ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ БРИГАДЫ

Военные республиканские части в период гражданской войны в Испании 1936-1939 гг. , состоявшие из иностранцев. В Испанию прибывали добровольцы левых взглядов со всего мира, которые составляли личный состав интернациональных бригад (интербригад), сражавшихся против войск Ф. Франко . Решение о формировании интебригад было принято в сентябре 1936 г. на совещании в Париже с участием А. Марти, П. Тольятти и Л. Лонго и одобрено Коммунистическим интернационалом. Свыше 70% интернационалистов составляли коммунисты, и столько же – участники Первой мировой войны. Это было очень важно, потому что большинство испанских мужчин не имели военного опыта. Поэтому интербригады обладали повышенной боеспособностью по сравнению со обычными республиканскими частями.

Первые добровольцы прибыли в г. Альбасете 14 октября 1936 г. 20 октября Ф. Ларго Кабальеро подписал указ о создании интернациональных бригад. Руководителем интербригад стал А. Марти, комиссаром Л. Лонго. Командиром первой (получила номер 11) интербригады численностью около 1900 бойцов был генерал Клебер (М. Штерн). Командиром 12-й бригады стал генерал Лукач (М. Залка). Было создано еще четыре интербригады – 13-я, 14-я, 15-я и 129-я. Интербригалы сыграли важную роль в обороне Мадрида в 1936-1937 гг . и сражениях на Хараме, при Гвадалахаре в 1937 г., на Эбро в 1938 г. а также в других операциях. Коммунистическое руководство бригад проводило чистки состава от политических оппонентов, сопровождавшиеся арестами.

Добровольцы прибыли из 53 стран и составили 35 тыс. человек. Потери интербригад составили 9934 убитыми, 7686 – пленными или пропавшими без вести. Во второй половине 1938 г. добровольцы были рассредоточены по разным частям республиканской армии.

1 октября 1938 г. было достигнуто соглашение о выводе из Испании интербригад в обмен на вывод примерно такого же количества итальянских «добровольцев». Обмен был неравноценным, так как на стороне Франко воевало значительно больше иностранцев, однако правительство Х. Негрина таким образом рассчитывало получить дипломатические преимущества.

Значение интербригад в 1938 г. снизилось. Тысячи испанцев уже прибрели боевой опыт. Приток новых бойцов в интербригады почти прекратился. В августе 1938 г. в интербригадах в строю было около 16 тыс. бойцов. Всего через интербригады прошло по разным данным 30-42 тыс. человек, из них 9000 французов, 3000 поляков, 3000 итальянцев, по 2000-2500 американцев, немцев, балканцев, по 1000-2000 англичан, бельгийцев, чехов, менее 1000 – граждан прибалийских государств, австрийцев, скандинавов, голландцев, венгров, швейцарцев, канадцев. Было убито 5000-7000 человек, около 500 попали в плен.

28 октября 1938 г. в Барселоне состоялась церемония проводов интербригадовцев. Добровольцы продолжали сражаться до падения республиканской Каталонии в феврале 1939 г.

Источники:

Коминтерн и гражданская война в Испании. М., 2001.

Автор статьи: Шубин А.В.