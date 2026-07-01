ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ
ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ - термин литературоведения, обозначающий соотнесённость литературного текста с другими текстами.
Введён в конце 1960-х годов Ю. Кристевой, переосмыслившей идею М.М. Бахтина о диалогичности как свойстве любого высказывания; стал одним из ключевых понятий постструктурализма и постмодернизма. Трактуя культуру как переплетение текстов и тем самым как единый «интертекст», представители этих направлений видели в интертекстуальности обязательное свойство всякого текста, который, по их мнению, всегда содержит сознательные и/или бессознательные отсылки к друим текстам и представляет собой «новую ткань, сотканную из старых цитат» (Р. Барт). Такое понимание литературного текста предполагает ослабление в нём авторского начала, вплоть до объявленной Бартом «смерти автора».
В современной практике литературоведческого анализа интертекстуальность нередко трактуется как совокупность всех возможных форм взаимоотношений между текстами (аллюзия, пародия, подражание, цитата и др.). Как результат интертекстуальных отношений (т. е. как «интертекст») может рассматриваться и отдельное произведение, и корпус текстов, связанных общностью автора, жанра, литературного направления и т. п.