ИНТЕРПРЕТАЦИЯ (В МУЗЫКЕ)
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ - в музыке, звуковая реализация музыкального произведения в процессе его исполнения.
Музыкальное произведение, существующее в виде завершённой композиции как идеальный объект (в оригинальном, записанном композитором, либо отредактированном виде), с неизбежностью влечёт за собой интерпретацию и в процессе исполнения подвергается конкретному субъективному истолкованию. Вербальная характеристика интерпретации затруднена, поэтому научный анализ интерпретации ограничивается регистрацией формальных, поддающихся учёту и классификации параметров воспроизведения: чистота интонации, интонационные и динамические оттенки (см. Динамика в музыке), приёмы исполнительской техники (штрихи, атака, вибрато), темп и продолжительность звучания, отклонения от фиксированного нотной записью текста (в т. ч. агогика) и др.
При выявлении характерности данной интерпретации применяется метод сравнения с другими интерпретации того же музыкального произведения тем же исполнителем, того же музыкального произведения другим исполнителем. Богатый материал для такого рода сравнений даёт, например, исполнение «Хорошо темперированного клавира» И.С. Баха С.Т. Рихтером, Г. Гульдом, А.М. Волконским. Наиболее крупные исполнители способны создать яркие, легкоузнаваемые интерператции, которые наряду с самим музыкальным произведением приобретают непреходящее художественное значение.
К музыке, не имеющей законченного нотного оригинала, термин «интерпретация» неприменим; процесс музицирования, где значит. роль отводится стилистически выдержанной импровизации, может быть охарактеризован как создание художественного произведения в процессе его исполнения, как творческое «пересочинение» (музыка европейского Средневековья и Возрождения, некоторые виды новейшей музыки), «воспроизведение» (народная музыка, неевропейская профессиональная музыка устной традиции). См. также Аутентичное исполнительство, Алеаторика.