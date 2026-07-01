ИНВЕСТИТУРА

Инвеститура — в средневековой Зап. Европе формальный юридический акт введения во владение имуществом или в должность (светскую или церковную), сопровождавшийся ритуальной передачей инсигний, символизировавших власть и право на осуществление должностных полномочий.

Исторические корни И. уходят в дохристианскую древность и отражают свойственное архаическому мышлению отождествление правовой нормы с формой ее реализации. Например, в раннесредневековом обычном праве после свершения устной сделки по передаче земельной собственности новый владелец в присутствии свидетелей получал от прежнего горсть земли, иногда с воткнутой туда веткой, или соломинку в знак передачи не только участка, но и всех связанных с ним прав. Со временем подобные правовые акты становятся все более символическими и ограничиваются передачей символов этой собственности (например, кома земли) и составлением соответствующего документа.

По мере феодализации общества и развития вассально-ленных отношений И. стала одним из трех основополагающих элементов оформления вассального договора (commendatio) наряду с оммажем (homagium) и клятвой верности (fidelitas). Ленная И. скрепляла двусторонний личный союз между вассалом и сюзереном , а также отношения поземельной зависимости. Будущий вассал с непокрытой головой, безоружный и коленопреклоненный, вкладывал сложенные ладони в руки сеньора , тем самым вручая себя (commendare) его покровительству, становясь его «человеком» (homo, отсюда homagium). Сюзерен поднимал его, и они обменивались поцелуями. Принося клятву верности и принимая на себя обязательства военной службы (auxilium) и участия в судебно-административной деятельности сеньора (consilium), вассал получал взамен гарантию военной и административной защиты (defensio) и приносящее доход владение (см. Бенефиций ). Передаваемые при этом инсигнии репрезентировали право владельца бенефиция на свершение должностных полномочий и одновременно легитимизировали и манифестировали его власть над территорией и людьми: посох (жезл, скипетр) означал делегирование сеньором судебных полномочий вассалу; меч — право принуждения, т. е. карающую и дисциплинирующую функцию власти; копье — право приказывать. Вручение знамени (vexillum, panna) указывало на особый статус лена, делавшего его владельца королевским вассалом.

В XII в. нормы светской И., в основном характерные для Ломбардии , были зафиксированы в «Книгах феодов» (Libri feudorum) — своде обычного сеньориального права. В позднее Средневековье И. имела место и вне ленной системы, например, И. жезлом управляющих большими поместьями (gastaldus). Символическая передача пера в акте И. нотариев (investitura per pen nam) являлась не только формой репрезентации их права на свершение должностных полномочий, но и формой легитимации составленных ими документов. По мере вовлечения Церкви в бенефициальную систему распределения земельной собственности и превращения епископств и крупных аббатств в звенья административного государственного управления (см. Имперская церковь ) И. из сферы ленного права проникает и в сферу церковной организации — при введении в церковную должность и во владение соответствующим ей бенефицием (диоцезом, аббатством, церковью): короли или крупные князья на подвластных территориях проводили И. новоизбранных епископов , собственники частных церквей и монастырей — назначаемых в них по своему выбору священников и аббатов. Изначально введение в церковную должность, в отличие от И. в миру, представляло собой две разные процедуры: каноническую (ordinatio), включавшую литургически оформленное рукоположение в сан и передачу (traditio) соответствующих должности инсигний, и собственно И. светским правителем, который в качестве верховного собственника и субъекта права делегировал духовному лицу «мирскую составляющую» его власти, т.е. положенные по должности владения, права и полномочия. Знаками епископского сана, дававшего высшую духовную власть в диоцезе, были посох (baculum pastoralis, pedum), символизирующий пастырские функции епископа, и кольцо (anulus) — знак его духовного супружества с христианской церковью, пожизненную связь с общиной диоцеза и ответственность за нее. По сложившейся в VII в. традиции они передавались новому епископу митрополитом в последней части чина рукоположения.

Однако уже в X в. И. новоизбранного епископа посохом переходит в компетенцию короля и осмысляется как форма передачи власти над епископством, согласно произносимой им формуле: «Прими Церковь» (accipe ecclesiam). Начиная с 1039 германский император Генрих III стал проводить И. епископов не только посохом, но и кольцом (investitura per anulum et baculum), таким образом взяв на себя передачу епископу в акте мирской И. символов его духовной власти (после вручения королем эти предметы освящались и передавались епископу вторично при рукоположении). В акте И. священника собственник церкви вручал ему алтарный покров, канат от колокола, ключ от церкви или столу. Церковная И. свидетельствовала о зависимости Католической церкви на всех ее структурных уровнях от светской власти, по сути узурпировавшей право назначения на церковные должности и распоряжения доходами от церковной собственности, что в последней трети XI в. под знаком григорианской церковной реформы привело к затяжному конфликту папства с императорами Священной Римской империи , известному как «борьба за И.» или «спор об И.» (controversia investiturae) (См. в ст. Вормсский конкордат ).

Лит.: Арнаутова Ю. Е. Инвеститура в Церкви: идея, практика, значение // Средние века. Вып. 72. М., 2011. С 22—59; Goez W. Kirchenreform und Investiturstreit: 910—1122. Stuttgart, 2008. Keller H. Die Investitur: Ein Beitrag zum Problem der «Staatssymbolik» im Hochmittelalter // Frühmittelalterliche Studien. Bd. 27. Berlin, 1993. S. 51—86.