ИНТЕРНАЦИОНАЛ 2 ½-Й

Интернационал 2 ½-й («двухсполовинный», Венский Интернационал, официальное название — Международное рабочее объединение социалистических партий; нем. Internationale Arbeitsgemeinschaft Sozialistischer Parteien; фр. Union des Partis Socialistes pour l’Action Internationale; итал. Unione dei Partiti Socialisti per l’Azione Internazionale; англ. International Working Union of Socialist Parties) — международное объединение социалистических партий , существовавшее в 1921—1923 и объединявшее социалистов, не присоединившихся ни к созданному на базе распавшегося Интернационала 2-го Бернскому интернационалу, ни к образованному в Москве Коммунистическому Интернационалу (Коминтерн).

«И. 2 ½-й» воспринимал себя как основу для последующего объединения всех социал-демократических и коммунистических партий и всего «революционного пролетариата». Предложение о создании И. 2 ½-го было выдвинуто в октябре 1920 Независимой рабочей партией Великобритании, Независимой социал-демократической партией Германии (НСДПГ) и Социал-демократической партией Швейцарии; позднее его поддержала Социал-демократическая партия Австрии. В подготовительной конференции в Берне (Швейцария) в декабре 1920 приняли участие также Французская секция Рабочего интернационала (СФИО, предшественница французской Социалистической партии), Немецкая социал-демократическая рабочая партия в Чехословацкой республике и Российская социал-демократическая рабочая партия. На учредительной конференции в Вене 22—27 февраля 1921 к И. 2 ½-му присоединились также российская Партия социалистов-революционеров, Социал-демократическая партия Венгрии, Латвийская социал-демократическая рабочая партия, Социал-демократическая партия Литвы, Федерация социалистических групп Румынии, Социалистическая партия Югославии, еврейская социал-демократическая партия «Поалей Цион». Всего в объединение вошли 20 партий из 13 стран. В апреле 1921 о присоединении заявила и Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), а позднее — максималистская фракция большинства Итальянской социалистической партии . Секретариат Интернационала размещался в Вене и возглавлялся австрийским социал-демократом Ф. Адлером .

Ведущим теоретиком международного объединения являлся австрийский социал-демократ О. Бауэр . В написанном им «Воззвании к социалистическим партиям всех стран» провозглашались защита Советской России от интервенции со стороны империалистических держав, отказ от диктаторских большевистских методов революции и приверженность социалистической демократии. В то же время, допускалась возможность использования диктаторских мер: «Если пролетариату предстоит завоевать власть методами демократии, то, в случае сопротивления со стороны буржуазии, и демократическая государственная власть будет вынуждена к применению диктатуры».

Стремясь добиться согласия между Бернским Интернационалом и Коминтерном, представители И. 2 ½-го выступали за созыв международного конгресса с участием всех трех Интернационалов и выработку компромиссной программы, стратегии и тактики, однако коммунисты и умеренные социал-демократы, по существу, отвергли идею объединения. Тем не менее, 2—5 апреля 1922 удалось созвать так называемый конгресс трех Интернационалов в Берлине, на котором О. Бауэр призвал «три отдельные армии, на которые, к сожалению, расколот пролетариат», вновь обрести способность «соединенными идти против общего врага и соединенными бить его». Делегация Коминтерна выдвинула предложение о создании «единого рабочего фронта». Представители Бернского Интернационала и И. 2 ½-го потребовали от большевиков легализации всех социалистических партий и признания независимости Грузии, однако делегаты от Коминтерна отвергли эти требования и покинули конгресс.

Провал попыток добиться объединения социал-демократов и коммунистов привел к сближению между партиями Бернского Интернационала и И. 2 ½-го. В сентябре 1922 большинство НСДПГ на съезде в Гамбурге объединилось с Социал-демократической партией Германии (СДПГ). В мае 1923 Бернский Интернационал и И. 2 ½-й на конгрессе в Гамбурге объединились в Социалистический рабочий Интернационал.

Лит.: Braunthal J. Geschichte der Internationale. Bd. 2. Hannover, 1963. Galkin A. Über einige Entstehungsphasen der internationalen Arbeiterbewegung /. Weber A., Drabkin J., Bayerlein B. H., Galkin A. Deutschland, Russland, Komintern. I. Überblicke, Analysen, Diskussionen. Berlin–Boston, 2014. S. 401—435. Hanisch E. Der grosse Illusionist Otto Bauer (1881—1938). Wien [etc.], 2011. Steiner H. Die Internationale Arbeitsgemeinschaft Sozialistischer Parteien (I. 1/2 Internationale) 1921—1923 // Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung. 1991. № 1. S. 13—24.