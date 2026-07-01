ИНТРОДУКЦИЯ
ИНТРОДУКЦИЯ - часть музыкального произведения, выполняющая функцию вступления.
Нередко входит в название (Интродукция и полонез для виолончели и фортепиано Ф. Шопена, Интродукция и рондо-каприччиозо для скрипки с оркестром К. Сен-Санса). В ряде случаев представляет собой род увертюры к опере или балету (обычно бывает более краткой и отличается свободой построения). Встречаются интродукции к отдельным актам оперы (начало 2-го акта «Фиделио» Л. ван Бетховена; хоровая интрдукция в начале 1-го акта оперы «Жизнь за царя» М.И. Глинки).
В отечественном музыковедении принято различать понятия интродукции и вступления (последнее, как правило, композиционно менее развито и менее самостоятельно по отношению к целому).