ИНТРОЕКЦИЯ

ИНТРОЕКЦИЯ (от лат. intro - внутрь и jacio - бро­сать, класть) -

1) В тео­рии по­зна­ния - вве­дён­ное Рихардом Аве­на­риу­сом по­ня­тие о не­до­пус­ти­мом вкла­ды­ва­нии об­ра­зов вос­при­ни­мае­мых объ­ек­тов в соз­на­ние ин­ди­ви­да.

2) В пси­хо­ло­гии - не осоз­на­вае­мое и не­кри­тич­ное вклю­че­ние ин­ди­ви­дом в свой внутренний мир взгля­дов, мо­ти­вов и ус­та­но­вок других лю­дей.

По­ня­тие интроекция бы­ло вве­де­но венгерским пси­хо­ана­ли­ти­ком Ш. Фе­рен­ци (1873-1933 годы). Интроекция рас­смат­ри­ва­ет­ся как за­щит­ный ме­ха­низм лич­но­сти; про­ис­хо­дя­щая в дет­ст­ве интроекция ро­ди­тель­ской по­зи­ции иг­ра­ет важ­ную роль в фор­ми­ро­ва­нии чув­ст­ва ви­ны и от­вет­ст­вен­но­сти, дол­га, со­вес­ти и др.

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