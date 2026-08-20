ИНТЕРВЕНЦИЯ

ИНТЕРВЕНЦИЯ (лат. interventio – вме­ша­тель­ст­во) - вме­ша­тель­ст­во од­но­го или не­сколь­ких го­су­дарств во внут­рен­ние де­ла другого го­су­дар­ст­ва или в его взаи­мо­от­но­ше­ния с треть­им го­су­дар­ст­вом в це­лях за­хва­та тер­ри­то­рии, ус­та­нов­ле­ния сво­его по­ли­тического гос­под­ства, эко­но­мического по­ра­бо­ще­ния, при­об­ре­те­ния при­ви­ле­гий и т. п.

В за­ви­си­мо­сти от фор­мы осу­ще­ст­в­ле­ния раз­ли­ча­ют во­ен­ную (воо­ру­жён­ную), по­ли­ти­че­скую, идео­ло­ги­че­скую и другие ви­ды интервенции, вклю­чая т. н. гу­ма­ни­тар­ные ин­тер­вен­ции.

Во­ен­ная (воо­ру­жён­ная) интервенция мо­жет быть от­кры­той или за­мас­ки­ро­ван­ной. От­кры­тая интервенция - втор­же­ние воо­ружённых сил од­но­го го­су­дар­ст­ва (коа­ли­ции го­су­дарств) на тер­ри­то­рию дру­го­го (смотри Аг­рес­сия ). Во­енная интервенция час­то со­про­во­ж­да­ет­ся на­ру­ше­ни­ем за­ко­нов и обы­ча­ев вой­ны, ка­ра­тель­ны­ми ак­ция­ми про­тив гражданского на­се­ле­ния, боль­ши­ми раз­ру­ше­ния­ми, раз­граб­ле­ни­ем национальных бо­гатств. Стра­на, под­верг­шая­ся интервенции, не­ред­ко ис­поль­зу­ет­ся как по­ли­гон для ис­пы­та­ния но­вых ви­дов ору­жия. В хо­де «Вьет­нам­ской вой­ны» Воо­ружённые си­лы США мас­си­ро­ван­но при­ме­ня­ли ша­ри­ко­вые бом­бы, де­фо­ли­ан­ты и гер­би­ци­ды для уни­что­же­ния ра­сти­тель­но­сти, а так­же на­палм и от­рав­ляю­щие ве­ще­ст­ва не­смер­тель­но­го дей­ст­вия. Во вре­мя интервенции в Па­на­ме (1989 год) ВВС США впер­вые ис­поль­зо­ва­ли са­мо­лёт, соз­дан­ный с учё­том тех­но­ло­гии «Стелс». За­мас­ки­ро­ван­ная интервенция - ис­поль­зо­ва­ние ар­мий треть­их го­су­дарств, обу­чен­ных воо­ружённых на­ём­ни­ков или снаб­же­ние мя­теж­ни­ков внут­ри другого го­су­дар­ст­ва ору­жи­ем, бо­е­при­па­са­ми.

По­ли­тическая интервенция мо­жет про­яв­лять­ся в ор­га­ни­за­ции за­го­во­ров, пе­ре­во­ро­тов, ока­за­нии по­мо­щи под­рыв­ным груп­пам, под­ку­пе государственных и по­ли­тических дея­те­лей, вме­ша­тель­ст­ве в про­ве­де­ние вы­бо­ров, ока­за­нии ди­пло­ма­тического дав­ле­ния и тому подобное

Идео­ло­гическая интервенция вы­ра­жа­ет­ся в ис­поль­зо­ва­нии СМИ, за­сыл­ке литературы, рас­про­стра­не­нии различных слу­хов, раз­жи­га­нии ра­со­вых и национальных кон­флик­тов, дис­кре­ди­та­ции вид­ных по­ли­тических и государственных дея­те­лей и т. д. В кон­крет­ных слу­ча­ях интервенции час­то со­че­та­ют­ся различные фор­мы её осу­ще­ст­в­ле­ния.

Все фор­мы интервенции про­ти­во­за­кон­ны с точ­ки зре­ния ме­ж­ду­народного пра­ва. Прин­цип не­вме­ша­тель­ст­ва во внутренние де­ла го­су­дарств за­фик­си­ро­ван в Ус­та­ве ООН (пункт 4, статя 2). При­ме­не­ние во­енной си­лы до­пус­ти­мо лишь как при­ну­дительная ме­ра ООН про­тив го­су­дарств, гру­бо на­ру­шив­ших нор­мы ме­ж­ду­народного пра­ва, для под­дер­жа­ния и вос­ста­нов­ле­ния ме­ж­ду­народного ми­ра (ста­тьи 39, 41, 42). Не­до­пус­ти­мость интервенции за­фик­си­ро­ва­на в За­клю­чительном ак­те СБСЕ (1975 год), а так­же в Дек­ла­ра­ции Ге­не­раль­ной Ас­самб­леи ООН о не­до­пус­ти­мо­сти интервенции и вме­ша­тель­ст­ва во внутренние де­ла го­су­дарств (1981 год).

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