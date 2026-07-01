ИНТЕРНАЦИОНАЛ 1-й

ИНТЕРНАЦИОНАЛ 1-й (Ме­ж­ду­на­род­ное то­ва­ри­ще­ст­во ра­бо­чих) - пер­вая мас­со­вая ме­ж­ду­народная по­ли­тическая ор­га­ни­за­ция про­ле­та­риа­та.

Объ­е­ди­нял ра­бо­чие сою­зы из 13 ев­ропейских стран и США. Ос­но­ван 28 сентября 1864 пред­ста­ви­те­ля­ми британских тред-юнио­нов, французских ра­бо­чих ор­га­ни­за­ций, а так­же со­циа­ли­ста­ми-эмиг­ран­та­ми из Гер­ма­нии, Поль­ши и других стран, со­брав­ши­ми­ся в Сент-Мар­тинс-хол­ле в Лон­до­не с це­лью зая­вить про­тест про­тив по­дав­ле­ния ев­ропейскими дер­жа­ва­ми Поль­ско­го вос­ста­ния 1863-1864 годов . Ру­ко­во­дя­щий ор­ган Интернационала 1-го - из­би­рае­мый на кон­грес­сах Ге­не­раль­ный со­вет (рас­по­ла­гал­ся в Лон­до­не, с 1872 года в Нью-Йор­ке). Уч­ре­дительный ма­ни­фест и ус­тав Ме­ж­ду­народного товарищества ра­бо­чих бы­ли под­го­тов­ле­ны пред­ста­ви­те­лем германской сек­ции и членом ру­ко­во­дства Интернационала 1-го К. Мар­ксом и ут­вер­жде­ны Ге­не­раль­ным со­ве­том 1 ноября 1864 года. В этих до­ку­мен­тах в об­щей фор­ме бы­ли сфор­му­ли­ро­ва­ны це­ли ра­бо­че­го дви­же­ния – унич­то­же­ние вся­ко­го клас­со­во­го гос­под­ства, ус­та­нов­ле­ние вла­сти про­ле­та­риа­та, про­воз­гла­шал­ся основной прин­цип дви­же­ния - «ос­во­бо­ж­де­ние ра­бо­че­го клас­са долж­но быть за­воё­ва­но са­мим ра­бо­чим клас­сом». В ус­та­ве бы­ло за­фик­си­ро­ва­но со­че­та­ние де­мо­кра­тических прав национальных ор­га­ни­за­ций с цен­тра­ли­за­ци­ей, обес­пе­чи­вав­шей един­ст­во дей­ст­вий про­ле­та­риа­та в ме­ж­ду­народном мас­шта­бе. Вид­ны­ми дея­те­ля­ми Интернационала 1-го, близ­ки­ми к К. Мар­ксу и Ф. Эн­гель­су (члены Со­ве­та с 1870 года), бы­ли А. Бе­бель, В. Либк­нехт (Гер­ма­ния), И.Ф. Бек­кер (Швей­ца­рия), Ф.А. Зор­ге (США), Х. Ме­са, П. Иг­ле­си­ас Пос­се (Ис­па­ния) и др. В дея­тель­но­сти Интернационала 1-го ак­тив­но уча­ст­во­ва­ли русские ре­во­лю­цио­не­ры М.А. Ба­ку­нин , Г.А. Ло­па­тин и П.Л. Лав­ров. Уси­лия Ге­не­раль­но­го со­ве­та Интернационала 1-го бы­ли на­прав­ле­ны на при­вле­че­ние но­вых чле­нов в ра­бо­чие сою­зы, на ор­га­ни­за­цию со­ли­дар­ных дей­ст­вий, уси­ле­ние ста­чеч­ной борь­бы, раз­ви­тие ра­бо­чей пе­ча­ти.

