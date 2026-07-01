ИНТРОДУКЦИЯ

ИНТРОДУКЦИЯ - часть музыкального про­из­ве­де­ния, вы­пол­няю­щая функ­цию всту­п­ле­ния.

Не­ред­ко вхо­дит в на­зва­ние (Ин­тро­дук­ция и по­ло­нез для вио­лон­че­ли и фортепиано Ф. Шо­пе­на , Ин­тро­дук­ция и рон­до-ка­прич­чио­зо для скрип­ки с ор­ке­ст­ром К. Сен-Сан­са). В ря­де слу­ча­ев пред­став­ля­ет со­бой род увер­тю­ры к опе­ре или ба­ле­ту (обыч­но бы­ва­ет бо­лее крат­кой и от­ли­ча­ет­ся сво­бо­дой по­строе­ния). Встре­ча­ют­ся интродукции к отдельным ак­там опе­ры (на­ча­ло 2-го ак­та «Фи­де­лио» Л. ван Бет­хо­ве­на; хо­ро­вая интрдукция в на­ча­ле 1-го ак­та опе­ры «Жизнь за ца­ря» М.И. Глин­ки ).

В отечественном му­зы­ко­ве­де­нии при­ня­то раз­ли­чать по­ня­тия интродукции и всту­п­ле­ния (по­след­нее, как пра­ви­ло, ком­по­зи­ци­он­но ме­нее раз­ви­то и ме­нее са­мо­стоя­тель­но по от­но­ше­нию к це­ло­му).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)