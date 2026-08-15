ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ГОТИКА
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ГОТИКА («стиль около 1400») - стиль европейского изобразительного искусства 1380-1440-х годов.
Представляет собой этап в развитии готики, сосуществует с пламенеющей готикой в архитектуре. Термин «интернациональная готика» введён в 1890-х годах французским историком искусства Л. Куражо, который первым отметил интернациональный характер европейского искусства этого времени. Для определения данного явления также предлагались термины «особенная готика», «мягкий стиль», «придворное искусство» и др.
Интернациональная готика характеризуется стилистическим единством произведений пластики, декоративно-прикладного искусства, книжной миниатюры, живописи на досках, созданных в различных художественных центрах Франции, Нидерландов, Италии, Германии, Англии, Испании, а также Восточной Европы. В период интернациональной готики на смену городским коммунам как основным заказчикам пришли крупные феодалы-меценаты (герцоги Беррийские, Бургундские, Миланские и др.). Формировались придворные школы (в Дижоне, Брюгге, Париже, Праге, Милане, Кёльне и др.); переезжавшие от двора ко двору мастера получили высокий социальный статус. Интенсивные контакты мастеров из различных стран, работавших в одних и тех же мастерских, открывали возможность взаимодействия стилевых тенденций, которые складывались в разных центрах; в частности, интернациональная готика объединила достижения художников итальянского Проторенессанса с достижениями североевропейской готической живописи и книжной миниатюры.
Одним из международных центров интернациональной готики был папский двор в Авиньоне, где работали французские и итальянские (С. Мартини) мастера. Из итальянской фресковой и алтарной живописи XIV века пространственные построения и картинные композиции проникли в книжную миниатюру Северной Европы (миниатюры «Турино-Миланского часослова», автором части которых предположительно был Я. ван Эйк). Важнейший вклад в формирование интернациональной готики внесли бургундские и нидерландские мастера: скульптор К. Слютер, живописцы М. Брудерлам, Ж. Малуэль, Р. Кампен, миниатюристы братья Лимбург. Художники Северной Италии восприняли характерный для севера Европы готический натурализм (книжная миниатюра и живопись Микелино да Безоццо, Стефано да Верона, Джованнино де Грасси, Пизанелло). В Средней Италии распространителями стиля интернациональной готики стали Лоренцо Монако, Джентиле да Фабриано. Под французским, итальянским и византийским влияниями развивалось искусство интернациональной готики в Праге (Мастер Тршебоньского алтаря, произведения семьи архитекторов и скульпторов Г. и П. Парлер). Благодаря нидерландским и чешским мастерам искусство интернациональной готики распространилось на всей территории Священной Римской империи (Конрад фон Сест в Дортмунде, Мастер Франке в Гамбурге, и др.), затем в Англии («Уилтонский диптих» неизвестного мастера, 1395 год, Национальная галерея, Лондон) и на Пиренейском полуострове (Б. Марторелл).
Произведения интернациональной готики, созданные в разных центрах, объединяет тяга к изяществу, декоративности, многоцветности изображения, линейной стилизации; культивируется верность отделные детали при общей условности композиции. На смену религиозной символике в ряде произведений приходит светская. Интернациональная готика на короткое время объединила европейское искусство, послужив отправной точкой для развития Возрождения в Италии и Северного Возрождения в заальпийских странах.
Иллюстрации:
Интернациональная готика. Мастер Тршебоньского алтаря. «Поклонение Младенцу». 4-я четв. 14 в. Южно-чешская галерея (Глубока-над-Влтавоу). Архив БРЭ;
Интернациональная готика. Ж. Малуэль. «Большая круглая Пьета». Ок. 1400. Лувр (Париж). Архив БРЭ.