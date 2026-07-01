ИНВЕНЦИЯ

ИНВЕ́НЦИЯ (от лат. inventio - на­ход­ка, изо­бре­те­ние) - не­боль­шая 2-3-го­лос­ная музыкальная пье­са, обыч­но ими­та­ци­он­но­го скла­да (смотри Ими­та­ция ).

Впер­вые название «инвенция» при­ме­нил К. Жа­не­кен к сво­им хо­ро­вым со­чи­не­ни­ям. Со вре­ме­нем оно ста­ло обо­зна­че­ни­ем пье­сы, в ко­то­рой при эко­но­мии средств от­чёт­ли­во реа­ли­зу­ет­ся оп­ре­де­лён­ная ком­по­зи­ци­он­но-тех­ническая идея (например, 1-я ин­вен­ция И.С. Ба­ха со­чи­не­на на ос­но­ве 2 мо­ти­вов). По­пу­ляр­ные об­раз­цы жан­ра - 15 двух­го­лос­ных инвенций и 15 трёх­го­лос­ных «сим­фо­ний» И.С. Ба­ха (в них, по ав­тор­ско­му за­мыс­лу, уче­ник «на­хо­дит хо­ро­шие идеи» для со­чине­ния и иг­ры).

В XX веке ав­то­ра­ми инвенций бы­ли А. Берг (3-е дей­ст­вие опе­ры «Воц­цек»), Б. Мар­ти­ну (Ин­вен­ция для ор­ке­ст­ра), Б.И. Ти­щен­ко («12 ин­вен­ций» для ор­га­на), Р.К. Щед­рин (цикл «По­ли­фо­ни­че­ская тет­радь» для фортепиано) и другие

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