ИНТЕРНАЦИОНАЛ АНАРХИСТСКИЙ

ИНТЕРНАЦИОНАЛ АНАРХИСТСКИЙ - ме­ж­ду­народное объ­е­ди­не­ние, соз­дан­ное сто­рон­ни­ка­ми ли­де­ра анар­хиз­ма М.А. Ба­ку­ни­на .

Сек­ции «Интернационала анархистского» су­ще­ст­во­ва­ли в Бель­гии, Ис­па­нии, Ита­лии, Фран­ции, Швей­ца­рии и др. стра­нах. Яд­ро «Интернационала анархистского» со­ста­вил Ме­ж­ду­народный аль­янс со­циа­ли­стической де­мо­кра­тии - соз­дан­ная Ба­ку­ни­ным в 1868 году анар­хи­ст­ская организация. По­сле от­ка­за при­знать ре­ше­ние Об­ще­го ус­та­ва Га­аг­ско­го кон­грес­са Ин­тер­на­цио­на­ла 1-го (2-7 сентября 1872 года) о не­об­хо­ди­мо­сти за­вое­ва­ния про­ле­та­риа­том по­ли­тической вла­сти и о со­з­да­нии са­мо­сто­ятельных по­ли­тических пар­тий ра­бо­че­го клас­са ба­ку­ни­сты и пред­ста­ви­те­ли других анар­хи­ст­ских ор­га­ни­за­ций Ев­ро­пы вы­ра­бо­та­ли на се­па­рат­ном кон­грес­се в Сент-Имье (Швей­ца­рия, 15-17 сентября 1872 года) «ан­ти­ав­то­ри­тар­ную» плат­фор­му.

Кон­гресс рас­смат­ри­вал все­об­щую эко­но­мическую за­бас­тов­ку как един­ст­вен­ное сред­ст­во со­ци­аль­но­го пе­ре­во­ро­та, от­вер­гал не­об­хо­ди­мость борь­бы ра­бо­че­го клас­са за по­ли­тическую власть, вы­сту­пал про­тив вся­ко­го го­су­дар­ст­ва, дис­ци­п­ли­ны и под­чи­не­ния мень­шин­ст­ва боль­шин­ст­ву. В ито­го­вой ре­зо­лю­ции бы­ла при­зна­на пол­ная ав­то­но­мия отдельных фе­де­ра­ций и от­ме­не­но пра­во кон­грес­сов вы­но­сить об­щие для всех фе­де­ра­ций ре­ше­ния. 30 мая 1873 года чле­ны «Интернационала анархистского» бы­ли ис­клю­че­ны из Ин­тер­на­цио­на­ла 1-го. В сентябре 1873 года «Интернационал анархистский» при­сво­ил се­бе на­зва­ние соз­дан­ной К. Мар­ксом и Ф. Эн­гель­сом в 1864 года организации Ме­ж­ду­народное товарищество ра­бо­чих. По­сле­дую­щие кон­грес­сы «Интернационала анархистского» ха­рак­те­ри­зо­ва­лись обо­ст­ре­ни­ем внутренней борь­бы, что пре­до­пре­де­ли­ло его даль­ней­ший рас­пад.

На кон­грес­се в Же­не­ве (1-6 сентября 1873 года) бы­ли сфор­му­ли­ро­ва­ны ор­га­ни­за­ци­он­ные прин­ци­пы «Интернационала анархистского », пре­тен­до­вав­ше­го на роль пре­ем­ни­ка Ин­тер­на­цио­на­ла 1-го. Вме­сто Ге­не­раль­но­го со­ве­та соз­да­но ин­фор­ма­ци­он­но-ста­ти­стическое бю­ро, функ­ции ко­то­ро­го воз­ла­га­лись по­оче­рёд­но на отдельные фе­де­ра­ции. Про­дол­же­ни­ем на­ча­той в Сент-Имье ли­нии ста­ла от­ме­на го­ло­со­ва­ния на кон­грес­сах по прин­ци­пи­аль­ным во­про­сам. Серь­ёз­ные раз­но­гла­сия вы­звал во­прос о все­об­щей стач­ке. Ес­ли ба­ку­ни­сты счи­та­ли все­об­щую стач­ку един­ст­вен­ным сред­ст­вом осу­ще­ст­в­ле­ния со­ци­аль­ной ре­во­лю­ции, то пред­ста­ви­те­ли других анар­хи­ст­ских пар­тий от­ри­ца­ли воз­мож­ность все­об­щей стач­ки, до­пус­кая не­об­хо­ди­мость час­тич­ных ста­чек.

В хо­де ра­бо­ты Брюс­сель­ско­го кон­грес­са « Интернационала анархистского » (7-13 сентября 1874 года) внутренние раз­но­гла­сия пе­ре­рос­ли в пря­мое про­ти­во­стоя­ние. Итальянские ба­ку­ни­сты не при­ня­ли уча­стие в кон­грес­се, объ­я­вив о на­ча­ле «пря­мых дей­ст­вий» (ор­га­ни­за­ции за­го­во­ров). К этой же по­зи­ции скло­ня­лась испанская фе­де­ра­ция. На по­след­них кон­грес­сах « Интернационала анархистского » в Бер­не (26-29 октября 1876 года) и Вер­вье (6-8 сентября 1877 года) уча­ст­ни­кам не уда­лось прий­ти к со­гла­ше­нию по прин­ци­пи­аль­ным во­про­сам (роль го­су­дар­ст­ва, уча­стие в по­ли­тической борь­бе, влия­ние по­ли­тических пар­тий и со­ци­ал-де­мо­кра­тического дви­же­ния и др.). По­сле про­ве­де­ния ин­тер­на­цио­наль­но­го со­циа­ли­стического кон­грес­са в Ген­те (9-15 сентября 1877) объ­е­ди­не­ние фак­ти­че­ски рас­па­лось.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)