ИНТОНАЦИЯ
ИНТОНАЦИЯ - в музыке:
1) мелодическая формула псалмового тона (см. в статье Псалмодия).
2) В григорианском хорале - исполняемая солистом начальная мелодическая фраза, подхватываемая далее хором (в интроитах, Credo, Магнификате и др.).
3) Маленькая органная пьеса (прелюдия) для настройки хора (напр., уДж. Габриели).
4) Степень музыкальной и акустической точности воспроизведения высоты и характера звуков (созвучий) в пении и игре на инструментах главным образом со свободным и подвижным (нефиксированным) строем. Также степень акустической выравненности строя и тембра, например органных труб. Интонационная неточность (фальшь) называется детонированием.
5) В отечественном музыкознании (отчасти под влиянием литературоведческих теорий 1920-х годов, касающихся «мелодии», или «музыки» стиха) термин «интонация» стал означать звуковое воплощение широко трактуемой музыкальной мысли. Последняя, в русле идей Б.В. Асафьева, рассматривается как проявление социально и исторически детерминированного человеческого сознания. По Асафьеву, музыка - искусство «интонируемого смысла».