ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ (от лат. intelligens – знаю­щий, по­ни­маю­щий) - по­ня­тие, впер­вые ис­поль­зо­ва­нное Ци­це­ро­ном , ко­то­рый счи­тал ин­тел­ли­ген­ци­ей пред­ста­ви­те­лей «об­ра­зо­ван­ной де­мо­кра­тии».

В русской литературе тер­мин «интеллигенция» с са­мо­го по­яв­ле­ния в 1860-х годах нёс в се­бе не­ко­то­рую смы­сло­вую не­оп­ре­де­лён­ность. Сло­жи­лось по мень­шей ме­ре три его тол­ко­ва­ния. В ши­ро­ком смыс­ле под интеллигенцией по­ни­ма­ют­ся, с од­ной сто­ро­ны, ли­ца лю­бых со­ци­аль­ных сло­ёв и про­фес­сий, жи­ву­щие ин­тел­лек­ту­аль­ны­ми ин­те­ре­са­ми и со­став­ляю­щие куль­тур­ную сре­ду об­ще­ст­ва, а с дру­гой - со­ци­аль­ный слой, ко­то­рый объ­е­ди­ня­ет лю­дей, про­фес­сио­наль­но за­ни­маю­щих­ся ин­тел­лек­ту­аль­ным тру­дом и ху­дожественным твор­че­ст­вом и по­лучаю­щих до­ход от этой дея­тель­но­сти. На­ря­ду с ши­ро­ким зна­че­ни­ем тер­ми­на «интеллигенция» по­лу­чи­ло раз­ви­тие и уз­кое его тол­ко­ва­ние, по­зво­ляю­щее го­во­рить об интеллигенции как о спе­ци­фи­че­ски русском яв­ле­нии, не имею­щем ана­ло­гов в других стра­нах. В этом смыс­ле интеллигенция име­ну­ет­ся лишь часть об­ра­зо­ван­но­го слоя об­ще­ст­ва, бе­ру­щая на се­бя роль вы­ра­зи­те­льницы ин­те­ре­сов на­ро­да, пре­тен­дую­щая на роль его ду­хов­но­го пас­ты­ря и пред­ста­ви­те­ля пе­ред вла­стью. В западной тра­ди­ции нет по­ня­тия интеллигенция, его ча­стич­но за­ме­ня­ет по­ня­тие «ин­тел­лек­туа­лы».

Воз­ник­но­ве­ние и раз­ви­тие интеллигенции как со­ци­аль­но-профессионального слоя, как пра­ви­ло, свя­зы­ва­ет­ся с рас­ши­ре­ни­ем сфе­ры ум­ст­вен­но­го тру­да в ре­зуль­та­те ут­вер­жде­ния и раз­ви­тия ка­пи­та­лиз­ма в Рос­сии, осо­бен­но по­сле ре­форм 1860–70-х годов (хо­тя и в XVIII - 1-й половине XIX веков из­вест­ны ли­ца, для ко­то­рых за­ня­тие ум­ст­вен­ным тру­дом или твор­че­ст­вом бы­ло про­фес­си­ей и главным ис­точ­ни­ком до­хо­да, например Ф.С. Ро­ко­тов, Ф.Г. Вол­ков, Т.Н. Гра­нов­ский, А.В. Коль­цов, В.Г. Бе­лин­ский ). К интеллигенции конца XIX - начала XX веков от­но­си­лись ин­же­не­ры, тех­но­ло­ги, вра­чи, учи­те­ля и пре­по­да­ва­те­ли выс­шей шко­лы, зем­ские слу­жа­щие, ста­ти­сти­ки, аг­ро­но­мы, ад­во­ка­ты, ре­дак­то­ры, жур­на­ли­сты, ху­дож­ни­ки, пи­са­те­ли и другие; по про­ис­хо­ж­де­нию они при­над­ле­жа­ли к различным со­сло­ви­ям - дво­рян­ст­ву , ме­щан­ст­ву, ку­пе­че­ст­ву, кре­сть­ян­ст­ву и пр. Государственные слу­жа­щих обыч­но не при­ня­то от­но­сить к этой груп­пе, их вы­де­ля­ют в осо­бую со­ци­аль­но-профессиональную ка­те­го­рию чи­нов­ни­че­ст­ва.

