ИНТЕРПРЕТАТИВНАЯ СОЦИОЛОГИЯ

ИНТЕРПРЕТАТИ́ВНАЯ СОЦИОЛО́ГИЯ - термин, используемый для обозначения ряда социологических теорий, в рам­ках ко­то­рых основной за­да­чей счи­та­ет­ся изу­че­ние «смы­сло­вой на­гру­жен­но­сти» со­ци­аль­ной жиз­ни и об­ра­зую­ще­го её струк­ту­ры че­ло­ве­че­ско­го по­ве­де­ния.

При та­ком под­хо­де учё­ный вы­сту­па­ет в ка­че­ст­ве «ин­тер­пре­та­то­ра» (ис­тол­ко­ва­те­ля) субъ­ек­тив­ных зна­че­ний и смы­слов, ко­то­рые ин­ди­ви­ды при­пи­сы­ва­ют тем или иным фраг­мен­там со­ци­аль­ной ре­аль­но­сти.

Од­ной из ран­них форм интерпретативной социологии яв­ля­лась т. н. по­ни­маю­щая со­цио­ло­гия (тер­мин по­лу­чил рас­про­стра­не­ние главным образом в немецкой ин­тел­лек­ту­аль­ной тра­ди­ции). У ис­то­ков дан­но­го на­прав­ле­ния стоя­ли В. Диль­тей и М. Ве­бер. Интерпретативная социология ут­вер­жда­ла се­бя в ка­че­ст­ве аль­тер­на­ти­вы по­зи­ти­ви­ст­ски-на­ту­ра­ли­сти­че­ским кон­цеп­ци­ям, стре­мив­шим­ся вы­страи­вать зда­ние со­ци­аль­ных на­ук «по об­ра­зу и по­до­бию» ес­те­ст­во­зна­ния. Пред­ста­ви­те­ли интерпретативной социологии ука­зы­ва­ли на фун­даментальные он­то­ло­гические раз­ли­чия пред­ме­тов ес­те­ст­вен­ных и гу­ма­ни­тар­ных на­ук, что, в свою оче­редь, оп­ре­де­ля­ет и раз­ли­чия ис­поль­зуе­мых ме­то­дов. Со­цио­ло­гия, по Ве­бе­ру, яв­ля­ет­ся «по­ни­маю­щей», так как в цен­тре её ис­сле­до­ва­тель­ских ин­те­ре­сов на­хо­дит­ся ори­ен­ти­ро­ван­ное на дру­го­го со­ци­аль­ное дей­ст­вие, имею­щее для ак­то­ра субъ­ек­тив­ный смысл. По­ни­ма­ние дей­ст­вия не ос­но­ва­но на «вжи­ва­нии» (во внутреннем мир че­ло­ве­ка) или «со­пе­ре­жи­ва­нии»; не име­ет оно ни­че­го об­ще­го с эти­че­ской (или ка­кой-ли­бо иной) оцен­кой дей­ст­вия. Этот акт оп­ре­де­лял­ся мыс­ли­те­лем как стро­го ло­гический ме­тод, при по­мо­щи ко­то­ро­го ти­по­вые фор­мы со­ци­аль­ных дей­ст­вий (см. Иде­аль­ный тип) кау­заль­но со­от­но­сят­ся с по­ро­ж­даю­щи­ми их цен­но­ст­но ок­ра­шен­ны­ми мо­тива­ция­ми и жиз­нен­ны­ми ус­та­нов­ка­ми со­ци­аль­ных субъ­ек­тов.

Обо­зна­чен­ная ме­то­до­ло­гическая пер­спек­ти­ва оп­ре­де­ли­ла ха­рак­тер и на­прав­лен­ность на­учных по­ис­ков ря­да школ западной социо­ло­гии (пре­ж­де все­го ори­ен­ти­ро­ван­ных на изу­че­ние со­ци­аль­но­го «мик­ро­ми­ра»). Эле­мен­ты ин­тер­пре­та­тив­но­го под­хо­да мож­но об­на­ру­жить в ра­бо­тах Г. Зим­ме­ля, У. То­ма­са, Ф. Зна­нец­ко­го, Дж. Г. Ми­да . К это­му под­хо­ду тя­готе­ют сим­во­ли­че­ский ин­те­рак­цио­низм, фе­но­ме­но­ло­ги­че­ская со­цио­ло­гия, эт­но­ме­то­до­ло­гия.

