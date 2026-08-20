ИНТЕРНАЦИОНАЛ 2-й

ИНТЕРНАЦИОНАЛ 2-й - ме­ж­ду­народное объ­еди­не­ние ра­бо­чих пар­тий.

Ос­но­ван в Па­ри­же в ию­ле 1889 года на кон­грес­се, со­зван­ном по слу­чаю 100-ле­тия Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века . Пред­по­сыл­ка­ми соз­да­ния Интернационала 2-го ста­ло фор­ми­ро­ва­ние в боль­шин­ст­ве ев­ропейских стран мас­со­вых со­ци­ал-де­мо­кра­тических пар­тий, а так­же опыт Ин­тер­на­цио­на­ла 1-го как над­на­цио­наль­ной про­ле­тар­ской организации. Боль­шую роль в ор­га­ни­за­ции и дея­тель­но­сти Интернационала 2-го вплоть до сво­ей смер­ти в 1895 году иг­рал Ф. Эн­гельс, воз­гла­вив­ший по­сле кон­чи­ны К. Мар­кса мар­кси­ст­ское на­прав­ле­ние в ме­ж­ду­народном ра­бо­чем дви­же­нии и раз­ра­бо­тав­ший про­грам­му и так­ти­ку борь­бы за един­ст­во ра­бо­че­го клас­са.

На 1-м, уч­ре­дительном кон­грес­се при­сут­ст­во­ва­ли 393 де­ле­га­та, пред­став­ляв­шие поч­ти все су­ще­ст­во­вав­шие в тот мо­мент национальные ра­бо­чие и со­циа­ли­стические пар­тии и проф­сою­зы стран Ев­ро­пы и США. Са­мой влия­тель­ной и мно­го­чис­лен­ной бы­ла де­ле­га­ция Со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии Гер­ма­нии (СДПГ) , воз­глав­ляе­мая В. Либк­нех­том. На 2-м (16-22 августа 1891 года, Брюс­сель) и 3-м (6-12 августа 1893 года, Цю­рих) кон­грес­сах бы­ли при­ня­ты ре­зо­лю­ции: о не­об­хо­ди­мо­сти соз­да­ния национальных со­циа­ли­стических пар­тий; о со­че­та­нии пар­ла­мент­ских и вне­пар­ла­мент­ских ме­то­дов борь­бы; о празд­но­ва­нии 1-го мая как Дня ме­ж­ду­народной про­ле­тар­ской со­ли­дар­но­сти; об осу­ж­де­нии ми­ли­та­риз­ма.

В 1889-1893 годах внут­ри Интернационала 2-го шла борь­ба мар­ксис­тов про­тив пред­ста­ви­те­лей анар­хиз­ма, от­вер­гав­ших не­об­хо­ди­мость по­ста­нов­ки во­про­са об удов­ле­тво­ре­нии час­тич­ных тре­бо­ва­ний ра­бо­чих. Про­ти­во­бор­ст­во за­вер­ши­лось осу­ж­де­ни­ем так­ти­ки анар­хи­стов и при­ня­ти­ем ре­ше­ния о том, что в ря­дах Иинтернационала 2-го мо­гут со­сто­ять толь­ко ра­бо­чие пар­тии, при­знаю­щие по­ли­тическую борь­бу. Интернационал 2-й обя­зал все со­циа­ли­стические пар­тии в пар­ла­мен­тах го­ло­со­вать про­тив во­енных кре­ди­тов. На 4-м кон­грес­се (27 июля -1 августа 1896 года, Лон­дон) про­изо­шёл окон­чательный раз­рыв ме­ж­ду мар­ксис­та­ми и анар­хи­ста­ми, по­след­ние по ре­ше­нию кон­грес­са бы­ли ис­клю­че­ны из Интернационала 2-го. Кон­гресс осу­дил ко­ло­ниа­лизм, при­знал пра­во на­ций на са­мо­оп­ре­де­ле­ние.

На 5-м кон­грес­се (23-27 сентябре 1900 года, Па­риж) внут­ри Интернационала 2-го на­ме­ти­лось но­вое идей­ное раз­ме­же­ва­ние - ме­ж­ду пред­ста­ви­те­ля­ми ре­во­люционного мар­ксиз­ма и сто­рон­ни­ка­ми ре­ви­зии его основных по­ло­же­ний (см. Берн­штей­ни­ан­ст­во). Цен­траль­ным в дис­кус­сии стал во­прос о за­вое­ва­нии ра­бо­чим клас­сом по­ли­тической вла­сти и воз­мож­но­сти со­труд­ни­че­ст­ва со­ци­ал-де­мо­кра­тов с бур­жу­аз­ны­ми пар­тия­ми. Ре­зуль­та­ты дис­кус­сии сви­де­тель­ст­во­ва­ли об уси­ле­нии влия­ния в Интернационале 2-м ре­ви­зио­ни­ст­ско­го на­прав­ле­ния, под­дер­жи­вав­ше­го идею клас­со­во­го со­труд­ни­че­ст­ва и уча­стия пред­ста­ви­те­лей со­ци­ал-де­мо­кра­тических пар­тий во вла­ст­ных ин­сти­ту­тах бур­жу­аз­но­го об­ще­ст­ва. Кон­гресс об­ра­зо­вал по­сто­ян­ный ис­пол­ни­тель­но-ин­фор­мационный ор­ган Интернационала 2-го - Ме­ж­ду­народное со­циа­ли­стическое бю­ро. В цен­тре вни­ма­ния уча­ст­ни­ков 6-го кон­грес­са (14-20 августа 1904 года, Ам­стер­дам) на­хо­ди­лась рус­ско-япон­ская вой­на 1904-1905 годов, ко­то­рая бы­ла ква­ли­фи­ци­ро­ва­на как за­хват­ни­че­ская с обе­их сто­рон. По во­про­су о ме­то­дах борь­бы ра­бо­чих за удов­ле­тво­ре­ние сво­их тре­бо­ва­ний бы­ло при­ня­то ре­ше­ние о том, что «край­ним сред­ст­вом» яв­ля­ет­ся мас­со­вая стач­ка, а не воо­ружённая борь­ба.

