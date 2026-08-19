ИНТЕРНАЦИОНАЛ 2½-й

ИНТЕРНАЦИОНАЛ 2½-й (Вен­ский ин­тер­на­цио­нал) - ме­ж­ду­народное объ­е­ди­не­ние со­циа­ли­стических пар­тий.

Соз­да­ние Интернационала 2½-го яви­лось от­ве­том на уси­ле­ние ра­бо­че­го дви­же­ния и рост влия­ния ком­му­ни­стических пар­тий в Ев­ро­пе, по­сле­до­вавшие за эко­но­мическим и по­ли­тическим кри­зи­сом 1920-1921 годов. Ос­но­ван 22-27 февраля 1921 года в Ве­не на кон­фе­рен­ции цен­три­ст­ских пар­тий и групп Ав­ст­рии, Бель­гии, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Гер­ма­нии, Гре­ции, Ис­па­нии, Поль­ши, Ру­мы­нии, США, Фран­ции, Швей­ца­рии и др. (сре­ди них – Не­за­ви­си­мая со­ци­ал-де­мо­кра­тическая пар­тия Гер­ма­нии , Австрийская со­ци­ал-де­мо­кра­тическая пар­тия, Французская со­циа­ли­стическая пар­тия, Английская не­за­ви­си­мая ра­бо­чая пар­тия, русские мень­ше­ви­ки и эсе­ры и ряд других), ко­то­рые фор­маль­но по­шли на раз­ме­же­ва­ние с Берн­ским ин­тер­на­цио­на­лом.

Ли­де­ры Интернационала 2½-го (Ф. Ад­лер, О. Бау­эр, Р. Гримм, Ж. Лон­ге, Дж. Р. Мак­до­нальд, Л. Мар­тов , В.М. Чер­нов и др.) рас­хо­ди­лись во мне­ни­ях с ком­му­ни­ста­ми по основным во­про­сам ра­бо­че­го дви­же­ния ( дик­та­ту­ра про­ле­та­риа­та , во­оружённое вос­ста­ние, от­но­ше­ние к Советской Рос­сии). До­пус­кая воз­мож­ность за­хва­та вла­сти про­ле­та­риа­том пу­тём воо­ружённого вос­ста­ния, они не от­вер­га­ли ме­то­ды де­мо­кра­тии, ко­то­рые, по их мне­нию, мог­ли обес­пе­чить ра­бо­че­му клас­су по­ли­тическую власть на ос­но­ве пар­ла­мент­ско­го боль­шин­ст­ва.

Дея­те­ли И. 2½-го объ­яв­ля­ли се­бя по­бор­ни­ка­ми един­ст­ва ме­ж­ду­народного ра­бо­че­го дви­же­ния, осу­ж­да­ли «крас­ный тер­рор» в Советской Рос­сии и тре­бо­ва­ли ле­га­ли­за­ции пар­тии мень­ше­ви­ков и эсе­ров. Интернационал 2½-й от­верг 21 ус­ло­вие для пар­тий, же­лаю­щих всту­пить в Ком­му­ни­сти­че­ский ин­тер­на­цио­нал. На кон­фе­рен­ции трёх Ин­тер­на­цио­на­лов, про­хо­див­шей 2-5 апреля 1922 в Бер­ли­не, Интернационал 2½-й вме­сте с Ин­тер­на­цио­на­лом 2-м не под­дер­жа­ли вы­дви­ну­тую де­ле­га­ци­ей Ко­мин­тер­на про­грам­му борь­бы за еди­ный фронт. Дек­ла­ра­ция Интернационала 2½-го со­дер­жа­ла кри­ти­ку в ад­рес Советской Рос­сии за ли­ше­ние по­ли­тических прав и пре­сле­до­ва­ние со­циа­ли­стических пар­тий. Интернационал 2½-й при­нял уча­стие во Все­мир­ном конг­рес­се по борь­бе с во­енной опас­но­стью, со­зван­ном в Гаа­ге в декабре 1922 года.

В мае 1923 года Интернационал 2½-й объ­е­ди­нил­ся с Берн­ским ин­тер­на­цио­на­лом, об­ра­зо­вав Со­циа­ли­сти­че­ский ра­бо­чий ин­тер­на­цио­нал.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)