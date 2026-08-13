ИНТЕРКОЛУМНИЙ

ИНТЕРКОЛУ́МНИЙ (ме­ж­ду­стол­пие) - про­лёт ме­ж­ду ос­но­ва­ния­ми ко­лонн , стоя­щих в ряд.

В ор­дер­ной ар­хи­тек­ту­ре интерколумний - од­на из основных ве­ли­чин, влияю­щих на вос­при­ятие про­пор­ций зда­ния. Наи­бо­лее ран­няя сис­те­ма­ти­за­ция раз­ме­ров интерколумния при­ве­де­на у Вит­ру­вия, ко­то­рый из­ме­рял интерколумний в ниж­них диа­мет­рах ство­ла ко­лон­ны (без ба­зы) и вы­де­лял несколько ти­пов: пик­но­стиль (1,5 диа­мет­ра ство­ла), сис­тиль (2 диа­мет­ра), ев­стиль (2,25 диа­мет­ра; счи­тал­ся оп­ти­маль­ным ти­пом, на­зва­ние в пе­ре­воде с греческого оз­на­ча­ет «с кра­си­вы­ми ко­лон­на­ми»), мет­рио­стиль (2,5 диа­мет­ра), диа­стиль (3 диа­мет­ра) и арео­стиль (3,5 диа­мет­ра).

Дан­ные Вит­ру­вия от­ра­жа­ют эс­те­тические пред­поч­те­ния его эпо­хи; изу­че­ние па­мят­ни­ков дренегреческой ар­хи­тек­ту­ры по­ка­за­ло, что гре­ки не со­блю­да­ли та­ких стро­гих от­но­ше­ний в раз­ме­рах интерколумния, рас­счи­ты­вая их ин­ди­ви­ду­аль­но для ка­ж­дой по­строй­ки. В ча­ст­но­сти, ин­тер­ко­лум­ний Пар­фе­но­на , ко­то­рый стро­ил­ся как об­раз­цо­вый храм, ра­вен 1,23 диа­мет­ра ко­лон­ны и, таким образом, не при­над­ле­жит к иде­аль­но­му ти­пу ев­сти­ля. Гре­ки мог­ли варь­и­ро­вать ве­ли­чи­ну интерколумния в пре­де­лах од­ной по­строй­ки ра­ди её ху­дожественной це­ло­ст­но­сти. Например, в до­ри­че­ском ор­де­ре су­жа­ли уг­ло­вой интерколумний для раз­ме­ще­ния уг­ло­во­го три­гли­фа стро­го по оси ко­лон­ны и со­хра­не­ния оди­на­ко­вой ве­ли­чи­ны триг­ли­фов на всём про­тя­же­нии триг­ли­фо-ме­топ­но­го фри­за. Уве­ли­че­ние цен­траль­но­го интерколумния для вы­яв­ле­ния глав­ной оси ан­самб­ля впер­вые бы­ло при­ме­не­но в Про­пи­ле­ях афин­ско­го Ак­ро­по­ля.

На про­тя­же­нии всей ис­то­рии раз­ви­тия ор­дер­ной ар­хи­тек­ту­ры до середины XX века ар­хи­тек­то­ры экс­пе­ри­мен­тиро­ва­ли с раз­ме­ра­ми интерколумния, вы­яв­ляя его пре­дель­ные воз­мож­но­сти (в английском клас­си­циз­ме при­ме­ня­лись сдво­ен­ные ко­лон­ны при интерколумне, пре­вы­шаю­щем арео­стиль); в це­лом же в ка­мен­ной ар­хи­тек­ту­ре интерколумний раз­ме­ром бо­лее 4 диа­мет­ров не­воз­мо­жен, по­сколь­ку тре­бу­ет зна­чительных раз­ме­ров се­че­ния бал­ки; бло­ки та­ко­го раз­ме­ра труд­но до­бы­вае­мы в при­ро­де.

Иллюстрация:

Интерколумний. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)