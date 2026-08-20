ИНВЕКТИВА
ИНВЕКТИВА (позднелат. invectiva (oratio) - бранная (речь)) - резкий словесный публичный выпад в адрес конкретного лица или группы лиц с целью их дискредитации.
Инвектива заведомо не стремится к объективности и прибегает к любым формам диффамации и карикатурного изображения противника. Хотя инвектива направлена против личности, однако чаще всего за её словесной оболочкой скрываются более общие социальные, политические или иные интересы.
По происхождению инвектива связана с фольклорной традицией открытого поношения (нередко имеющего ритуальный характер). Элементы бранной риторики обнаруживаются в древнегреческом эпосе (Гомер), ранней лирике (Архилох) и ранней аттической комедии (Аристофан). На исходе античности инвектива оформилась как жанр ораторской речи, противопоставленный панегирику. Наиболее яркими представителями античной инвективы считаются Демосфен и Цицерон. Нередко характер инвектива принимают эпиграмма (Марциал) и другие сатирические жанры.
Формы бранной речи и бранной поэзии известны разным традиционным культурам, например древнекельтской и древнескандинавской. В ренессансной литературе инвектива возрождается либо как шутовская буффонада (Ф. Рабле), либо в утончённом виде философской полемики, использующей широкий диапазон риторических приёмов («Инвектива против врача» Ф. Петрарки, 1352-1353 годы). В Новое время инвектива уступает место пасквилю и памфлету.