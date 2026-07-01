ИНТОНАЦИЯ

ИНТОНАЦИЯ - в музыке :

1) ме­ло­дическая фор­му­ла псал­мо­во­го то­на (см. в статье Псал­модия ).

2) В гри­го­ри­ан­ском хо­ра­ле - ис­пол­няе­мая со­лис­том на­чаль­ная ме­ло­дическая фраза, под­хва­ты­вае­мая да­лее хо­ром (в ин­трои­тах, Credo, Маг­ни­фи­ка­те и др.).

3) Ма­лень­кая ор­ган­ная пье­са (пре­лю­дия) для на­строй­ки хо­ра (напр., у Дж. Габ­рие­ли ).

4) Сте­пень музыкальной и аку­стической точ­но­сти вос­про­из­ве­де­ния вы­со­ты и ха­рак­те­ра зву­ков (со­зву­чий) в пе­нии и иг­ре на ин­ст­ру­мен­тах главным образом со сво­бод­ным и под­виж­ным (не­фик­си­ро­ван­ным) стро­ем. Так­же сте­пень аку­стической вы­рав­нен­но­сти строя и тем­бра, например ор­ган­ных труб. Ин­то­на­ци­он­ная не­точ­ность (фальшь) на­зы­ва­ет­ся де­то­ни­ро­ва­ни­ем.

5) В отечественном му­зы­коз­на­нии (от­час­ти под влия­ни­ем ли­те­ра­ту­ро­ведческих тео­рий 1920-х годов, ка­саю­щих­ся «ме­ло­дии», или «му­зы­ки» сти­ха) тер­мин «интонация» стал оз­на­чать зву­ко­вое во­пло­ще­ние ши­ро­ко трак­туе­мой музыкальной мыс­ли. По­след­няя, в рус­ле идей Б.В. Асафь­е­ва, рас­смат­ри­ва­ет­ся как про­яв­ле­ние со­ци­аль­но и ис­то­ри­че­ски де­тер­ми­ни­ро­ван­но­го че­ло­ве­че­ско­го со­зна­ния. По Аса­фье­ву, му­зы­ка - ис­кус­ст­во «ин­то­ни­руе­мо­го смыс­ла».

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)