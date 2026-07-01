ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ - тер­мин ли­те­ра­ту­ро­ве­де­ния , обо­зна­чаю­щий со­от­не­сён­ность литературного тек­ста с другими тек­ста­ми.

Вве­дён в конце 1960-х годов Ю. Кри­сте­вой , пе­ре­ос­мыс­лив­шей идею М.М. Бах­ти­на о диа­ло­гич­но­сти как свой­ст­ве лю­бо­го вы­ска­зы­ва­ния; стал од­ним из клю­че­вых по­ня­тий пост­струк­ту­ра­лиз­ма и по­ст­мо­дер­низ­ма . Трак­туя куль­ту­ру как пе­ре­пле­те­ние тек­стов и тем са­мым как еди­ный «ин­тер­текст», пред­ста­ви­те­ли этих на­прав­ле­ний ви­де­ли в интертекстуальности обя­за­тель­ное свой­ст­во вся­ко­го тек­ста, ко­то­рый, по их мне­нию, все­гда со­дер­жит соз­на­тель­ные и/или бес­соз­на­тель­ные от­сыл­ки к друим тек­стам и пред­став­ля­ет со­бой «но­вую ткань, со­ткан­ную из ста­рых ци­тат» (Р. Барт). Та­кое по­ни­ма­ние литературного тек­ста пред­по­ла­га­ет ос­лаб­ле­ние в нём ав­тор­ско­го на­ча­ла, вплоть до объ­яв­лен­ной Бар­том «смер­ти ав­то­ра».

В современной прак­ти­ке ли­те­ра­ту­ро­ведческого ана­ли­за интертекстуальность не­ред­ко трак­ту­ет­ся как со­во­куп­ность всех воз­мож­ных форм взаи­мо­от­но­ше­ний ме­ж­ду тек­ста­ми (ал­лю­зия, па­ро­дия, под­ра­жа­ние, ци­та­та и др.). Как ре­зуль­тат ин­тер­тек­сту­аль­ных от­но­ше­ний (т. е. как «ин­тер­текст») мо­жет рас­смат­ри­вать­ся и отдельное про­из­ве­де­ние, и кор­пус тек­стов, свя­зан­ных общ­но­стью ав­то­ра, жан­ра, литературного на­прав­ле­ния и т. п.

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