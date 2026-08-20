ИНВЕНТАРНЫЕ ПРАВИЛА

ИНВЕНТАРНЫЕ ПРАВИЛА («Пра­ви­ла для управ­ле­ния име­ния­ми по ут­вер­ждён­ным для оных ин­вен­та­ри­ям») - по­ло­же­ния, оп­ре­де­ляв­шие раз­ме­ры на­де­лов и по­вин­но­стей по­ме­щичь­их кре­сть­ян юго-западных и западных гу­бер­ний Российской им­пе­рии.

Раз­ра­бо­та­ны в 1846-1847 годах по ини­циа­ти­ве и под ру­ко­во­дством ки­ев­ско­го во­енного гу­бер­на­то­ра, по­доль­ско­го и во­лын­ско­го генерала-гу­бер­на­то­ра Д.Г. Би­би­ко­ва.

Для под­го­тов­ки инвентарных правил в 1844 году в западных гу­бер­ни­ях Российской им­пе­рии бы­ли уч­ре­ж­де­ны гу­берн­ские Ко­ми­те­ты для рас­смот­ре­ния и со­став­ле­ния ин­вен­та­рий по­ме­щичь­им име­ни­ям (так называемые Ин­вен­тар­ные ко­ми­те­ты; дей­ст­во­ва­ли до 1852 года), ко­то­рые фик­си­ро­ва­ли раз­ме­ры зе­мель­ных на­де­лов и вы­пол­няе­мые кре­сть­я­на­ми по­вин­но­сти. В их со­став вхо­ди­ли: гражданскй гу­бер­на­тор (пред­се­да­тель), гу­берн­ский пред­води­тель дво­рян­ст­ва, ви­це-гу­бер­на­тор, гу­берн­ский про­ку­рор, чи­нов­ник от генерала-гу­бер­на­то­ра, уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва уез­да гу­берн­ско­го го­ро­да, 3 по­ме­щи­ка (в ря­де слу­ча­ев так­же и представители Па­ла­ты государственных иму­ществ). Ин­вен­та­рии ут­вер­жда­лись генерал-гу­бер­на­то­ром.

В мае 1847 года Д.Г. Би­би­ков ввёл инвентарные правила в под­ве­дом­ст­вен­ных ему Ки­ев­ской, По­доль­ской и Во­лын­ской гу­бер­ни­ях. Со­глас­но до­ку­мен­ту, все на­де­лы, на­хо­див­шие­ся к 1847 году в поль­зо­ва­нии кре­сть­ян, со­хра­ня­лись за ни­ми без из­ме­не­ния, бы­ли ли­к­ви­ди­ро­ва­ны раз­но­об­раз­ные пла­те­жи, прак­ти­ко­вав­шие­ся в западных гу­бер­ни­ях, и ус­та­нов­лен об­щий для всех име­ний выс­ший пре­дел бар­щи­ны. Инвентарные правила рег­ла­мен­ти­ро­ва­ли ус­ло­вия кре­сть­ян­ских от­ра­бо­ток за зе­мель­ные уча­ст­ки и другие уго­дья. Кре­сть­я­не раз­де­ля­лись на две основные ка­те­го­рии - тяг­лые (от­ра­ба­ты­ва­ли на по­ме­щи­ка 3 дня в не­де­лю с уп­ря­жью и один так называемый жен­ский день) и по­лу­тяг­лые (2 дня с уп­ря­жью и один - жен­ский); кро­ме то­го, все они не­сли ряд других по­вин­но­стей.

В декабре 1848 года, по­сле пе­ре­ра­бот­ки и ис­прав­ле­ния, ут­вер­жде­на но­вая ре­дак­ция инвентарных правил, по ко­то­рой зем­ле­вла­дель­цы долж­ны бы­ли обес­пе­чи­вать сво­их лю­дей про­до­воль­ст­ви­ем, оде­ж­дой и другим, а тем, кто на­хо­дил­ся у них в ус­лу­же­нии, пла­тить де­неж­ное воз­на­гра­ж­де­ние.

На­зна­чен­ный ми­нист­ром внутренних дел Д.Г. Би­би­ков ини­ции­ро­вал вве­де­ние инвентарных правил в Ви­теб­ской, Мо­ги­лёв­ской, Мин­ской, Ко­вен­ской и Грод­нен­ской гу­бер­ни­ях [указ императора Ни­ко­лая I от 22 декабря 1852 года (3 января 1853 года)]. Од­на­ко в свя­зи с ши­ро­ким не­до­воль­ст­вом мест­ных по­ме­щи­ков дей­ст­вие инвентарных правил бы­ло при­ос­та­нов­ле­но ука­зом им­пе­ра­то­ра от 15(27) апреля 1854 года. В мае 1855 года в ре­ко­мен­да­тель­ном по­ряд­ке пе­ре­ра­бо­тан­ные инвентарные правила бы­ли вве­де­ны в Ви­теб­ской и Мо­ги­лёв­ской гу­бер­ни­ях, а поз­же - в других бе­ло­рус­ских и при­бал­тий­ских гу­бер­ни­ях. Кро­ме об­щих по­ло­же­ний, в инвентарных правилах рег­ла­мен­ти­ро­вал­ся воз­раст «спо­соб­ных ра­бот­ни­ков» (для муж­чин 17-55 лет, для жен­щин 16-50 лет), а так­же «нор­маль­ный раз­мер» уча­ст­ка, ко­то­рый дол­жен был об­ра­ба­ты­вать один ра­бот­ник (так называемое тяг­ло), – около 5,5-10 гектаров.

Инвентарные правила дей­ст­во­ва­ли до кре­сть­ян­ской ре­фор­мы 1861, от­ме­нив­шей кре­по­ст­ное пра­во.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)