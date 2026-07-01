ИНВЕНЦИЯ
ИНВЕ́НЦИЯ (от лат. inventio - находка, изобретение) - небольшая 2-3-голосная музыкальная пьеса, обычно имитационного склада (смотри Имитация).
Впервые название «инвенция» применил К. Жанекен к своим хоровым сочинениям. Со временем оно стало обозначением пьесы, в которой при экономии средств отчётливо реализуется определённая композиционно-техническая идея (например, 1-я инвенция И.С. Баха сочинена на основе 2 мотивов). Популярные образцы жанра - 15 двухголосных инвенций и 15 трёхголосных «симфоний» И.С. Баха (в них, по авторскому замыслу, ученик «находит хорошие идеи» для сочинения и игры).
В XX веке авторами инвенций были А. Берг (3-е действие оперы «Воццек»), Б. Мартину (Инвенция для оркестра), Б.И. Тищенко («12 инвенций» для органа), Р.К. Щедрин (цикл «Полифоническая тетрадь» для фортепиано) и другие