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ИНТРОЕКЦИЯ
ИНТРОЕКЦИЯ (от лат. intro - внутрь и jacio - бросать, класть) -
1) В теории познания - введённое Рихардом Авенариусом понятие о недопустимом вкладывании образов воспринимаемых объектов в сознание индивида.
2) В психологии - не осознаваемое и некритичное включение индивидом в свой внутренний мир взглядов, мотивов и установок других людей.
Понятие интроекция было введено венгерским психоаналитиком Ш. Ференци (1873-1933 годы). Интроекция рассматривается как защитный механизм личности; происходящая в детстве интроекция родительской позиции играет важную роль в формировании чувства вины и ответственности, долга, совести и др.
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