К началу 1860-х годов в Рос­сии на­счи­ты­ва­лось около 20 тысяч человек с выс­шим об­ра­зо­ва­ни­ем. По дан­ным Все­российской пе­ре­пи­си на­се­ле­ния 1897 года, чис­лен­ность лиц, за­ня­тых пре­имущественно ум­ст­вен­ным тру­дом, со­став­ля­ла около 726 тысяч человек (около 2,7% са­мо­дея­тель­но­го на­се­ле­ния стра­ны). Из них около 369 тысяч человек (около 51%) на­хо­ди­лись на государственной или ча­ст­ной служ­бе, в ор­га­нах об­щественного са­мо­управ­ле­ния (в ста­ти­сти­ке эти ви­ды слу­жеб­ной дея­тель­но­сти не раз­де­ля­лись); в других сфе­рах бы­ли за­ня­ты около 263 тысяч человек (36%), в том числе около 25 тысяч человек - в об­лас­ти нау­ки и куль­ту­ры, около 170 тысяч человек - в об­лас­ти про­све­ще­ния, около 36 тысяч человек - в здра­во­охра­не­нии; около 94 тысяч человек (13%) ра­бо­та­ли в об­лас­ти ма­те­ри­аль­но­го про­изводства. В по­след­ней тре­ти XIX века на­чал­ся ин­тен­сив­ный при­ток жен­щин в сфе­ру об­ра­зо­ва­ния, ме­ди­ци­ны и куль­ту­ры (дос­туп жен­щин к управ­ле­нию про­изводством до 1917 года был прак­ти­че­ски за­крыт). К 1917 году чис­лен­ность интеллигенции в Рос­сии уд­вои­лась, со­ста­вив свыше 1,5 миллонов человек

Интеллигенция все­гда бы­ла и ос­та­ёт­ся не­од­но­род­ной не толь­ко по сво­ему со­ци­аль­но­му про­ис­хо­ж­де­нию, но и по ма­те­ри­аль­но­му по­ло­же­нию, куль­тур­но­му уров­ню, по­ли­тическим воз­зре­ни­ям. В XIX - начале XX веков часть интеллигенции за­ни­ма­ла кон­сер­ва­тив­но-мо­нар­хические по­зи­ции (например, М.Н. Кат­ков, М.О. Мень­ши­ков, В.П. Ме­щер­ский ). Ли­бе­раль­ная интеллигенция (К.К. Ар­сень­ев, Мак­сим М. Ко­ва­лев­ский, П.Н. Ми­лю­ков и другие) счи­та­ла, что со­вер­шен­ст­во­ва­ния об­ще­ст­ва и об­лег­че­ния по­ло­же­ния на­ро­да нуж­но до­би­вать­ся по­сред­ст­вом по­сте­пен­ных ре­форм и но­во­вве­де­ний, со­циа­ли­сти­че­ски ори­ен­ти­ро­ван­ная интеллигенция (пре­об­ла­да­ла в на­род­ни­че­ст­ве) - ре­во­люционным пу­тём. Со вре­ме­нем интеллигенция всё боль­ше по­ли­ти­зи­ро­ва­лась, за­ни­мая ско­рее ра­ди­каль­ные по­зи­ции и счи­тая, что са­мо­дер­жа­вие ме­ша­ет не­об­хо­ди­мым пре­об­ра­зо­ва­ни­ям. С этой осо­бен­но­стью российской интеллигенции и свя­за­но третье тол­ко­ва­ние по­ня­тия «интеллигенции» - как кри­ти­че­ски на­стро­ен­ных ин­тел­лек­туа­лов, ко­то­рые на­хо­ди­лись в оп­по­зи­ции к пра­ви­тель­ст­ву и бы­ли близ­ки к ре­во­люционным иде­ям и дви­же­ни­ям. Та­кое по­ни­ма­ние интеллигенции яр­ко от­ра­зи­лось в сборнике «Ве­хи» (1909 год, по­след­нее издание - 2007 год), по­яв­ле­ние ко­то­ро­го бы­ло свя­за­но с кри­тическим ос­мыс­ле­ни­ем ито­гов Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов .

