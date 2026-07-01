ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ (от лат. intelligens – знающий, понимающий) - понятие, впервые использованное Цицероном, который считал интеллигенцией представителей «образованной демократии».
В русской литературе термин «интеллигенция» с самого появления в 1860-х годах нёс в себе некоторую смысловую неопределённость. Сложилось по меньшей мере три его толкования. В широком смысле под интеллигенцией понимаются, с одной стороны, лица любых социальных слоёв и профессий, живущие интеллектуальными интересами и составляющие культурную среду общества, а с другой - социальный слой, который объединяет людей, профессионально занимающихся интеллектуальным трудом и художественным творчеством и получающих доход от этой деятельности. Наряду с широким значением термина «интеллигенция» получило развитие и узкое его толкование, позволяющее говорить об интеллигенции как о специфически русском явлении, не имеющем аналогов в других странах. В этом смысле интеллигенция именуется лишь часть образованного слоя общества, берущая на себя роль выразительницы интересов народа, претендующая на роль его духовного пастыря и представителя перед властью. В западной традиции нет понятия интеллигенция, его частично заменяет понятие «интеллектуалы».
Возникновение и развитие интеллигенции как социально-профессионального слоя, как правило, связывается с расширением сферы умственного труда в результате утверждения и развития капитализма в России, особенно после реформ 1860–70-х годов (хотя и в XVIII - 1-й половине XIX веков известны лица, для которых занятие умственным трудом или творчеством было профессией и главным источником дохода, например Ф.С. Рокотов, Ф.Г. Волков, Т.Н. Грановский, А.В. Кольцов, В.Г. Белинский). К интеллигенции конца XIX - начала XX веков относились инженеры, технологи, врачи, учителя и преподаватели высшей школы, земские служащие, статистики, агрономы, адвокаты, редакторы, журналисты, художники, писатели и другие; по происхождению они принадлежали к различным сословиям - дворянству, мещанству, купечеству, крестьянству и пр. Государственные служащих обычно не принято относить к этой группе, их выделяют в особую социально-профессиональную категорию чиновничества.
К началу 1860-х годов в России насчитывалось около 20 тысяч человек с высшим образованием. По данным Всероссийской переписи населения 1897 года, численность лиц, занятых преимущественно умственным трудом, составляла около 726 тысяч человек (около 2,7% самодеятельного населения страны). Из них около 369 тысяч человек (около 51%) находились на государственной или частной службе, в органах общественного самоуправления (в статистике эти виды служебной деятельности не разделялись); в других сферах были заняты около 263 тысяч человек (36%), в том числе около 25 тысяч человек - в области науки и культуры, около 170 тысяч человек - в области просвещения, около 36 тысяч человек - в здравоохранении; около 94 тысяч человек (13%) работали в области материального производства. В последней трети XIX века начался интенсивный приток женщин в сферу образования, медицины и культуры (доступ женщин к управлению производством до 1917 года был практически закрыт). К 1917 году численность интеллигенции в России удвоилась, составив свыше 1,5 миллонов человек
Интеллигенция всегда была и остаётся неоднородной не только по своему социальному происхождению, но и по материальному положению, культурному уровню, политическим воззрениям. В XIX - начале XX веков часть интеллигенции занимала консервативно-монархические позиции (например, М.Н. Катков, М.О. Меньшиков, В.П. Мещерский). Либеральная интеллигенция (К.К. Арсеньев, Максим М. Ковалевский, П.Н. Милюков и другие) считала, что совершенствования общества и облегчения положения народа нужно добиваться посредством постепенных реформ и нововведений, социалистически ориентированная интеллигенция (преобладала в народничестве) - революционным путём. Со временем интеллигенция всё больше политизировалась, занимая скорее радикальные позиции и считая, что самодержавие мешает необходимым преобразованиям. С этой особенностью российской интеллигенции и связано третье толкование понятия «интеллигенции» - как критически настроенных интеллектуалов, которые находились в оппозиции к правительству и были близки к революционным идеям и движениям. Такое понимание интеллигенции ярко отразилось в сборнике «Вехи» (1909 год, последнее издание - 2007 год), появление которого было связано с критическим осмыслением итогов Революции 1905-1907 годов.
Постепенно в общественном сознании происходило смещение трактовки понятия «интеллигеция» с широкого объекта (социально-профессиональный слой) на более узкую его часть - активную в социальном и политическом отношении (при данном определении понятия «интеллигенция» в её состав включаются и профессиональные революционеры, например В.И. Ленин, В.М. Чернов, Г.В. Плеханов). В русской литературе и публицистике в конца XIX - начала XX веков интеллигент был представлен в образе человека высокой умственной и этической культуры, чуждого духу буржуазности и мещанства, противостоящего ретроградству. А слово «интеллигенция» уже в новом, переосмысленном значении вернулось в европейские языки. М. Вебер называл русскую интеллигенцию «последним великим интеллектуальным движением, не единым, но определённо несущим общую веру и в этом смысле принявшим вид религии».