Вы­ра­бот­ка про­грам­мы и так­ти­ки ме­ж­ду­народного ра­бо­че­го дви­же­ния про­ис­хо­ди­ла на кон­фе­рен­ци­ях и кон­грес­сах Интернационала 1-го. На 1-м кон­грес­се (3-8 сентября 1866 года, Же­не­ва; 60 де­ле­га­тов, пред­став­ляв­ших 25 сек­ций и 11 ра­бо­чих об­ществ Ве­ли­ко­бри­та­нии, Фран­ции, Швей­ца­рии и Гер­ма­нии) при­ня­ты ре­ше­ния о не­об­хо­ди­мо­сти за­ко­но­дательного вве­де­ния 8-ча­со­во­го ра­бо­че­го дня, ох­ра­не жен­ско­го и дет­ско­го тру­да, обя­за­тель­ном по­ли­тех­ническом об­ра­зо­ва­нии, от­ме­не по­сто­ян­ных ар­мий и др. Осо­бое зна­че­ние име­ла ре­зо­лю­ция о проф­сою­зах, ко­то­рая тес­но увя­зы­ва­ла эко­но­мическую борь­бу про­ле­та­риа­та с по­ли­ти­че­ской. Кон­гресс ут­вер­дил ус­тав Интернационала 1-го. 2-й кон­гресс (2-8 сентября 1867 года, Ло­зан­на; свыше 60 де­ле­га­тов от Швей­ца­рии, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Фран­ции, Гер­ма­нии, Бель­гии и Ита­лии) при­нял ре­зо­лю­цию, объ­яв­ляв­шую по­ли­тические сво­бо­ды не­об­хо­ди­мым ус­ло­ви­ем со­ци­аль­но­го ос­во­бо­ж­де­ния про­ле­та­риа­та. 3-й кон­гресс (6-13 сентября 1868 года, Брюс­сель; около 100 де­ле­га­тов из Бель­гии, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Гер­ма­нии, Ис­па­нии, Ита­лии, Фран­ции и Швей­ца­рии) одоб­рил ре­зо­лю­ции об обоб­ще­ст­в­ле­нии зем­ли, же­лез­ных до­рог, шахт и руд­ни­ков и о не­об­хо­ди­мо­сти раз­ви­тия ма­шин­но­го про­изводства как ос­но­вы кол­лек­тив­но­го тру­да и пред­по­сыл­ки для пе­ре­хо­да к со­циа­ли­стической сис­те­ме хо­зяй­ст­во­ва­ния.

К концу 1860-х годов на­ме­ти­лась тен­ден­ция к об­ра­зо­ва­нию пер­вых пар­тий ра­бо­че­го клас­са в отдельных стра­нах. В сентябре 1868 года Нюрн­берг­ский съезд Сою­за ра­бо­чих про­све­ти­тель­ских об­ществ (14 тысяч человек) зая­вил о сво­ей под­держ­ке про­грам­мы Интернационала 1-го. В августе 1869 года на съез­де в городе Эй­зе­нах бы­ла ос­но­ва­на Со­ци­ал-де­мо­кра­тическая ра­бо­чая пар­тия Гер­ма­нии (см. Со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­ская пар­тия Гер­ма­нии ). 4-й кон­гресс (6-11 сентября 1869, Ба­зель; 78 де­ле­га­тов из Ве­ли­ко­бри­та­нии, Фран­ции, Гер­ма­нии, Бель­гии, Швей­ца­рии, Ита­лии и Ис­па­нии) под­твер­дил брюс­сель­ские ре­зо­лю­ции об обоб­ще­ст­в­ле­нии зем­ли и под­дер­жал вы­ра­бо­тан­ный К. Мар­ксом прин­цип сою­за ра­бо­че­го клас­са и кре­сть­ян­ст­ва. Идеи по­сле­до­ва­те­лей П.Ж. Пру­до­на, вы­сту­пав­ших за со­хра­не­ние ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти на зем­лю, не на­шли под­держ­ки кон­грес­са.

Фран­ко-прус­ская вой­на 1870-1871 годов по­ме­ша­ла со­зы­ву оче­ред­но­го кон­грес­са Интернационала 1-го, ко­то­рый дол­жен был со­брать­ся в сентябре 1870 в Майн­це. Маркс в воз­зва­ни­ях от 23 июля и 9 сентября 1870 года, сде­лан­ных от име­ни Ге­не­раль­но­го со­ве­та, про­ана­ли­зи­ро­вал ха­рак­тер вой­ны и оп­ре­делил так­ти­ку ев­ропейского про­ле­та­риа­та в её ус­ло­ви­ях, при­звав ра­бо­чий класс, пре­ж­де все­го германских и французских ра­бо­чих, к ин­тер­на­цио­наль­но­му един­ст­ву. Интернационал 1-й рас­смат­ри­вал борь­бу за мир как часть ос­во­бо­дительной борь­бы ра­бо­че­го клас­са. 21 июля 1870 года ли­де­ры германской со­ци­ал-де­мо­кра­тии В. Либк­нехт и А. Бе­бель от­ка­за­лись го­ло­со­вать в рейхс­та­ге за во­енные кре­ди­ты. Вид­ны­ми дея­те­ля­ми Па­риж­ской ком­му­ны 1871 года бы­ли чле­ны Интернационала 1-го (Э. Вар­лен, Л. Фран­кель, Я. Дом­бров­ский, Е. Дмит­рие­ва и др.), мно­гие из них по­гиб­ли на бар­ри­ка­дах. По по­ру­че­нию Ге­не­раль­но­го со­ве­та Маркс на­пи­сал воз­зва­ние ко всем чле­нам Ме­ж­ду­народного товарищества в Ев­ро­пе и Со­еди­нён­ных Шта­тах Аме­ри­ки - «Граж­дан­ская вой­на во Фран­ции», в ко­то­ром бы­ла пред­при­ня­та по­пыт­ка тео­ре­тического об­об­ще­ния уро­ков Па­риж­ской ком­му­ны.