По­сте­пен­но в об­щественном соз­на­нии про­ис­хо­ди­ло сме­ще­ние трак­тов­ки по­ня­тия «интеллигеция» с ши­ро­ко­го объ­ек­та (со­ци­аль­но-профессиональный слой) на бо­лее уз­кую его часть - ак­тив­ную в со­ци­аль­ном и по­ли­тическом от­но­ше­нии (при дан­ном оп­ре­де­ле­нии по­ня­тия «интеллигенция» в её со­став вклю­ча­ют­ся и профессиональные ре­во­лю­цио­не­ры, например В.И. Ле­нин, В.М. Чер­нов, Г.В. Пле­ха­нов ). В русской литературе и пуб­ли­ци­сти­ке в конца XIX - начала XX веков ин­тел­ли­гент был пред­став­лен в об­ра­зе че­ло­ве­ка вы­со­кой ум­ст­вен­ной и эти­че­ской куль­ту­ры, чу­ж­до­го ду­ху бур­жу­аз­но­сти и ме­щан­ст­ва, про­ти­во­сто­яще­го рет­ро­град­ст­ву. А сло­во «интеллигенция» уже в но­вом, пе­ре­ос­мыс­лен­ном зна­че­нии вер­ну­лось в ев­ропейские язы­ки. М. Ве­бер на­зы­вал русскую интеллигенцию «по­след­ним ве­ли­ким ин­тел­лек­ту­аль­ным дви­же­ни­ем, не еди­ным, но оп­ре­де­лён­но не­су­щим об­щую ве­ру и в этом смыс­ле при­няв­шим вид ре­ли­гии».

По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года боль­ше­ви­ки, при­дя к вла­сти, уви­де­ли в интеллигенции, ко­то­рую пре­ж­де на­зы­ва­ли «ге­не­раль­ным шта­бом ре­во­лю­ции», лишь «по­пут­чи­ка», ко­то­рый не за­слу­жи­ва­ет до­ве­рия, т. к. не име­ет «клас­со­вых при­зна­ков» и по этой при­чи­не от­ра­жа­ет ин­те­ре­сы различных клас­сов - кре­сть­ян­ст­ва и про­ле­та­риа­та (ре­во­люционная интеллигенция) или бур­жуа­зии (бур­жу­аз­ная интеллигенция). Мно­гие пред­ста­ви­те­ли интеллигенции эмиг­ри­ро­ва­ли (Ф.И. Ша­ля­пин, С.В. Рах­ма­ни­нов, И.Ф. Стра­вин­ский, А.П. Пав­ло­ва, И.А. Бу­нин, А.И. Ку­прин, Д.С. Ме­реж­ков­ский, К.Д. Баль­монт, В.Ф. Хо­да­се­вич, М.И. Цве­тае­ва и др.). Советское пра­ви­тель­ст­во, опа­сав­шее­ся ожив­ле­ния по­ли­тической ак­тив­но­сти интеллигенции в свя­зи с но­вой эко­но­ми­че­ской по­ли­ти­кой, в 1922 году вы­сла­ло ряд вид­ных фи­ло­со­фов, эко­но­ми­стов, пуб­ли­ци­стов за гра­ни­цу на двух зна­ме­ни­тых «фи­ло­соф­ских па­ро­хо­дах» или в от­да­лён­ные гу­бер­нии стра­ны. Зна­чительная часть интеллигенции при­ня­ла ре­во­лю­цию и сде­ла­ла вы­бор в поль­зу со­труд­ни­че­ст­ва с боль­ше­ви­ка­ми, раз­де­ляя при этом да­ле­ко не все их взгля­ды (В.Я. Брю­сов, А.А. Блок, В.В. Ве­ре­са­ев, В.А. Ги­ля­ров­ский, В.В. Мая­ков­ский, Б.А. Пиль­няк и др.). Не­ко­то­рые ин­тел­ли­ген­ты про­дол­жа­ли ра­бо­тать в Советской Рос­сии, ос­та­ва­ясь «над схват­кой» в по­ли­тическом от­но­ше­нии (В.И. Вер­над­ский, И.П. Пав­лов, К.Э. Ци­ол­ков­ский, Н.Е. Жу­ков­ский, И.М. Губ­кин, К.А. Ти­ми­ря­зев, Д.К. Чер­нов и др.). К концу 1920-х годов пред­ста­ви­те­ли до­ре­во­люц. интеллигенции со­став­ля­ли около 60% со­труд­ни­ков выс­шей шко­лы и на­учных уч­реж­де­ний и 80% ква­ли­фи­ци­ров. спе­циа­ли­стов, за­ни­мав­ших ру­ко­во­дя­щие долж­но­сти в про­мыш­лен­но­сти.

