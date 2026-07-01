ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ - Условное название системы отношений по поводу создания и использования результатов интеллектуальной деятельности.

От­но­ше­ния по по­во­ду твор­чест­ва воз­ни­кли од­но­вре­мен­но с са­мой твор­чес­кой дея­тель­но­стью, од­на­ко дол­гое вре­мя ре­гу­ля­то­ров этих от­но­ше­ний не су­ще­ст­во­ва­ло, хо­тя в Древ­ней Гре­ции наи­более из­вест­ные тра­ге­дии хра­ни­лись в специальном ар­хи­ве, что­бы из­бе­жать ис­ка­же­ний при пе­ре­пис­ке и по­ста­нов­ке, в Древ­нем Ри­ме пла­ги­ат осу­ж­дал­ся как бес­че­ст­ный по­сту­пок. Воз­ник­но­ве­ние по­ня­тия «интеллектуальная собственность» от­но­сит­ся ко вре­ме­ни фор­ми­ро­ва­ния об­щественного осоз­на­ния не­об­хо­ди­мо­сти ох­ра­нять ин­те­ре­сы как ав­то­ра, так и поль­зо­ва­те­ля пло­да­ми его тру­да (XV-XVIII века). Пер­вые об­ще­обя­за­тель­ные ак­ты бы­ли при­ня­ты в Анг­лии - Ста­тут о мо­но­по­ли­ях 1623 года ка­сал­ся тех­нических нов­шеств, а Ста­тут ко­ро­ле­вы Ан­ны 1710 года - прав ав­то­ров пуб­ли­ка­ций.

В си­лу иде­аль­ной при­ро­ды объ­ек­та интеллектуальной собственности на раз­ных эта­пах раз­ви­тия фи­ло­соф­ской и пра­во­вой мыс­ли по­ня­тие «интеллектуальная собственность» трак­то­ва­лось по-раз­но­му. Из­на­чаль­но интеллектуальная собственность по­ни­ма­лась бу­к­валь­но, как вещ­ное пра­во - пра­во соб­ст­вен­но­сти. Про­прие­тар­ная (от лат. propri­e­tas – соб­ст­вен­ность) тео­рия при­зна­ва­ла за ав­то­ром или упол­но­мо­чен­ным им ли­цом власть над судь­бой ре­зуль­та­та ин­тел­лек­ту­аль­ной дея­тель­но­сти. Тео­рия лич­ных прав ис­хо­ди­ла из то­го, что от­но­ше­ния по по­во­ду соз­да­ния и ис­поль­зо­ва­ния тво­ре­ний ра­зу­ма яв­ля­ют­ся или ес­те­ст­вен­ным пра­вом че­ло­ве­ка, или его ча­ст­ной мо­но­по­ли­ей, или да­ро­ван­ной вла­стью при­ви­ле­ги­ей, и да­же при­рав­ни­ва­ла их к се­мей­ным узам. Тео­рия ин­тел­лек­ту­аль­ных прав при­зна­ва­ла пра­ва на ре­зуль­та­ты ин­тел­лек­ту­аль­ной дея­тель­но­сти пра­ва­ми осо­бо­го ро­да, ле­жа­щи­ми за пре­де­ла­ми тра­диционной клас­си­фи­ка­ции гражданских прав (вещ­ные, лич­ные и обя­за­тель­ст­вен­ные).

В современном по­ни­ма­нии интеллектуальная собственность - со­во­куп­ность аб­со­лют­ных пра­во­мо­чий в сис­те­ме от­но­ше­ний «ав­тор - поль­зо­ва­тель ре­зуль­та­том его тру­да - об­ще­ст­во», со­стоя­щих в ис­клю­чи­тель­ной воз­мож­но­сти со­вер­ше­ния оп­ре­де­лён­ных дей­ст­вий и/или пре­пят­ст­во­ва­ния их со­вер­ше­нию треть­и­ми ли­ца­ми с це­лью за­щи­ты от под­ра­жа­ния и пре­дот­вра­ще­ния не­ос­но­ва­тель­но­го обо­га­ще­ния. В со­от­вет­ст­вии с Кон­вен­ци­ей, уч­ре­ж­даю­щей Все­мир­ную организацию ин­тел­лек­ту­аль­ной соб­ст­вен­но­сти (1967 год), это по­ня­тие ох­ва­ты­ва­ет пра­ва, от­но­ся­щие­ся к литературным, ху­дожественным и на­учным про­из­ве­де­ни­ям; ис­пол­ни­тель­ской дея­тель­но­сти ар­ти­стов, зву­ко­за­пи­си, ра­дио- и ТВ-пе­ре­да­чам; изо­бре­те­ни­ям во всех об­лас­тях че­ло­ве­че­ской дея­тель­но­сти; на­учным от­кры­ти­ям; промышленным об­раз­цам; то­вар­ным зна­кам, зна­кам об­слу­жи­ва­ния, фир­мен­ным на­име­но­ва­ни­ям и ком­мерческим обо­зна­че­ни­ям; за­щи­те про­тив не­доб­ро­со­ве­ст­ной кон­ку­рен­ции, а так­же все другие пра­ва, от­но­ся­щие­ся к ин­тел­лек­ту­аль­ной дея­тель­но­сти в про­из­вод­ст­вен­ной, на­учной, литературной и ху­дожественной об­лас­тях. Интеллектуальная собственность под­раз­де­ля­ет­ся на промыленную соб­ст­вен­ность (вклю­чаю­щую изо­бре­те­ния и иные ре­зуль­та­ты ин­тел­лек­ту­аль­ной дея­тель­но­сти, от­но­ся­щие­ся к про­из­вод­ст­ву) и литературную и ху­дожественную соб­ст­вен­ность (ох­ва­ты­ваю­щую твор­че­скую сфе­ру).

