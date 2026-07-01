ИНТУИТИВИЗМ
ИНТУИТИВИЗМ - философско-методологическая установка, исходящая из признания интуиции в качестве важнейшего или единственно достоверного средства познания.
Хотя интуитивистские тенденции присущи многим философским направлениям прошлого, как специфическое течение интуитивизм возникает на рубеже XIX-XX веков. (А. Бергсон с характерным для него противопоставлением интуиции и интеллекта, Н.О. Лосский, этическая концепция Дж.Э. Мура и др.).
Одним из главных направлений в истолковании оснований математики в XX веке стал интуиционизм, принципы которого были сформулированы в 1907 году голландским математиком Л.Э.Я. Брауэром и развиты Г. Вейлем (Германия), А. Гейтингом (Нидерланды) и др.