Пер­во­на­чаль­но власть под­дер­жи­ва­ла учё­ных и спе­циа­ли­стов тех от­рас­лей, ко­то­рые бы­ли «не­об­хо­ди­мы для со­циа­ли­сти­че­ско­го строи­тель­ст­ва». По­сте­пен­но советское и партийное ру­ко­во­дство ста­ло про­во­дить по­ли­ти­ку ре­прес­сий в от­но­ше­нии «ста­рой» интеллигенции и дав­ле­ния на неё с це­лью под­чи­нить интеллигенцию идео­ло­гическому кон­тро­лю ( «Шах­тин­ское де­ло» 1928 года , «Ака­де­ми­че­ское де­ло» 1929-1931 годов, Пром­пар­тии де­ло 1930 года). Вме­сте с тем для за­ме­ны «ста­рой» интеллигенции оно осу­ще­ст­в­ля­ло про­грам­му под­го­тов­ки и вос­пи­та­ния «но­вой» интеллигенции, пре­дан­ной идеа­лам со­циа­лиз­ма, ко­то­рая ста­ла бы про­вод­ни­ком мар­кси­ст­ских взгля­дов во всех сфе­рах об­щественной жиз­ни (учё­ных-мар­ксис­тов го­то­ви­ли в спе­ци­аль­но со­здан­ных учеб­ных за­ве­де­ни­ях - ком­му­ни­сти­че­ских уни­вер­си­те­тах, Ин­сти­ту­те крас­ной про­фес­су­ры, Ком­му­ни­сти­че­ской ака­де­мии и др.). Осо­бое вни­ма­ние уде­ля­лось вы­дви­же­нию на ру­ко­во­дя­щие долж­но­сти вы­ход­цев из про­ле­та­риа­та.

В 1-й половине 1930-х годов вме­сто мно­го­численных раз­но­об­раз­ных по ху­дожественному сти­лю и на­прав­ле­нию литературно-ху­дожественных ор­га­ни­за­ций бы­ли соз­да­ны фак­ти­че­ски под­кон­троль­ные вла­сти сою­зы творческой интеллигенции. Зна­чительные по­те­ри по­нес­ла интеллигенция в хо­де ре­прес­сий 1930-1940-х годов, в том числе в ре­зуль­та­те по­ли­ти­ки «боль­шо­го тер­ро­ра». То­гда бы­ла унич­то­же­на и часть ста­рой боль­ше­ви­ст­ской партийной интеллигенции (ещё рань­ше, в 1918 - начале 1920-х годов, ре­прес­си­ро­ва­ны мень­ше­ви­ки и эсе­ры как по­ли­тические про­тив­ни­ки боль­ше­ви­ков). К конце 1930-х годов в це­лом сфор­ми­ро­ва­лась но­вая, советская интеллигенция, боль­шин­ст­во пред­ста­ви­те­лей ко­то­рой раз­де­ля­ло идеа­лы со­циа­лиз­ма. В официальной ста­ти­сти­ке она ото­жде­ст­в­ля­лась главным образом со слу­жа­щи­ми и спе­циа­ли­ста­ми. Вме­сте с тем в об­ще­ст­ве при­мер­но в это же вре­мя воз­ро­ди­лось и по­ни­ма­ние ин­тел­ли­ген­та как че­ло­ве­ка, для ко­то­ро­го идеа­лом яв­ля­ют­ся выс­шие, не­ма­те­ри­аль­ные цен­но­сти (в ус­ло­ви­ях по­ли­тической не­сво­бо­ды - главным образом куль­тур­ные).

С середины 1950-х годов, в свя­зи с на­ча­лом по­ли­тической «от­те­пе­ли», в сре­де советской интеллигенции воз­ник­ло дви­же­ние дис­си­ден­тов. В пе­ри­од раз­вёр­ты­ва­ния НТР интеллигенция бы­ла са­мым бы­ст­ро­ра­сту­щим сло­ем советского об­ще­ст­ва. Чис­лен­ность спе­циа­ли­стов, за­ня­тых в народном хозяйстве СССР, в 1960-1985 года вы­рос­ла с 8,8 миллионов до 33,5 миллионов чел.

В середине 1980-х годов в пе­ри­од про­во­див­шей­ся М.С. Гор­ба­чё­вым по­ли­ти­ки пе­ре­строй­ки советского об­ще­ст­ва и раз­ви­тия глас­но­сти, интеллигенция по­лу­чи­ла сво­бо­ду са­мо­вы­ра­же­ния. Это вы­зва­ло по­ли­ти­ко-ми­ро­воз­зренческий рас­кол в её сре­де. Часть интелигенции воз­гла­ви­ла кри­ти­ку совесткого строя и идео­ло­гии, спо­соб­ст­во­ва­ла вы­ра­бот­ке но­вых идео­ло­гических и ду­хов­ных ори­ен­ти­ров. Другая часть вы­сту­пи­ла с про­тес­том про­тив как де­мо­кра­ти­че­ских, так и ли­бе­раль­ных пре­об­ра­зо­ва­ний. В современном российском об­ще­ст­ве интеллигенция про­дол­жа­ет ос­та­вать­ся раз­де­лён­ной на груп­пы с различной идео­ло­гической ори­ен­та­ци­ей.

