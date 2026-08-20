ИНУКАИ ЦУЁСИ

Инукаи Цуёси (20.04.1855, Окаяма — 15.05.1932, Токио) — японский политический и государственный деятель.

Из семьи самурая. Окончил высшую школу Кэйо (1880; ныне университет Кэйо). Вместе с С. Окума один из создателей партии Риккэн кайсинто (1882). Депутат Палаты представителей с момента создания парламента (1890) до смерти. Считавшийся либералом во внутренней политике, И. сотрудничал с радикальными националистами, поддерживал национальные и паназиатские движения за границей, дружил с Сунь Ятсеном и М. Тояма . Министр просвещения в кабинетах С. Окума (27 октября — 8 ноября 1898) и Г. Ямамото (2—6 сентября 1923), министр путей сообщения в кабинетах Г. Ямамото (2 сентября 1923 — 7 января 1924) и Такааки Като (11 июня 1924 — 30 мая 1925). Возглавлял небольшие либеральные партии Тюгоку симпото (4 мая 1894 — 1 марта 1896), Риккэн кокуминто (14 марта 1910 — 1 сентября 1922), Какусин курабу (8 ноября 1922 — 10 мая 1925), консервативную партию Риккэн Сэйюкай (с октября 1929). На посту премьер-министра (13 декабря 1931 — 15 мая 1932; также министр иностранных дел (13 декабря 1931 — 14 января 1932) и министр внутренних дел (16—25 марта 1932)) балансировал между требованиями либералов (отменил золотой стандарт) и милитаристов (поддерживал экспансию в Маньчжурии ). Убит во время мятежа «молодых офицеров» («инцидент 15 мая»), считавших внешнюю политику И. недостаточно «решительной». Его сын Инукаи Такэру (1896—1960) — политический деятель и писатель, депутат Палаты представителей (1930—1947, 1949—1960), министр юстиции в кабинете С. Ёсида (30 октября 1952 — 22 апреля 1954); привлекался к следствию по «делу» Р. Зорге .

Лит.: Oka Y. Five Political Leaders of Modern Japan: Ito Hirobumi, Okuma Shigenobu, Hara Takashi, Inukai Tsuyoshi, and Saionji Kimmochi. Tokyo, 1986.