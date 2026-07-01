ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ - Условное название системы отношений по поводу создания и использования результатов интеллектуальной деятельности.
Отношения по поводу творчества возникли одновременно с самой творческой деятельностью, однако долгое время регуляторов этих отношений не существовало, хотя в Древней Греции наиболее известные трагедии хранились в специальном архиве, чтобы избежать искажений при переписке и постановке, в Древнем Риме плагиат осуждался как бесчестный поступок. Возникновение понятия «интеллектуальная собственность» относится ко времени формирования общественного осознания необходимости охранять интересы как автора, так и пользователя плодами его труда (XV-XVIII века). Первые общеобязательные акты были приняты в Англии - Статут о монополиях 1623 года касался технических новшеств, а Статут королевы Анны 1710 года - прав авторов публикаций.
В силу идеальной природы объекта интеллектуальной собственности на разных этапах развития философской и правовой мысли понятие «интеллектуальная собственность» трактовалось по-разному. Изначально интеллектуальная собственность понималась буквально, как вещное право - право собственности. Проприетарная (от лат. proprietas – собственность) теория признавала за автором или уполномоченным им лицом власть над судьбой результата интеллектуальной деятельности. Теория личных прав исходила из того, что отношения по поводу создания и использования творений разума являются или естественным правом человека, или его частной монополией, или дарованной властью привилегией, и даже приравнивала их к семейным узам. Теория интеллектуальных прав признавала права на результаты интеллектуальной деятельности правами особого рода, лежащими за пределами традиционной классификации гражданских прав (вещные, личные и обязательственные).
В современном понимании интеллектуальная собственность - совокупность абсолютных правомочий в системе отношений «автор - пользователь результатом его труда - общество», состоящих в исключительной возможности совершения определённых действий и/или препятствования их совершению третьими лицами с целью защиты от подражания и предотвращения неосновательного обогащения. В соответствии с Конвенцией, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности (1967 год), это понятие охватывает права, относящиеся к литературным, художественным и научным произведениям; исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и ТВ-передачам; изобретениям во всех областях человеческой деятельности; научным открытиям; промышленным образцам; товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим обозначениям; защите против недобросовестной конкуренции, а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях. Интеллектуальная собственность подразделяется на промыленную собственность (включающую изобретения и иные результаты интеллектуальной деятельности, относящиеся к производству) и литературную и художественную собственность (охватывающую творческую сферу).
Термин «интеллектуальная собственность» получил распространение в большинстве стран мира. Однако в это понятие вкладывается разный смысл. Страны англосаксонской системы права склоняются к установлению вещно-правового режима на нематериальный объект, сосредоточиваются на имущественном аспекте авторских правомочий, не выделяя из них специфических моральных прав (т. н. монистический подход), требуют соблюдения формальностей (административных процедур) независимо от вида объекта. Страны континентальной системы права ставят во главу угла «бестелесность» интеллектуальной собственности, выделяют две группы - имущественных и неимущественных (неотчуждаемых и бессрочных) - авторских правомочий (так называемый дуалистический подход), не связывают защиту плодов литературного, художественного и иного подобного творчества с выполнением формальностей. Общим для всех подходов являются требования к объективной форме творения разума, признание самостоятельной экономической ценности объекта интеллектуальной собственности, возможность её оценки, ограничение установленных законом полномочий во времени и пространстве, классификация объектов в зависимости от предмета охраны.
Термин «интеллектуальная собственность» воспринят и международным правом. Изначально страны объединялись для преодоления территориальности прав интеллектуальной собственности - на этом этапе влияние континентальных традиций превалировало (Парижская конвенция по охране промышленной собственности, 1883 год; Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений, 1886 год), затем - в целях унификации и универсализации подходов в этой сфере (Всемирная конвенция об авторском праве, 1952 год; Международная конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций, 1961 год; Договор о патентной кооперации, 1970 год), позднее - для стимулирования создания, распространения и передачи знаний (информации), на этом этапе преобладал англосаксонский подход (Соглашение о товарных аспектах прав интеллектуальной собственности, 1994 год).
В России в становлении интеллектуальной собственности выделяют три этапа - дореволюционный в русле романо-германского подхода (первые привилегии послепетровских времён, первые законы - высочайший манифест «О привилегиях на разные изобретения и открытия в художествах и ремёслах», 1812 год; глава «О сочинителях и издателях книг» в Цензурном уставе 1828 год), советский, тяготеющий к англосаксонскому пониманию (от декрета «О признании научных, литературных, музыкальных и художественных произведений государственным достоянием», 1918 год, и Положения об изобретениях, 1919 год, до присоединения СССР к Всемирной конвенции об авторском праве), и постсоветский (возрождающий, а ныне опережающий континентальные традиции). В действующем законодательстве термин «интеллектуальная собственность» является собирательным для традиционно сформировавшихся подотраслей авторского права, смежных прав, патентного права, прав на селекционное достижение, на топологии интегральных микросхем, на секрет производства (ноу-хау) и на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. Общие положения об интеллектуальной собственности установлены Конституцией РФ.
В российском гражданском праве понятие интеллектуальная собственность охватывает интеллектуальные права и результаты интеллектуальной деятельности. Интеллектуальные права включают исключительное право - имущественное правомочие, состоящее в возможности разрешать или запрещать использование объекта интеллектуальной собственности другим лицам, обусловленное выплатой вознаграждения, а также (в отношении некоторых результатов интеллектуальной деятельности) личные неимущественные и иные права. Российское законодательство не относит к сфере интеллектуальной собственности открытия и антиконкурентную практику, при этом включая (помимо принятых в международном праве объектов) наименования мест происхождения товаров, секреты производства, самостоятельную охрану интересов публикатора и изготовителя базы данных, а также уточняя круг изобретений.
На рубеже XX-XXI веков роль интеллектуальной собственности возрастает в связи с развитием НТП, который обусловливает рост числа результатов человеческой деятельности, претендующих на признание их объектами интеллектуальной собственности (доменные имена и пр.). Кроме того, в соответствии с мировыми тенденциями по сохранению наследия средства в рамках интеллектуальной собственности рассматриваются также как инструмент защиты фольклора, традиционных знаний и генетических ресурсов.
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