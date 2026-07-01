ИНТУИТИВИЗМ

ИНТУИТИВИЗМ - фи­лософско-ме­то­до­ло­гическая ус­та­нов­ка, ис­хо­дя­щая из при­зна­ния ин­туи­ции в ка­че­ст­ве важ­ней­ше­го или един­ст­вен­но дос­то­вер­но­го сред­ст­ва по­зна­ния.

Хо­тя ин­туи­ти­ви­ст­ские тен­ден­ции при­сущи многим фи­лософским на­прав­ле­ни­ям про­шло­го, как спе­ци­фическое те­че­ние интуитивизм воз­ни­ка­ет на ру­бе­же XIX-XX веков. ( А. Берг­сон с ха­рак­тер­ным для не­го про­ти­во­пос­тав­ле­ни­ем ин­туи­ции и ин­тел­лек­та, Н.О. Лос­ский , этическая кон­цеп­ция Дж.Э. Му­ра и др.).

Од­ним из главных на­прав­ле­ний в ис­тол­ко­ва­нии ос­но­ва­ний ма­те­ма­ти­ки в XX веке стал ин­туи­цио­низм, прин­ци­пы ко­то­ро­го бы­ли сфор­му­ли­ро­ва­ны в 1907 году голландским ма­те­ма­ти­ком Л.Э.Я. Брау­эром и раз­ви­ты Г. Вей­лем (Гер­ма­ния), А. Гей­тин­гом (Ни­дер­лан­ды) и др.

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