Тер­мин «интеллектуальная собственность» по­лу­чил рас­про­стра­не­ние в боль­шин­ст­ве стран ми­ра. Од­на­ко в это по­ня­тие вкла­ды­ва­ет­ся раз­ный смысл. Стра­ны анг­ло­сак­сон­ской сис­те­мы пра­ва скло­ня­ют­ся к ус­та­нов­ле­нию вещ­но-пра­во­во­го ре­жи­ма на не­ма­те­ри­аль­ный объ­ект, со­сре­до­то­чи­ва­ют­ся на иму­ще­ст­вен­ном ас­пек­те ав­тор­ских пра­во­мо­чий, не вы­де­ляя из них спе­ци­фи­че­ских мо­раль­ных прав (т. н. мо­ни­сти­че­ский под­ход), тре­бу­ют со­блю­де­ния фор­маль­но­стей (административных про­це­дур) не­за­ви­си­мо от ви­да объ­ек­та. Стра­ны кон­ти­нен­таль­ной сис­те­мы пра­ва ста­вят во гла­ву уг­ла «бес­те­лес­ность» интеллектуальной собственности, вы­де­ля­ют две груп­пы - иму­ще­ст­вен­ных и не­иму­ще­ст­вен­ных (не­от­чу­ж­дае­мых и бес­сроч­ных) - ав­тор­ских пра­во­мо­чий (так называемый дуа­ли­сти­че­ский под­ход), не свя­зы­ва­ют за­щи­ту пло­дов литературного, ху­дожественного и ино­го по­доб­но­го твор­че­ст­ва с вы­пол­не­ни­ем фор­маль­но­стей. Об­щим для всех под­хо­дов яв­ля­ют­ся тре­бо­ва­ния к объ­ек­тив­ной фор­ме тво­ре­ния ра­зу­ма, при­зна­ние са­мо­сто­ятельной эко­но­мической цен­но­сти объ­ек­та интеллектуальной собственности, воз­мож­ность её оцен­ки, ог­ра­ни­че­ние ус­та­нов­лен­ных за­ко­ном пол­но­мо­чий во вре­ме­ни и про­стран­ст­ве, клас­си­фи­ка­ция объ­ек­тов в за­ви­си­мо­сти от пред­ме­та ох­ра­ны.

Тер­мин «интеллектуальная собственность» вос­при­нят и ме­ж­ду­народным пра­вом. Из­на­чаль­но стра­ны объ­е­ди­ня­лись для пре­одо­ле­ния тер­ри­то­ри­аль­но­сти прав интеллектуальной собственности - на этом эта­пе влия­ние кон­ти­нен­таль­ных тра­ди­ций пре­ва­ли­ро­ва­ло ( Па­риж­ская кон­вен­ция по ох­ра­не про­мыш­лен­ной соб­ст­вен­но­сти, 1883 год ; Берн­ская кон­вен­ция об ох­ра­не ли­те­ра­тур­ных и ху­до­же­ст­вен­ных про­из­ве­де­ний, 1886 год), за­тем - в це­лях уни­фи­ка­ции и уни­вер­са­ли­за­ции под­хо­дов в этой сфе­ре (Все­мир­ная кон­вен­ция об ав­тор­ском пра­ве, 1952 год; Меж­ду­народная кон­вен­ция об ох­ра­не прав ис­пол­ни­те­лей, из­го­то­ви­те­лей фо­но­грамм и ве­ща­тель­ных ор­га­ни­за­ций, 1961 год; До­го­вор о па­тент­ной коо­пе­ра­ции, 1970 год), позд­нее - для сти­му­ли­ро­ва­ния соз­да­ния, рас­про­стра­не­ния и пе­ре­да­чи зна­ний (ин­фор­ма­ции), на этом эта­пе пре­об­ла­дал анг­ло­сак­сон­ский под­ход (Со­гла­ше­ние о то­вар­ных ас­пек­тах прав ин­тел­лек­ту­аль­ной соб­ст­вен­но­сти, 1994 год).