Во вре­мя Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов в Рос­сии про­изош­ло даль­ней­шее раз­ме­же­ва­ние в ря­дах Интернационала 2-го. Его уча­ст­ни­ки ра­зо­шлись в оцен­ках ро­ли про­ле­тар­ской пар­тии в ру­ко­во­дстве ре­во­лю­ци­ей, дви­жу­щих сил ре­во­лю­ции, воз­мож­но­сти пе­ре­рас­та­ния бур­жу­аз­но-де­мо­кра­тической ре­во­лю­ции в со­циа­ли­сти­че­скую, це­ле­со­об­раз­но­сти при­ме­не­ния все­об­щей по­ли­тической стач­ки как но­во­го ин­ст­ру­мен­та клас­со­вой борь­бы про­ле­та­риа­та, о пер­спек­ти­вах пе­ре­рас­та­ния все­об­щей стач­ки в воо­ружённое вос­ста­ние и др. В этот пе­ри­од в Интернационале 2-м обо­зна­чились три те­че­ния: пра­вое (его ли­де­ра­ми бы­ли Э. Берн­штейн, Г.М. Гайнд­ман, Л. Бис­со­ла­ти и др.), цен­три­ст­ское (К. Ка­ут­ский, Дж. Р. Мак­до­нальд, Э. Ван­дер­вель­де, О. Бау­эр, К. Гю­ис­манс и др.) и ле­вое (Ф. Ме­ринг, Р. Люк­сем­бург, К. Либк­нехт, Д. Бла­го­ев, В. Ко­ла­ров, А. Пан­не­кук и др.).

Уча­ст­ни­ки 7-го кон­грес­са (18-24 августа 1907 года, Штут­гарт) об­су­ди­ли во­про­сы пре­дот­вра­ще­ния ме­ж­ду­народных кон­флик­тов и борь­бы про­тив ми­ли­та­риз­ма. Бы­ла при­ня­та под­го­тов­лен­ная А. Бе­бе­лем ре­зо­лю­ция, со­дер­жав­шая при­зыв го­ло­со­вать про­тив во­енных кре­ди­тов, за­ме­нить по­сто­ян­ное вой­ско народной ми­ли­ци­ей и раз­вер­нуть ан­ти­ми­ли­та­рист­скую про­па­ган­ду. Ле­вые вне­сли по­прав­ку, со­глас­но ко­то­рой в слу­чае воз­ник­но­ве­ния вой­ны со­циа­ли­сты обя­за­ны ис­поль­зо­вать вы­зван­ный вой­ной эко­но­мический и по­ли­тический кри­зис для то­го, что­бы ус­ко­рить кру­ше­ние ка­пи­та­ли­стического гос­под­ства. По на­стоя­нию боль­ше­ви­ков, воз­глав­ляе­мых В.И. Ле­ни­ным , в ре­зо­лю­ции о проф­сою­зах бы­ла осу­ж­де­на ре­ви­зио­нист­ская тео­рия «гар­мо­нии ме­ж­ду тру­дом и ка­пи­та­лом» и под­чёрк­ну­та не­об­хо­ди­мость при­зна­ния проф­сою­за­ми со­циа­ли­стических прин­ци­пов, а так­же со­гла­со­ван­ных дей­ст­вий проф­сою­зов и пар­тий.

На 8-м кон­грес­се (28 августа - 3 сентября 1910 года, Ко­пен­га­ген) вновь обо­зна­чи­лись ост­рые про­ти­во­ре­чия ме­ж­ду пред­ста­ви­те­ля­ми различных на­прав­ле­ний в со­ци­ал-де­мо­кра­тии по про­бле­ме един­ст­ва дей­ст­вий со­циа­ли­стических пар­тий в национальном мас­шта­бе, а так­же по во­про­су о коо­пе­ра­ти­вах (в них Берн­штейн и его сто­рон­ни­ки ви­де­ли «со­циа­ли­стические ячей­ки» внут­ри бур­жу­аз­но­го об­ще­ст­ва, что вы­зы­ва­ло рез­кую кри­ти­ку ле­вых). 9-й кон­гресс (24-25 ноября 1912 года, Ба­зель) про­хо­дил под зна­ком уг­ро­зы пе­ре­рас­та­ния Бал­кан­ских войн 1912-1913 годов в об­ще­ев­ро­пей­скую вой­ну. Уча­ст­ни­ки кон­грес­са еди­но­глас­но при­ня­ли ма­ни­фест, в ко­то­ром по­тре­бо­ва­ли от всех со­циа­ли­стических пар­тий ре­ши­тель­ных со­ли­дар­ных дей­ст­вий в борь­бе про­тив им­пе­риа­лиз­ма.

