию пя­ти эле­мен­тов на ис­то­рический про­цесс, пред­став­ляе­мый кру­го­об­раз­ной сме­ной их гла­вен­ст­ва в ка­че­ст­ве «пя­ти бла­го­да­тей» (у дэ). Впер­вые как еди­ное уче­ние, ох­ва­ты­ваю­щее все сто­ро­ны уни­вер­су­ма, кон­цеп­ции Инь и Ян и пя­ти эле­мен­тов пред­став­ле­ны в фи­ло­со­фии Дун Чжун­шу, вклю­чив­ше­го идеи Иньян Цзя в кон­фу­ци­ан­ст­во . В даль­ней­шем на­тур­фи­ло­соф­ский ком­по­нент Иньян Цзя на­шёл про­дол­же­ние в кон­фу­ци­анской «шко­ле тек­стов но­вых пись­мен» и не­окон­фу­ци­ан­ст­ве, а ре­ли­ги­оз­но-ок­культ­ный - в свя­зан­ной с дао­сиз­мом прак­тической дея­тель­но­сти га­да­те­лей, про­ри­ца­те­лей, ма­гов, ал­хи­ми­ков и це­ли­те­лей.

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