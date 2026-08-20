ИНВЕКТИВА

ИНВЕКТИВА (позд­не­лат. invectiva (ora­tio) - бран­ная (речь)) - рез­кий сло­вес­ный пуб­лич­ный вы­пад в ад­рес кон­крет­но­го ли­ца или груп­пы лиц с це­лью их дис­кре­ди­та­ции.

Инвектива за­ве­до­мо не стре­мит­ся к объ­ек­тив­но­сти и при­бе­га­ет к лю­бым фор­мам диф­фа­ма­ции и ка­ри­ка­тур­но­го изо­бра­же­ния про­тив­ни­ка. Хо­тя инвектива на­прав­ле­на про­тив лич­но­сти , од­на­ко ча­ще все­го за её ­сло­вес­ной обо­лоч­кой скры­ва­ют­ся бо­лее об­щие со­ци­аль­ные, по­ли­тические или иные ин­те­ре­сы.

По про­ис­хо­ж­де­нию инвектива свя­за­на с фольк­лор­ной тра­ди­ци­ей от­кры­то­го по­но­ше­ния (не­ред­ко имею­ще­го ри­ту­аль­ный ха­рак­тер). Эле­мен­ты бран­ной ри­то­ри­ки об­на­ру­жи­ва­ют­ся в древнегреческом эпо­се (Го­мер), ран­ней ли­ри­ке (Ар­хи­лох) и ран­ней ат­ти­че­ской ко­ме­дии ( Ари­сто­фан ). На ис­хо­де ан­тич­но­сти инвектива офор­ми­лась как жанр ора­тор­ской ре­чи, про­ти­во­пос­тав­лен­ный па­не­ги­ри­ку. Наи­бо­лее яр­ки­ми пред­ста­ви­те­ля­ми ан­тич­ной инвективы счи­та­ют­ся Де­мос­фен и Ци­це­рон. Не­ред­ко ха­рак­тер инвектива при­ни­ма­ют эпи­грам­ма ( Мар­ци­ал ) и другие са­ти­рические жан­ры.

Фор­мы бран­ной ре­чи и бран­ной по­эзии из­вест­ны раз­ным тра­диционным куль­ту­рам, например древ­не­кельт­ской и древ­не­скан­ди­нав­ской. В ре­нес­санс­ной литературе инвектива воз­ро­ж­да­ет­ся ли­бо как шу­тов­ская буф­фо­на­да (Ф. Раб­ле), ли­бо в утон­чён­ном ви­де фи­лософской по­ле­ми­ки, ис­поль­зую­щей ши­ро­кий диа­па­зон ри­то­рических приё­мов («Ин­век­ти­ва про­тив вра­ча» Ф. Пет­рар­ки, 1352-1353 годы). В Но­вое вре­мя инвектива ус­ту­па­ет ме­сто па­ск­ви­лю и пам­фле­ту .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)