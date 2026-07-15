ИНТЕГРАЛИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Интегралистское движение (восстание) — бразильское политическое движение фашистского типа (партия Бразильское интегралистское действие) было создано в октябре 1932 Плиниу Салгаду.

Выступало с крайне националистических, антисемитских, антикоммунистических и антилиберальных позиций. Провозглашало корпоративное государство, авторитаризм и национализм , главными врагами объявляло коммунизм и буржуазность. Известно также как движение «зеленорубашечников», по форме его членов. 11 мая 1938 подняли восстание против диктатуры Ж. Варгаса, который воспользовался им для развязывания жестоких политических репрессий: многие были расстреляны, 1500 членов партии арестованы, П. Салгаду эмигрировал в Португалию, движение было запрещено, как все остальные партии. После 1945 и легализации партий движение было преобразовано в Партию народного представительства, на президентских выборах 1955 П. Салгаду получил 7 % голосов. Поддержали военный переворот 1964 и вошли в 1965 в созданную военными партию Альянс национального обновления.

Лит.: Trinidade H. Integralismo: o fascismo brasileiro na década de 30. Univ. De Indiana, 1979; Калмыков Н. П. Диктатура Варгаса и бразильский рабочий класс: рабочая политика бразильского правительства в 1930—1945 гг. М., 1981; Фаусту Б. Краткая история Бразилии. М., 2013.