С конца 1980-х годов рез­ко воз­рос ин­те­рес учё­ных к интеллигенции, её мес­ту и ро­ли в ис­то­рии. Из-за смы­сло­вой не­оп­ре­де­лён­но­сти тер­ми­на «интеллигенция» в на­учной литературе про­дол­жа­ют­ся дис­кус­сии о ге­не­зи­се интеллигенции, вре­ме­ни её воз­ник­но­ве­ния, гра­ни­цах ис­поль­зо­ва­ния по­ня­тия. В спо­рах по­сто­ян­но стал­ки­ва­ют­ся различные кри­те­рии - со­ци­аль­но-про­фес­сио­наль­ный и ос­но­ван­ный на ка­че­ст­вен­ных (мо­раль­но-нрав­ст­вен­ных) ха­рак­те­ри­сти­ках. Ино­гда тер­мин «интеллигенция» ис­поль­зу­ет­ся по от­но­ше­нию к дея­те­лям куль­ту­ры ран­них пе­рио­дов русской ис­то­рии (например, по от­но­ше­нию к мо­на­ше­ст­ву). Час­то под интеллигенцией по­ни­ма­ют­ся об­ра­зо­ван­ные чи­нов­ни­ки, ко­то­рые бы­ли спо­соб­ны пре­тво­рить в жизнь идеи мо­дер­ни­за­ции стра­ны, осу­ще­ст­в­ляе­мой Пет­ром I. В литературе упот­реб­ля­ет­ся и по­ня­тие «кре­по­ст­ная ин­тел­ли­ген­ция» по от­но­ше­нию к кре­по­ст­ным кре­сть­я­нам - ак­тё­рам, ху­дож­ни­кам, ар­хи­тек­то­рам XVIII - первой половины XIX веков

Дополнительная литература:

Фе­дю­кин С.А. Ве­ли­кий Ок­тябрь и интел­ли­ген­ция. М., 1972;

Смо­ля­ков Л.Я. Со­циа­ли­сти­че­ская ин­тел­ли­ген­ция: Со­цио­ло­го-фи­ло­соф­ский ана­лиз. К., 1986;

Ин­тел­ли­ген­ция. Власть. На­род: Ан­то­ло­гия. М., 1993;

Ко­ру­па­ев А.Е. Очер­ки ин­тел­ли­ген­ции Рос­сии: В 2 ч. М., 1995;

Ак­ту­аль­ные про­бле­мы ис­то­рио­гра­фии оте­че­ст­вен­ной ин­тел­ли­ген­ции. Ива­но­во, 1996;

Ин­тел­ли­ген­ция Рос­сии: уро­ки ис­то­рии и со­вре­мен­ность. Ива­но­во, 1996;

Со­скин В.Л. Со­вре­мен­ная ис­то­рио­гра­фия со­вет­ской ин­тел­ли­ген­ции Рос­сии. Но­во­сиб., 1996;

Олей­ник О.Ю. Со­вет­ская ин­тел­ли­ген­ция в 30-е го­ды (тео­ре­ти­ко-ме­то­до­ло­ги­че­ский и ис­то­рио­гра­фи­че­ский ас­пек­ты). Ива­но­во, 1997;

Па­на­рин А.С. Рос­сий­ская ин­тел­ли­ген­ция в ми­ро­вых вой­нах и ре­во­лю­ци­ях XX в. М., 1998

Иллюстрации:

«Кур­си­ст­ка». Ху­дож­ник Н.А. Яро­шен­ко. 1883. Ка­луж­ский об­ласт­ной ху­до­жест­вен­ный му­зей. Архив БРЭ;

«Раб­фак идёт (Ву­зов­цы)». Ху­дож­ник Б.В. Иоган­сон. 1928. Ки­ев­ский му­зей рус­ско­го ис­кус­ст­ва. Архив БРЭ;

«Ве­че­рин­ка». Ху­дож­ник В.Е. Ма­ков­ский. 1875–97. Тре­тья­ков­ская га­ле­рея (Мо­ск­ва). Архив БРЭ;

«Фи­зи­ки на атом­ном ре­ак­то­ре». Ху­дож­ник Р.Т. Тор­диа. 1974. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)