Интернационал 2-й мог сыг­рать важ­ную роль в пред­от­вра­ще­нии ши­ро­ко­мас­штаб­но­го кон­флик­та, по­сколь­ку пред­став­лял со­бой серь­ёз­ную по­ли­тическую си­лу (к концу 1912 года он объ­е­ди­нял 27 со­циа­ли­стических пар­тий из 23 стран, на­счи­ты­вав­ших в сво­их ря­дах 3,787 миллионов чле­нов; кро­ме то­го, к ним при­мы­ка­ли около 11 миллионов чле­нов проф­сою­зов и 7 миллионов чле­нов коо­пе­ра­ти­вов), од­на­ко это­го не про­изош­ло. С на­ча­лом Пер­вой ми­ро­вой вой­ны 1914-1918 годов Интернационал 2-й по­тер­пел по­ли­тический крах. В августа 1914 года пред­ста­ви­те­ли СДПГ, а так­же со­циа­ли­стические ли­де­ры Ве­ли­ко­бри­та­нии, Фран­ции, Бель­гии и других го­су­дарств про­го­ло­со­ва­ли в пар­ла­мен­тах за во­енные кре­ди­ты, а ряд ру­ко­во­дя­щих дея­те­лей Интернационала 2-го (Э. Ван­дер­вель­де, Ж. Гед, А. Ген­дер­сон и др.) во­шли в со­став бур­жу­аз­ных пра­ви­тельств сво­их стран. Они вы­сту­пи­ли в под­держ­ку ло­зун­га «за­щи­ты оте­че­ст­ва», про­воз­гла­сив на вре­мя вой­ны «гражданский мир». Тем са­мым бы­ли от­верг­ну­ты ос­но­во­по­ла­гаю­щие прин­ци­пы Интернационала 2-го - о про­ле­тар­ском ин­тер­на­цио­на­лиз­ме и ме­ж­ду­народной со­ли­дар­но­сти тру­дя­щих­ся. С осе­ни 1914 года пре­кра­ти­ло дея­тель­ность Ме­ж­ду­народное со­циа­ли­стическое бю­ро, пре­рва­лись свя­зи ме­ж­ду со­ци­ал-де­мо­кра­тическими и со­циа­ли­стическими пар­тия­ми различных стран. Кон­фе­рен­ции со­циа­ли­стов стран Ан­тан­ты (февраль 1915 года, Лон­дон) и бло­ка Центральных дер­жав (апраль 1915 года, Ве­на) вы­ска­за­лись за «вой­ну до по­бед­но­го кон­ца». В.И. Ле­нин и близ­кие к не­му со­циа­листы-ин­тер­на­цио­на­ли­сты (К. Либк­нехт и др.) на со­зван­ных ими Цим­мер­вальд­ской (1915 год) и Кин­таль­ской (1916 год) кон­фе­рен­ци­ях пред­при­ня­ли по­пыт­ку соз­дать но­вое ме­ж­ду­народное объ­е­ди­не­ние со­циа­ли­стических и ра­бо­чих пар­тий, од­на­ко она за­кон­чи­лась не­уда­чей.

Ок­тябрь­ская ре­во­лю­ция 1917 года кар­ди­наль­но из­ме­ни­ла си­туа­цию в ми­ро­вом со­циа­ли­стическом дви­же­нии. В 1918 году на ос­но­ве ин­тер­на­цио­на­ли­ст­ских групп в ря­де стран воз­ник­ли ком­му­ни­стические пар­тии. Это под­го­то­ви­ло поч­ву для соз­да­ния в мар­те 1919 Ком­му­ни­сти­че­ско­го ин­тер­на­цио­на­ла.

В меж­во­ен­ный пе­ри­од со­циа­ли­стические пар­тии, вхо­див­шие в Интернационал 2-й, соз­да­ли несколько ме­ж­ду­народных со­циа­ли­стических объ­е­ди­не­ний (Берн­ский ин­тер­на­цио­нал, Ин­тер­на­цио­нал 2½-й , Со­циа­ли­сти­че­ский ра­бо­чий ин­тер­на­цио­нал). По­сле Второй ми­ро­вой вой­ны в 1951 году на ба­зе Со­циа­ли­стического ра­бо­че­го ин­тер­на­цио­на­ла соз­дан Со­циа­ли­сти­че­ский ин­тер­на­цио­нал, ко­то­рый объ­я­вил се­бя пре­ем­ни­ком 2-го ин­тер­на­цио­на­ла.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)