17-23 сентября 1871 года со­стоя­лась Лон­дон­ская кон­фе­рен­ция де­ле­га­тов Интернационала 1-го, на ко­то­рой под руководством К. Мар­кса и Ф. Эн­гель­са был про­ана­ли­зи­ро­ван опыт Па­риж­ской ком­му­ны. Кон­фе­рен­ция при­ня­ла ре­ше­ние о не­об­хо­ди­мо­сти соз­да­ния в ка­ж­дой стра­не са­мо­сто­ятельной по­ли­тической пар­тии про­ле­та­риа­та как ре­шаю­ще­го ус­ло­вия по­бе­ды про­ле­тар­ской ре­во­лю­ции. К это­му мо­мен­ту уг­лу­бил­ся кон­фликт ме­ж­ду мар­кси­ст­ским ру­ко­во­дством Интернационала 1-го и М.А. Ба­ку­ни­ным. Не до­бив­шись при­ё­ма в Интернационал 1-й ос­но­ван­ной им в 1868 году анар­хи­ст­ской организации «Ме­ж­ду­народный аль­янс со­циа­ли­стической де­мо­кра­тии», Ба­ку­нин в 1869 году объ­я­вил о рос­пус­ке аль­ян­са, со­хра­нив его внут­ри Интернационала 1-го как тай­ную организацию. На 5-м кон­грес­се (2-7 сентября 1872 года, Гаа­га) ме­ж­ду Мар­ксом и главным тео­ре­ти­ком анар­хиз­ма Ба­ку­ни­ным раз­вер­ну­лась ост­рая борь­ба. Маркс в про­ти­во­вес Ба­ку­ни­ну при­зна­вал не­об­хо­ди­мость со­хра­не­ния го­су­дар­ст­вен­но­сти и соз­да­ния по­ли­тических пар­тий про­ле­та­риа­та в рам­ках отдельных го­су­дарств. Ба­ку­нин и его сто­рон­ник Дж. Гиль­ом бы­ли ис­клю­че­ны из Интернационала 1-го, од­на­ко влия­ние анар­хи­стов на ме­ж­ду­народное ра­бо­чее дви­же­ние со­хра­ня­лось.

В ус­ло­ви­ях пре­сле­до­ва­ний со­циа­ли­стов в Ев­ро­пе по­сле по­дав­ле­ния Па­риж­ской ком­му­ны и пе­ред ли­цом уг­ро­зы внутреннего рас­ко­ла Ге­не­раль­ный со­вет по на­стоя­нию Марк­са и Эн­гель­са был пе­ре­ве­дён в Нью-Йорк и пол­но­стью об­нов­лён. Основную роль в ру­ко­во­дстве Интернационала 1-го ста­ли иг­рать пред­ста­ви­те­ли Североамериканской фе­де­ра­ции - Ф.А. Зор­ге, Ф. Боль­те и др. Од­на­ко это не ук­ре­пи­ло по­зи­ции Интернационала 1-го в про­ле­тар­ском дви­же­нии и не при­ве­ло к его кон­со­ли­да­ции. Учи­ты­вая, что идеи марк­сиз­ма по­лу­чи­ли дос­та­точ­но ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в ра­бо­чей сре­де, К. Маркс счёл ис­то­рическую за­да­чу Интернационала 1-го вы­пол­нен­ной. «Со­бы­тия и не­из­беж­ное раз­ви­тие … са­ми по­за­бо­тят­ся о вос­ста­нов­ле­нии Ин­тер­на­цио­на­ла в улуч­шен­ной фор­ме», - пи­сал он Ф.А. Зор­ге. Интернационал 1-й был офи­ци­аль­но рас­пу­щен ре­ше­ни­ем Фи­ла­дель­фий­ской кон­фе­рен­ции 1876 года.

Исторические источники:

La Premiére Internationale. Recueil de documents. Gen., 1962. Vol. 1–2;

Про­то­ко­лы Ге­не­раль­но­го Со­ве­та Пер­во­го Ин­тер­на­цио­на­ла. М., 1961–1965. [Т. 1–5];

Пер­вый Ин­тер­на­цио­нал и Па­риж­ская Ком­му­на. До­ку­мен­ты и ма­те­риа­лы. М., 1972.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)