После Октябрьской революции 1917 года большевики, придя к власти, увидели в интеллигенции, которую прежде называли «генеральным штабом революции», лишь «попутчика», который не заслуживает доверия, т. к. не имеет «классовых признаков» и по этой причине отражает интересы различных классов - крестьянства и пролетариата (революционная интеллигенция) или буржуазии (буржуазная интеллигенция). Многие представители интеллигенции эмигрировали (Ф.И. Шаляпин, С.В. Рахманинов, И.Ф. Стравинский, А.П. Павлова, И.А. Бунин, А.И. Куприн, Д.С. Мережковский, К.Д. Бальмонт, В.Ф. Ходасевич, М.И. Цветаева и др.). Советское правительство, опасавшееся оживления политической активности интеллигенции в связи с новой экономической политикой, в 1922 году выслало ряд видных философов, экономистов, публицистов за границу на двух знаменитых «философских пароходах» или в отдалённые губернии страны. Значительная часть интеллигенции приняла революцию и сделала выбор в пользу сотрудничества с большевиками, разделяя при этом далеко не все их взгляды (В.Я. Брюсов, А.А. Блок, В.В. Вересаев, В.А. Гиляровский, В.В. Маяковский, Б.А. Пильняк и др.). Некоторые интеллигенты продолжали работать в Советской России, оставаясь «над схваткой» в политическом отношении (В.И. Вернадский, И.П. Павлов, К.Э. Циолковский, Н.Е. Жуковский, И.М. Губкин, К.А. Тимирязев, Д.К. Чернов и др.). К концу 1920-х годов представители дореволюц. интеллигенции составляли около 60% сотрудников высшей школы и научных учреждений и 80% квалифициров. специалистов, занимавших руководящие должности в промышленности.
Первоначально власть поддерживала учёных и специалистов тех отраслей, которые были «необходимы для социалистического строительства». Постепенно советское и партийное руководство стало проводить политику репрессий в отношении «старой» интеллигенции и давления на неё с целью подчинить интеллигенцию идеологическому контролю («Шахтинское дело» 1928 года, «Академическое дело» 1929-1931 годов, Промпартии дело 1930 года). Вместе с тем для замены «старой» интеллигенции оно осуществляло программу подготовки и воспитания «новой» интеллигенции, преданной идеалам социализма, которая стала бы проводником марксистских взглядов во всех сферах общественной жизни (учёных-марксистов готовили в специально созданных учебных заведениях - коммунистических университетах, Институте красной профессуры, Коммунистической академии и др.). Особое внимание уделялось выдвижению на руководящие должности выходцев из пролетариата.
В 1-й половине 1930-х годов вместо многочисленных разнообразных по художественному стилю и направлению литературно-художественных организаций были созданы фактически подконтрольные власти союзы творческой интеллигенции. Значительные потери понесла интеллигенция в ходе репрессий 1930-1940-х годов, в том числе в результате политики «большого террора». Тогда была уничтожена и часть старой большевистской партийной интеллигенции (ещё раньше, в 1918 - начале 1920-х годов, репрессированы меньшевики и эсеры как политические противники большевиков). К конце 1930-х годов в целом сформировалась новая, советская интеллигенция, большинство представителей которой разделяло идеалы социализма. В официальной статистике она отождествлялась главным образом со служащими и специалистами. Вместе с тем в обществе примерно в это же время возродилось и понимание интеллигента как человека, для которого идеалом являются высшие, нематериальные ценности (в условиях политической несвободы - главным образом культурные).
С середины 1950-х годов, в связи с началом политической «оттепели», в среде советской интеллигенции возникло движение диссидентов. В период развёртывания НТР интеллигенция была самым быстрорастущим слоем советского общества. Численность специалистов, занятых в народном хозяйстве СССР, в 1960-1985 года выросла с 8,8 миллионов до 33,5 миллионов чел.
В середине 1980-х годов в период проводившейся М.С. Горбачёвым политики перестройки советского общества и развития гласности, интеллигенция получила свободу самовыражения. Это вызвало политико-мировоззренческий раскол в её среде. Часть интелигенции возглавила критику совесткого строя и идеологии, способствовала выработке новых идеологических и духовных ориентиров. Другая часть выступила с протестом против как демократических, так и либеральных преобразований. В современном российском обществе интеллигенция продолжает оставаться разделённой на группы с различной идеологической ориентацией.
С конца 1980-х годов резко возрос интерес учёных к интеллигенции, её месту и роли в истории. Из-за смысловой неопределённости термина «интеллигенция» в научной литературе продолжаются дискуссии о генезисе интеллигенции, времени её возникновения, границах использования понятия. В спорах постоянно сталкиваются различные критерии - социально-профессиональный и основанный на качественных (морально-нравственных) характеристиках. Иногда термин «интеллигенция» используется по отношению к деятелям культуры ранних периодов русской истории (например, по отношению к монашеству). Часто под интеллигенцией понимаются образованные чиновники, которые были способны претворить в жизнь идеи модернизации страны, осуществляемой Петром I. В литературе употребляется и понятие «крепостная интеллигенция» по отношению к крепостным крестьянам - актёрам, художникам, архитекторам XVIII - первой половины XIX веков
Дополнительная литература:
Федюкин С.А. Великий Октябрь и интеллигенция. М., 1972;
Смоляков Л.Я. Социалистическая интеллигенция: Социолого-философский анализ. К., 1986;
Интеллигенция. Власть. Народ: Антология. М., 1993;
Корупаев А.Е. Очерки интеллигенции России: В 2 ч. М., 1995;
Актуальные проблемы историографии отечественной интеллигенции. Иваново, 1996;
Интеллигенция России: уроки истории и современность. Иваново, 1996;
Соскин В.Л. Современная историография советской интеллигенции России. Новосиб., 1996;
Олейник О.Ю. Советская интеллигенция в 30-е годы (теоретико-методологический и историографический аспекты). Иваново, 1997;
Панарин А.С. Российская интеллигенция в мировых войнах и революциях XX в. М., 1998
Иллюстрации:
«Курсистка». Художник Н.А. Ярошенко. 1883. Калужский областной художественный музей. Архив БРЭ;
«Рабфак идёт (Вузовцы)». Художник Б.В. Иогансон. 1928. Киевский музей русского искусства. Архив БРЭ;
«Вечеринка». Художник В.Е. Маковский. 1875–97. Третьяковская галерея (Москва). Архив БРЭ;
«Физики на атомном реакторе». Художник Р.Т. Тордиа. 1974. Архив БРЭ.