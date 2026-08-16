ИНЬЯН ЦЗЯ
ИНЬЯН ЦЗЯ (школа исходящая из категорий инь и ян) - одна из шести основных философских школ Древнего Китая (по классификации Сыма Таня и Сыма Цяня).
Время её возникновения и состав представителей точно не установлены, не сохранилось ни одного сколько-нибудь развёрнутого текста этой школы, так что о её идеях можно судить лишь по их фрагментарному изложению в «Ши цзи», «И цзине», «Люй-ши чунь цю» и некоторых других памятниках. Концепции Иньян Цзя - универсальный дуализм сил инь и ян и циклического взаимодействия пяти элементов, или фаз (у син), - легли в основу всей онтологии, космологии и вообще традиционной духовной культуры и науки Китая (в особенности астрономии, медицины и оккультных искусств).
вероятно, до середины I тысячелетия до нашей эры концепции Инь и Ян и пяти элементов, выражающие различные классификационные схемы (двоичную и пятеричную), развивались в раздельных оккультных традициях - «небесной» (астрономо-астрологической) и «земной» (мантико-хозяйственной). Во 2-й половине I тысячелетия до нашей эры, обретя философский статус, эти концепции слились в единое учение, что по традиции считается заслугой единственного известного представителя Иньян Цзя - Цзоу Яня (IV-III века до нашей эры).
Цзоу Янь распространил концепцию пяти элементов на исторический процесс, представляемый кругообразной сменой их главенства в качестве «пяти благодатей» (у дэ). Впервые как единое учение, охватывающее все стороны универсума, концепции Инь и Ян и пяти элементов представлены в философии Дун Чжуншу, включившего идеи Иньян Цзя в конфуцианство. В дальнейшем натурфилософский компонент Иньян Цзя нашёл продолжение в конфуцианской «школе текстов новых письмен» и неоконфуцианстве, а религиозно-оккультный - в связанной с даосизмом практической деятельности гадателей, прорицателей, магов, алхимиков и целителей.