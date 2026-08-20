ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЕННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ В КРАСНОЙ АРМИИ

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЕННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ В КРАСНОЙ АРМИИ 1918-1920 годов - об­ро­воль­че­ские во­ин­ские со­еди­не­ния, час­ти, под­раз­де­ле­ния и от­ря­ды, фор­ми­ро­вав­шие­ся из иностранных гра­ж­дан, на­хо­див­ших­ся в Рос­сии и вы­сту­пав­ших на сто­ро­не советской вла­сти.

В но­ябре 1917 года - январе 1918 года соз­да­ны пер­вые ин­тер­на­цио­наль­ные во­енные фор­ми­ро­ва­ния, ко­то­рые вхо­ди­ли в со­став Крас­ной Гвар­дии: финский от­ряд в Пет­ро­гра­де, польская ре­во­люционная ба­таль­он в Мин­ске, 2 румынских ре­во­люционных ба­таль­о­на в Одес­се и не­боль­шие от­ря­ды из под­дер­жав­ших советскую власть во­ен­но­плен­ных: сер­бов, хор­ва­тов, венг­ров, че­хов, нем­цев, ав­ст­рий­цев и др. в Ека­те­ри­но­сла­ве (ны­не Днеп­ро­пет­ровск, Ук­раи­на), Том­ске, Таш­кен­те и других го­ро­дах. Пер­во­на­чаль­но от­ря­ды со­стоя­ли из пред­ста­ви­те­лей од­ной на­цио­наль­но­сти, за­тем, с объ­е­ди­не­ни­ем их в бо­лее круп­ные во­ин­ские фор­ми­ро­ва­ния, боль­шин­ст­во из них ста­ли мно­го­на­цио­наль­ны­ми. С на­ча­лом строи­тель­ст­ва РККА ин­тер­на­цио­наль­ные во­енные фор­ми­ро­ва­ния во­шли в её со­став. Многие иностранные доб­ро­воль­цы в со­от­вет­ст­вии с по­ста­нов­ле­ни­ем СНК при­ня­ли советское гра­ж­дан­ст­во.

К ле­ту 1918 года фор­ми­ро­ва­ние ин­тер­на­цио­наль­ных час­тей про­хо­ди­ло в не­сколь­ких де­сят­ках го­ро­дов РСФСР . Для ру­ко­во­дства этим про­цес­сом в ию­не 1918 года по ини­циа­ти­ве Фе­де­ра­ции иностранных групп (ФИГ) при ЦК РКП(б) бы­ла об­ра­зо­ва­на Ко­мис­сия по фор­ми­ро­ва­нию ин­тер­на­цио­наль­ных групп РККА при ВЦИК, пре­об­ра­зо­ван­ная в апреле 1919 года в Управ­ле­ние по фор­ми­ро­ва­нию ин­тер­на­цио­наль­ной Крас­ной Ар­мии РСФСР. В июне 1919 года Управ­ле­ние бы­ло уп­разд­не­но, а его функ­ции пе­ре­да­ны вновь соз­дан­ной в ок­тяб­ре Во­енной ко­мис­сии при ФИГ, ко­то­рая функ­цио­ни­ро­ва­ла до мая 1920 года. Кро­ме то­го, роль ор­га­нов по ком­плек­то­ва­нию в раз­ное вре­мя вы­пол­ня­ли: рев­ком Венг­рии, От­де­ле­ние ин­тер­на­цио­наль­ных час­тей при Ор­га­ни­заци управ­ле­нии Все­ро­глав­шта­ба, Штаб по фор­ми­ро­ва­нию китайских бое­вых от­ря­дов, во­енные сек­ции Че­хословацких и Югославских от­де­лов, польского ко­мис­са­риа­та Нар­ком­на­ца и другие ор­га­ни­за­ции, дей­ст­во­вав­шие в различных го­ро­дах и за­час­тую дуб­ли­ро­вав­шие друг дру­га. В сентябре 1918 года в Мо­ск­ве бы­ла сфор­ми­ро­ва­на Западная пехотная ди­ви­зия (с ию­ля 1919 года 52-я стрелковая ди­ви­зия), ос­но­ву ко­то­рой со­ста­ви­ли польские час­ти. По­ми­мо это­го, бы­ли соз­да­ны и уча­ст­во­ва­ли в бое­вых дей­ст­ви­ях 1-я Ин­тер­на­цио­наль­ная стрелковая (июнь - декабрь 1919 года), Отдельная ин­тер­на­цио­наль­ная кавказская (октябрь – декарь 1920 года) и Ин­тер­на­цио­наль­ная стрелковая (июнь – октябрь 1919 года) бри­га­ды.

Ин­тер­на­цио­наль­ные пол­ки в основном соз­да­ва­лись объ­е­ди­не­ни­ем раз­но­род­ных по национальному со­ста­ву ин­тер­на­цио­наль­ных от­ря­дов. Ряд пол­ков был сфор­ми­ро­ван на ба­зе мо­но­на­цио­наль­ных от­ря­дов, в этом слу­чае их на­зва­ние от­ра­жа­ло национальный со­став (1-й Че­хословацкий ре­волюц. полк, 1-й Юго­сла­вян­ский ком­му­ни­стический полк, 1-й Польский ре­во­люционный полк, Румынский ре­во­люционный полк, Отдельный персидский полк, 225-й Ки­тай­ский, 6-й и 480-й Фин­ские стрелковые пол­ки и др.). Все­го бы­ло сфор­ми­ро­ва­но около 30 ин­тер­на­цио­наль­ных пол­ков, большая часть ко­то­рых во­шла в со­став ин­тер­на­цио­наль­ных ди­ви­зий, бри­гад или другие со­еди­не­ний РККА. Все­го за го­ды Гражданской вой­ны 1917-1922 годов ​соз­да­но около 370 различных ин­тер­на­цио­наль­ных под­раз­де­ле­ний, час­тей и со­еди­не­ний. Ин­тер­на­цио­на­ли­сты слу­жи­ли так­же во мно­гих час­тях Крас­ной Ар­мии: в Пер­вой кон­ной ар­мии, 3-й Ураль­ской стрелковой ди­ви­зии, кавказской бри­га­де Г.И. Ко­тов­ско­го, 1-м и 2-м Ураль­ских, 3-м Уфим­ском, 1-м и 2-м Тур­ке­стан­ских советских пол­ках, Кам­ской во­енной фло­ти­лии и др., а так­же в час­тях ВЧК, войск внутренней ох­ра­ны Рес­пуб­ли­ки (ВОХР) и войск внутренней служ­бы (ВНУС). В раз­ное вре­мя в РККА слу­жи­ли свыше 250 тысяч за­ру­беж­ных ин­тер­на­цио­на­ли­стов.

Интернациональные военые фомирования в Красной армии уча­ст­во­ва­ли в бо­ях прак­ти­че­ски на всех фрон­тах, но наи­бо­лее мас­со­вым их уча­стие бы­ло в бое­вых дей­ст­ви­ях на Восточном, Южном и Тур­ке­стан­ском фрон­тах. По­сле окон­ча­ния Гражданской вой­ны 1917-1922 годов интернациональные военые фомирования в Красной армии бы­ли рас­фор­ми­ро­ва­ны, но большая часть ин­тер­на­цио­на­ли­стов ос­та­лась в СССР. Жизнь мно­гих из них обор­ва­лась во вре­мя ре­прес­сий в конце 1930-х годов .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)