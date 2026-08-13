ИНТЕРКОЛУМНИЙ
ИНТЕРКОЛУ́МНИЙ (междустолпие) - пролёт между основаниями колонн, стоящих в ряд.
В ордерной архитектуре интерколумний - одна из основных величин, влияющих на восприятие пропорций здания. Наиболее ранняя систематизация размеров интерколумния приведена у Витрувия, который измерял интерколумний в нижних диаметрах ствола колонны (без базы) и выделял несколько типов: пикностиль (1,5 диаметра ствола), систиль (2 диаметра), евстиль (2,25 диаметра; считался оптимальным типом, название в переводе с греческого означает «с красивыми колоннами»), метриостиль (2,5 диаметра), диастиль (3 диаметра) и ареостиль (3,5 диаметра).
Данные Витрувия отражают эстетические предпочтения его эпохи; изучение памятников дренегреческой архитектуры показало, что греки не соблюдали таких строгих отношений в размерах интерколумния, рассчитывая их индивидуально для каждой постройки. В частности, интерколумний Парфенона, который строился как образцовый храм, равен 1,23 диаметра колонны и, таким образом, не принадлежит к идеальному типу евстиля. Греки могли варьировать величину интерколумния в пределах одной постройки ради её художественной целостности. Например, в дорическом ордере сужали угловой интерколумний для размещения углового триглифа строго по оси колонны и сохранения одинаковой величины триглифов на всём протяжении триглифо-метопного фриза. Увеличение центрального интерколумния для выявления главной оси ансамбля впервые было применено в Пропилеях афинского Акрополя.
На протяжении всей истории развития ордерной архитектуры до середины XX века архитекторы экспериментировали с размерами интерколумния, выявляя его предельные возможности (в английском классицизме применялись сдвоенные колонны при интерколумне, превышающем ареостиль); в целом же в каменной архитектуре интерколумний размером более 4 диаметров невозможен, поскольку требует значительных размеров сечения балки; блоки такого размера трудно добываемы в природе.
Иллюстрация:
Интерколумний. Архив БРЭ.