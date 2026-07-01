ИНТЕРРЕКС (лат. interrex, дословно «междуцарь»)

Экстраординарная магистратура в древнем Риме .

Институт междуцарствия (interregnum) возник в царскую эпоху для обеспечения преемственности власти в общине, ее стабильности и непрерывности договора с миром богов. Первый интеррекс был избран после смерти Ромула, затем он избирался после смерти каждого из царей. Интеррекс избирался жребием из 10 старших сенаторов на 5 дней. За этот срок интеррекс был должен созвать комиции для выборов нового царя; если это не получалось сделать, он слагал с себя полномочия, и выбирался новый интеррекс, и так до тех пор, пока кандидатура царя не определялась. В республиканскую эпоху институт интеррегнума сохранился для тех случаев, когда оба консула умирали, слагали с себя полномочия или не удавалось своевременно провести выборы (из-за интерцессии народных трибунов или сакральных причин). Интеррексы при Республике не выбирались, а назначались сенатом из числа патрициев , обычно бывших консулами. Как правило, междуцарствие удавалось завершить в течение 4-5 сроков, максимальное число интеррексов достигало 14 человек (326 г. до н.э.). Всего в республиканское время известно около 40 интеррегнумов.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев