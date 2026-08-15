ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ГОТИКА

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ГОТИКА («стиль око­ло 1400») - стиль ев­ропейского изо­бра­зительного искусства 1380-1440-х годов.

Пред­став­ля­ет со­бой этап в раз­ви­тии го­ти­ки, со­су­ще­ст­ву­ет с пла­ме­нею­щей го­ти­кой в ар­хи­тек­ту­ре. Тер­мин «интернациональная готика» вве­дён в 1890-х годах французским ис­то­ри­ком искусства Л. Ку­ра­жо, ко­то­рый пер­вым от­ме­тил ин­тер­на­цио­наль­ный ха­рак­тер ев­ропейского искусства это­го вре­ме­ни. Для оп­ре­де­ле­ния дан­но­го яв­ле­ния так­же пред­ла­га­лись тер­ми­ны «осо­бен­ная го­ти­ка», «мяг­кий стиль», «при­двор­ное ис­кус­ст­во» и др.

Интернациональная готика ха­рак­те­ри­зу­ет­ся сти­ли­стическим един­ст­вом про­из­ве­де­ний пла­сти­ки, де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го искусства, книж­ной ми­ниа­тю­ры, жи­во­пи­си на дос­ках, соз­дан­ных в различных ху­дожественных цен­трах Фран­ции, Ни­дер­лан­дов, Ита­лии, Гер­ма­нии, Анг­лии, Ис­па­нии, а так­же Восточной Ев­ро­пы. В пе­ри­од интернациональной готики на сме­ну городским ком­му­нам как основным за­каз­чи­кам при­шли круп­ные фео­да­лы-ме­це­на­ты (гер­цо­ги Бер­рий­ские, Бур­гунд­ские, Ми­лан­ские и др.). Фор­ми­ро­ва­лись при­двор­ные шко­лы (в Ди­жо­не, Брюг­ге, Па­ри­же, Пра­ге, Ми­ла­не, Кёль­не и др.); пе­ре­ез­жав­шие от дво­ра ко дво­ру мас­те­ра по­лу­чи­ли вы­со­кий со­ци­аль­ный ста­тус. Ин­тен­сив­ные кон­так­ты мас­те­ров из различных стран, ра­бо­тав­ших в од­них и тех же мас­тер­ских, от­кры­ва­ли воз­мож­ность взаи­мо­дей­ст­вия сти­ле­вых тен­ден­ций, ко­то­рые скла­ды­ва­лись в раз­ных цен­трах; в ча­ст­но­сти, интернациональная готика объ­е­ди­ни­ла дос­ти­же­ния ху­дож­ни­ков итальянского Про­то­ре­нес­сан­са с дос­ти­же­ния­ми североев­ропейской го­тической жи­во­пи­си и книж­ной ми­ниа­тю­ры .

Од­ним из ме­ж­ду­народных цен­тров интернациональной готики был пап­ский двор в Авинь­о­не, где ра­бо­та­ли французские и итальянские (С. Мар­ти­ни) мас­те­ра. Из итальянской фре­ско­вой и ал­тар­ной жи­во­пи­си XIV века про­стран­ст­вен­ные по­строе­ния и кар­тин­ные ком­по­зи­ции про­ник­ли в книж­ную ми­ниа­тю­ру Северной Ев­ро­пы (ми­ниа­тю­ры «Ту­ри­но-Ми­лан­ско­го ча­со­сло­ва», ав­то­ром час­ти ко­то­рых пред­по­ло­жи­тель­но был Я. ван Эйк). Важ­ней­ший вклад в фор­ми­ро­ва­ние интернациональной готики вне­сли бур­гунд­ские и ни­дерландские мас­те­ра: скульп­тор К. Слю­тер, жи­во­пис­цы М. Бру­дер­лам, Ж. Ма­лу­эль, Р. Кам­пен, ми­ниа­тю­ри­сты братья Лим­бург. Ху­дож­ни­ки Северной Ита­лии вос­при­ня­ли ха­рак­тер­ный для се­ве­ра Ев­ро­пы го­тический на­ту­ра­лизм (книж­ная ми­ниа­тю­ра и жи­во­пись Ми­ке­ли­но да Бе­зоц­цо, Сте­фа­но да Ве­ро­на, Джо­ван­ни­но де Грас­си, Пи­за­нел­ло). В Средней Ита­лии рас­про­стра­ни­те­ля­ми сти­ля интернациональной готики ста­ли Ло­рен­цо Мо­на­ко, Джен­ти­ле да Фаб­риа­но. Под французским, итальянским и ви­зантийским влия­ния­ми раз­ви­ва­лось искусство интернациональной готики в Пра­ге (Мас­тер Трше­бонь­ско­го ал­та­ря, про­из­ве­де­ния се­мьи ар­хи­тек­то­ров и скульп­то­ров Г. и П. Пар­лер). Бла­го­да­ря ни­дерландским и чешским мас­те­рам искусство интернациональной готики рас­про­стра­ни­лось на всей тер­ри­то­рии Свя­щен­ной Римской им­пе­рии (Кон­рад фон Сест в Дор­тмун­де, Мас­тер Фран­ке в Гам­бур­ге, и др.), за­тем в Анг­лии («Уил­тон­ский дип­тих» не­из­вест­но­го мас­те­ра, 1395 год, Национальная га­ле­рея, Лон­дон) и на Пи­ре­ней­ском полуострове (Б. Мар­то­релл).

Про­из­ве­де­ния интернациональной готики, соз­дан­ные в раз­ных цен­трах, объ­е­ди­ня­ет тя­га к изя­ще­ст­ву, де­ко­ра­тив­но­сти, мно­го­цвет­но­сти изо­бра­же­ния, ли­ней­ной сти­ли­за­ции; куль­ти­ви­ру­ет­ся вер­ность отделные де­та­ли при об­щей ус­лов­но­сти ком­по­зи­ции. На сме­ну ре­лигиозной сим­во­ли­ке в ря­де про­из­ве­де­ний при­хо­дит свет­ская. Интернациональная готика на ко­рот­кое вре­мя объ­еди­ни­ла ев­ропейское искусство, по­слу­жив от­прав­ной точ­кой для раз­ви­тия Воз­ро­ж­де­ния в Ита­лии и Северного Воз­ро­ж­де­ния в за­аль­пий­ских стра­нах.

Иллюстрации:

Ин­тер­на­цио­наль­ная го­ти­ка. Мас­тер Трше­бонь­ско­го ал­та­ря. «По­кло­не­ние Мла­ден­цу». 4-я четв. 14 в. Юж­но-чеш­ская га­ле­рея (Глу­бо­ка-над-Влта­воу). Архив БРЭ;

Ин­тер­на­цио­наль­ная го­ти­ка. Ж. Ма­лу­эль. «Боль­шая круг­лая Пье­та». Ок. 1400. Лувр (Па­риж). Архив БРЭ.

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