ИНТЕРНАЦИОНАЛ 1-й
ИНТЕРНАЦИОНАЛ 1-й (Международное товарищество рабочих) - первая массовая международная политическая организация пролетариата.
Объединял рабочие союзы из 13 европейских стран и США. Основан 28 сентября 1864 представителями британских тред-юнионов, французских рабочих организаций, а также социалистами-эмигрантами из Германии, Польши и других стран, собравшимися в Сент-Мартинс-холле в Лондоне с целью заявить протест против подавления европейскими державами Польского восстания 1863-1864 годов. Руководящий орган Интернационала 1-го - избираемый на конгрессах Генеральный совет (располагался в Лондоне, с 1872 года в Нью-Йорке). Учредительный манифест и устав Международного товарищества рабочих были подготовлены представителем германской секции и членом руководства Интернационала 1-го К. Марксом и утверждены Генеральным советом 1 ноября 1864 года. В этих документах в общей форме были сформулированы цели рабочего движения – уничтожение всякого классового господства, установление власти пролетариата, провозглашался основной принцип движения - «освобождение рабочего класса должно быть завоёвано самим рабочим классом». В уставе было зафиксировано сочетание демократических прав национальных организаций с централизацией, обеспечивавшей единство действий пролетариата в международном масштабе. Видными деятелями Интернационала 1-го, близкими к К. Марксу и Ф. Энгельсу (члены Совета с 1870 года), были А. Бебель, В. Либкнехт (Германия), И.Ф. Беккер (Швейцария), Ф.А. Зорге (США), Х. Меса, П. Иглесиас Поссе (Испания) и др. В деятельности Интернационала 1-го активно участвовали русские революционеры М.А. Бакунин, Г.А. Лопатин и П.Л. Лавров. Усилия Генерального совета Интернационала 1-го были направлены на привлечение новых членов в рабочие союзы, на организацию солидарных действий, усиление стачечной борьбы, развитие рабочей печати.
Выработка программы и тактики международного рабочего движения происходила на конференциях и конгрессах Интернационала 1-го. На 1-м конгрессе (3-8 сентября 1866 года, Женева; 60 делегатов, представлявших 25 секций и 11 рабочих обществ Великобритании, Франции, Швейцарии и Германии) приняты решения о необходимости законодательного введения 8-часового рабочего дня, охране женского и детского труда, обязательном политехническом образовании, отмене постоянных армий и др. Особое значение имела резолюция о профсоюзах, которая тесно увязывала экономическую борьбу пролетариата с политической. Конгресс утвердил устав Интернационала 1-го. 2-й конгресс (2-8 сентября 1867 года, Лозанна; свыше 60 делегатов от Швейцарии, Великобритании, Франции, Германии, Бельгии и Италии) принял резолюцию, объявлявшую политические свободы необходимым условием социального освобождения пролетариата. 3-й конгресс (6-13 сентября 1868 года, Брюссель; около 100 делегатов из Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Франции и Швейцарии) одобрил резолюции об обобществлении земли, железных дорог, шахт и рудников и о необходимости развития машинного производства как основы коллективного труда и предпосылки для перехода к социалистической системе хозяйствования.
К концу 1860-х годов наметилась тенденция к образованию первых партий рабочего класса в отдельных странах. В сентябре 1868 года Нюрнбергский съезд Союза рабочих просветительских обществ (14 тысяч человек) заявил о своей поддержке программы Интернационала 1-го. В августе 1869 года на съезде в городе Эйзенах была основана Социал-демократическая рабочая партия Германии (см. Социал-демократическая партия Германии). 4-й конгресс (6-11 сентября 1869, Базель; 78 делегатов из Великобритании, Франции, Германии, Бельгии, Швейцарии, Италии и Испании) подтвердил брюссельские резолюции об обобществлении земли и поддержал выработанный К. Марксом принцип союза рабочего класса и крестьянства. Идеи последователей П.Ж. Прудона, выступавших за сохранение частной собственности на землю, не нашли поддержки конгресса.
Франко-прусская война 1870-1871 годов помешала созыву очередного конгресса Интернационала 1-го, который должен был собраться в сентябре 1870 в Майнце. Маркс в воззваниях от 23 июля и 9 сентября 1870 года, сделанных от имени Генерального совета, проанализировал характер войны и определил тактику европейского пролетариата в её условиях, призвав рабочий класс, прежде всего германских и французских рабочих, к интернациональному единству. Интернационал 1-й рассматривал борьбу за мир как часть освободительной борьбы рабочего класса. 21 июля 1870 года лидеры германской социал-демократии В. Либкнехт и А. Бебель отказались голосовать в рейхстаге за военные кредиты. Видными деятелями Парижской коммуны 1871 года были члены Интернационала 1-го (Э. Варлен, Л. Франкель, Я. Домбровский, Е. Дмитриева и др.), многие из них погибли на баррикадах. По поручению Генерального совета Маркс написал воззвание ко всем членам Международного товарищества в Европе и Соединённых Штатах Америки - «Гражданская война во Франции», в котором была предпринята попытка теоретического обобщения уроков Парижской коммуны.
17-23 сентября 1871 года состоялась Лондонская конференция делегатов Интернационала 1-го, на которой под руководством К. Маркса и Ф. Энгельса был проанализирован опыт Парижской коммуны. Конференция приняла решение о необходимости создания в каждой стране самостоятельной политической партии пролетариата как решающего условия победы пролетарской революции. К этому моменту углубился конфликт между марксистским руководством Интернационала 1-го и М.А. Бакуниным. Не добившись приёма в Интернационал 1-й основанной им в 1868 году анархистской организации «Международный альянс социалистической демократии», Бакунин в 1869 году объявил о роспуске альянса, сохранив его внутри Интернационала 1-го как тайную организацию. На 5-м конгрессе (2-7 сентября 1872 года, Гаага) между Марксом и главным теоретиком анархизма Бакуниным развернулась острая борьба. Маркс в противовес Бакунину признавал необходимость сохранения государственности и создания политических партий пролетариата в рамках отдельных государств. Бакунин и его сторонник Дж. Гильом были исключены из Интернационала 1-го, однако влияние анархистов на международное рабочее движение сохранялось.
В условиях преследований социалистов в Европе после подавления Парижской коммуны и перед лицом угрозы внутреннего раскола Генеральный совет по настоянию Маркса и Энгельса был переведён в Нью-Йорк и полностью обновлён. Основную роль в руководстве Интернационала 1-го стали играть представители Североамериканской федерации - Ф.А. Зорге, Ф. Больте и др. Однако это не укрепило позиции Интернационала 1-го в пролетарском движении и не привело к его консолидации. Учитывая, что идеи марксизма получили достаточно широкое распространение в рабочей среде, К. Маркс счёл историческую задачу Интернационала 1-го выполненной. «События и неизбежное развитие … сами позаботятся о восстановлении Интернационала в улучшенной форме», - писал он Ф.А. Зорге. Интернационал 1-й был официально распущен решением Филадельфийской конференции 1876 года.
Исторические источники:
La Premiére Internationale. Recueil de documents. Gen., 1962. Vol. 1–2;
Протоколы Генерального Совета Первого Интернационала. М., 1961–1965. [Т. 1–5];
Первый Интернационал и Парижская Коммуна. Документы и материалы. М., 1972.
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