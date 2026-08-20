ИНВЕНТАРНЫЕ ПРАВИЛА
ИНВЕНТАРНЫЕ ПРАВИЛА («Правила для управления имениями по утверждённым для оных инвентариям») - положения, определявшие размеры наделов и повинностей помещичьих крестьян юго-западных и западных губерний Российской империи.
Разработаны в 1846-1847 годах по инициативе и под руководством киевского военного губернатора, подольского и волынского генерала-губернатора Д.Г. Бибикова.
Для подготовки инвентарных правил в 1844 году в западных губерниях Российской империи были учреждены губернские Комитеты для рассмотрения и составления инвентарий помещичьим имениям (так называемые Инвентарные комитеты; действовали до 1852 года), которые фиксировали размеры земельных наделов и выполняемые крестьянами повинности. В их состав входили: гражданскй губернатор (председатель), губернский предводитель дворянства, вице-губернатор, губернский прокурор, чиновник от генерала-губернатора, уездный предводитель дворянства уезда губернского города, 3 помещика (в ряде случаев также и представители Палаты государственных имуществ). Инвентарии утверждались генерал-губернатором.
В мае 1847 года Д.Г. Бибиков ввёл инвентарные правила в подведомственных ему Киевской, Подольской и Волынской губерниях. Согласно документу, все наделы, находившиеся к 1847 году в пользовании крестьян, сохранялись за ними без изменения, были ликвидированы разнообразные платежи, практиковавшиеся в западных губерниях, и установлен общий для всех имений высший предел барщины. Инвентарные правила регламентировали условия крестьянских отработок за земельные участки и другие угодья. Крестьяне разделялись на две основные категории - тяглые (отрабатывали на помещика 3 дня в неделю с упряжью и один так называемый женский день) и полутяглые (2 дня с упряжью и один - женский); кроме того, все они несли ряд других повинностей.
В декабре 1848 года, после переработки и исправления, утверждена новая редакция инвентарных правил, по которой землевладельцы должны были обеспечивать своих людей продовольствием, одеждой и другим, а тем, кто находился у них в услужении, платить денежное вознаграждение.
Назначенный министром внутренних дел Д.Г. Бибиков инициировал введение инвентарных правил в Витебской, Могилёвской, Минской, Ковенской и Гродненской губерниях [указ императора Николая I от 22 декабря 1852 года (3 января 1853 года)]. Однако в связи с широким недовольством местных помещиков действие инвентарных правил было приостановлено указом императора от 15(27) апреля 1854 года. В мае 1855 года в рекомендательном порядке переработанные инвентарные правила были введены в Витебской и Могилёвской губерниях, а позже - в других белорусских и прибалтийских губерниях. Кроме общих положений, в инвентарных правилах регламентировался возраст «способных работников» (для мужчин 17-55 лет, для женщин 16-50 лет), а также «нормальный размер» участка, который должен был обрабатывать один работник (так называемое тягло), – около 5,5-10 гектаров.
Инвентарные правила действовали до крестьянской реформы 1861, отменившей крепостное право.