В Рос­сии в ста­нов­ле­нии интеллектуальной собственности вы­де­ля­ют три эта­па - до­ре­во­лю­ци­он­ный в рус­ле ро­ма­но-германского под­хо­да (пер­вые при­ви­ле­гии по­сле­пет­ров­ских вре­мён, пер­вые за­ко­ны - вы­со­чай­ший ма­ни­фест «О при­ви­ле­ги­ях на раз­ные изо­бре­те­ния и от­кры­тия в ху­до­же­ст­вах и ре­мёс­лах», 1812 год; гла­ва «О со­чи­ни­те­лях и из­да­те­лях книг» в Цен­зур­ном ус­та­ве 1828 год), со­вет­ский, тя­го­тею­щий к анг­ло­сак­сон­ско­му по­ни­ма­нию (от дек­ре­та «О при­зна­нии на­уч­ных, ли­те­ра­тур­ных, му­зы­каль­ных и ху­до­же­ст­вен­ных про­из­ве­де­ний го­су­дар­ст­вен­ным дос­тоя­ни­ем», 1918 год, и По­ло­же­ния об изо­бре­те­ни­ях, 1919 год, до при­сое­ди­не­ния СССР к Все­мир­ной кон­вен­ции об ав­тор­ском пра­ве), и пост­со­вет­ский (воз­ро­ж­даю­щий, а ны­не опе­ре­жаю­щий кон­ти­нен­таль­ные тра­ди­ции). В дей­ст­вую­щем за­ко­но­да­тель­ст­ве тер­мин «интеллектуальная собственность» яв­ля­ет­ся со­би­ра­тель­ным для тра­ди­ци­он­но сфор­ми­ро­вав­ших­ся под­от­рас­лей ав­тор­ско­го пра­ва, смеж­ных прав, па­тент­но­го пра­ва, прав на се­лек­ци­он­ное дос­ти­же­ние, на то­по­ло­гии ин­те­граль­ных мик­ро­схем, на сек­рет про­из­вод­ст­ва (ноу-хау) и на сред­ст­ва ин­ди­ви­дуа­ли­за­ции юри­дических лиц, то­ва­ров, ра­бот, ус­луг и пред­при­ятий. Об­щие по­ло­же­ния об интеллектуальной собственности ус­та­нов­ле­ны Кон­сти­ту­ци­ей РФ.

В российском гражданском пра­ве по­ня­тие интеллектуальная собственность ох­ва­ты­ва­ет ин­тел­лек­ту­аль­ные пра­ва и ре­зуль­та­ты ин­тел­лек­ту­аль­ной дея­тель­но­сти. Ин­тел­лек­ту­аль­ные пра­ва вклю­ча­ют ис­клю­чи­тель­ное пра­во - иму­ще­ст­вен­ное пра­во­мо­чие, со­стоя­щее в воз­мож­но­сти раз­ре­шать или за­пре­щать ис­поль­зо­ва­ние объ­ек­та ин­тел­лек­ту­аль­ной соб­ст­вен­но­сти другим ли­цам, обу­слов­лен­ное вы­пла­той воз­на­гра­ж­де­ния, а так­же (в от­но­ше­нии не­ко­то­рых ре­зуль­та­тов ин­тел­лек­ту­аль­ной дея­тель­но­сти) лич­ные не­иму­ще­ст­вен­ные и иные пра­ва. Российское за­ко­но­да­тель­ст­во не от­но­сит к сфе­ре интеллектуальной собственности от­кры­тия и ан­ти­кон­ку­рент­ную прак­ти­ку, при этом вклю­чая (по­ми­мо при­ня­тых в ме­ж­ду­народном пра­ве объ­ек­тов) на­име­но­ва­ния мест про­ис­хо­ж­де­ния то­ва­ров, сек­ре­ты про­из­вод­ст­ва, са­мо­сто­ятельную ох­ра­ну ин­те­ре­сов пуб­ли­ка­то­ра и из­го­то­ви­те­ля ба­зы дан­ных, а так­же уточ­няя круг изо­бре­те­ний.

На ру­бе­же XX-XXI веков роль интеллектуальной собственности воз­рас­та­ет в свя­зи с раз­ви­ти­ем НТП, ко­то­рый обу­слов­ли­ва­ет рост чис­ла ре­зуль­та­тов че­ло­ве­че­ской дея­тель­но­сти, пре­тен­дую­щих на при­зна­ние их объ­ек­та­ми интеллектуальной собственности (до­мен­ные име­на и пр.). Кро­ме то­го, в со­от­вет­ст­вии с ми­ро­вы­ми тен­ден­ция­ми по со­хра­не­нию на­сле­дия сред­ст­ва в рам­ках интеллектуальной собственности рас­смат­ри­ва­ют­ся так­же как ин­ст­ру­мент за­щи­ты фольк­ло­ра, тра­диционных зна­ний и ге­не­тических ре­сур­сов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)