Наи­бо­лее рель­еф­но прин­ци­пы интерпретативной социологии вы­сту­па­ют в твор­че­ст­ве со­ци­аль­ных фе­но­ме­но­ло­гов - А. Шю­ца и его по­сле­до­ва­те­лей (П. Бер­ге­ра, Т. Лук­ма­на и др.). В дан­ной вер­сии интерпретативной социологии основное вни­ма­ние уде­ля­ет­ся ана­ли­зу «ин­тер­субъ­ек­тив­ной» со­став­ляю­щей по­все­днев­но­го взаи­мо­дей­ст­вия, ко­то­рое пред­ста­ёт пе­ред ис­сле­до­ва­те­лем как ре­аль­ность, по­сто­ян­но ин­тер­пре­ти­руе­мая (ос­мыс­ляе­мая) уча­ст­ни­ка­ми взаи­мо­дей­ст­вия. Обы­ден­ный опыт лю­дей ос­но­вы­ва­ет­ся на зна­ни­ях о свой­ст­вах со­ци­аль­но­го и при­род­но­го ми­ров, об ожи­дае­мом по­ве­де­нии «дру­гих» в ти­по­вых си­туа­ци­ях и т. п., при­чём эти зна­ния при­зна­ют­ся их но­си­те­ля­ми «са­мо со­бой ра­зу­мею­щи­ми­ся». Со­цио­ло­гическая ин­тер­пре­та­ция вы­сту­па­ет в рам­ках та­ко­го под­хо­да как ин­тер­пре­та­ция «в квад­ра­те», то есть как опи­са­ние пра­вил, при по­мо­щи ко­то­рых ин­ди­ви­ды со­вме­ст­ны­ми уси­лия­ми ор­га­ни­зу­ют (в мыш­ле­нии и по­ве­де­нии) про­стран­ст­во ок­ру­жаю­щей их со­ци­аль­ной жиз­ни. Эм­пи­рическим изу­че­ни­ем «оп­ри­вы­чен­но­го» зна­ния, ла­тент­ных форм и мо­де­лей субъ­ек­тив­ной ми­ро­ори­ен­та­ции (за­пе­чат­лён­ных в т. ч. в язы­ке), яв­ляю­щих­ся ус­ло­ви­ем взаи­мо­по­ни­ма­ния ме­ж­ду ин­ди­ви­да­ми и обес­пе­чи­ваю­щих ус­той­чи­вость со­ци­аль­ных свя­зей, за­ни­ма­лись пред­ста­ви­те­ли эт­но­ме­то­до­ло­гии (Х. Гар­фин­кель и его уче­ни­ки).

Прин­ци­пы интерпретативной социологии ис­поль­зу­ют­ся в ка­че­ст­ве од­ной из ба­зо­вых кон­цеп­ту­аль­ных пред­по­сы­лок ме­то­до­ло­гии ка­че­ст­вен­ных ис­сле­до­ва­ний [кейс-ста­ди (case-study), ана­лиз лич­ных до­ку­мен­тов, нар­ра­тив­ный ана­лиз, био­гра­фи­че­ский ме­тод]. На про­тя­же­нии XX века интерпретативная социология на­хо­ди­лась в тес­ном ин­тел­лек­ту­аль­ном кон­так­те с гер­ме­нев­ти­кой - осо­бым муль­ти­дис­ци­п­ли­нар­ным на­прав­ле­ни­ем ис­сле­до­ва­ний, по­лу­чив­шим ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в фи­ло­со­фии, куль­ту­ро­ло­гии, язы­ко­зна­нии. По сво­им ме­то­до­ло­гическим ос­но­вам к интерпретативной социологии близ­ка ин­тер­пре­та­тив­ная ан­тро­по­ло­гия.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)