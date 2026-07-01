ИНТЕРПРЕТАЦИЯ (В МУЗЫКЕ)

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ - в музыке , звуковая реализация музыкального произведения в процессе его исполнения.

Музыкальное про­из­ве­де­ние, су­ще­ст­вую­щее в ви­де за­вер­шён­ной ком­пози­ции как иде­аль­ный объ­ект (в ори­гиналь­ном, за­пи­сан­ном ком­по­зи­то­ром , ли­бо от­ре­дак­ти­ро­ван­ном ви­де), с не­из­беж­но­стью вле­чёт за со­бой интерпретацию и в про­цес­се ис­пол­не­ния под­вер­га­ет­ся кон­крет­но­му субъ­ек­тив­но­му ис­тол­ко­ва­нию. Вер­баль­ная ха­рак­те­ри­сти­ка интерпретации за­труд­не­на, по­это­му на­учный ана­лиз интерпретации ог­ра­ни­чи­ва­ет­ся ре­ги­стра­ци­ей фор­маль­ных, под­даю­щих­ся учё­ту и клас­си­фи­ка­ции па­ра­мет­ров вос­про­из­ве­де­ния: чи­сто­та ин­то­на­ции, ин­то­национные и ди­на­мические от­тен­ки (см. Ди­на­ми­ка в му­зы­ке), приё­мы ис­пол­ни­тель­ской тех­ни­ки (штри­хи, ата­ка, ви­бра­то), темп и про­дол­жи­тель­ность зву­ча­ния, от­кло­не­ния от фик­си­ро­ван­но­го нот­ной за­пи­сью тек­ста (в т. ч. аго­ги­ка) и др.

При вы­яв­ле­нии ха­рак­тер­но­сти дан­ной интерпретации при­ме­ня­ет­ся ме­тод срав­не­ния с дру­ги­ми интерпретации то­го же музыкального про­из­ве­де­ния тем же ис­пол­ни­те­лем, то­го же музыкального про­из­ве­де­ния другим ис­пол­ни­те­лем. Бо­га­тый ма­те­ри­ал для та­ко­го ро­да срав­не­ний да­ёт, например, ис­пол­не­ние «Хо­ро­шо тем­пе­ри­ро­ван­но­го кла­ви­ра» И.С. Ба­ха С.Т. Рих­те­ром, Г. Гуль­дом, А.М. Вол­кон­ским. Наи­бо­лее круп­ные ис­пол­ни­те­ли спо­соб­ны соз­дать яр­кие, лег­ко­уз­на­вае­мые интерператции, ко­то­рые на­ря­ду с са­мим музыкальным про­из­ве­дени­ем при­об­ре­та­ют не­пре­хо­дя­щее ху­дожественное зна­че­ние.

К му­зы­ке, не имею­щей за­кон­чен­но­го нот­но­го ори­ги­на­ла, тер­мин «интерпретация» не­при­ме­ним; про­цесс му­зи­ци­ро­ва­ния, где зна­чит. роль от­во­дит­ся сти­ли­стически вы­дер­жан­ной им­про­ви­за­ции, мо­жет быть оха­рак­те­ри­зо­ван как соз­да­ние ху­дожественного про­из­ве­де­ния в про­цес­се его ис­пол­не­ния, как творческое «пе­ре­со­чи­не­ние» (му­зы­ка ев­ропейского Сред­не­ве­ко­вья и Воз­ро­ж­де­ния , не­ко­то­рые ви­ды но­вей­шей му­зы­ки), «вос­про­из­ве­де­ние» (народная му­зы­ка, не­ев­ро­пей­ская профессиональная му­зы­ка уст­ной тра­ди­ции). См. так­же Ау­тен­тич­ное ис­пол­ни­тель­ст­во, Алеа­то­ри­ка.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)