ИНТРАДА

ИНТРАДА (итал. intrada, entrata, букв. - всту­п­ле­ние) - не­боль­шая всту­пи­тель­ная ин­ст­ру­мен­таль­ная пье­са тор­жественного ха­рак­те­ра.

По функ­ции близ­ка ин­тро­дук­ции , пре­лю­дии, увер­тю­ре. В XVI-XVII веках зву­ча­ла во вре­мя вы­хо­да ко­ро­но­ван­ных особ, пе­ред тур­ни­ром, как всту­п­ле­ние к те­ат­раль­но­му пред­став­ле­нию. В даль­ней­шем всту­п­ле­ние к опе­ре (например, «Апол­лон и Гиа­цинт», «Ба­сть­ен и Ба­сть­ен­на» В.А. Мо­цар­та ), опер­но­му ак­ту, отдельному музыкально-сце­ническому но­ме­ру (всту­пительный раз­дел Валь­са в 1-м ак­те ба­ле­та «Ле­бе­ди­ное озе­ро» П.И. Чай­ков­ско­го ), ин­ст­ру­мен­таль­но­му цик­лу.

Музыкальные осо­бен­но­сти: фан­фар­ный ха­рак­тер ме­ло­дии (дви­же­ние по зву­кам тре­зву­чия), чёт­кий ритм, квар­то­во-квин­то­вые хо­ды в ба­су, ис­поль­зо­ва­ние мед­ных ду­хо­вых ин­ст­ру­мен­тов .

Раз­но­вид­но­сти интрады - французское ан­тре (во 2-м зна­че­нии), английское эн­три (entry; в се­ми-опе­рах «Ко­роль Ар­тур» и «Про­ро­чи­ца» Г. Пёр­сел­ла зву­чит при по­яв­ле­нии уча­ст­ни­ков ба­ле­та, за­клю­чаю­ще­го дей­ст­вие).

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