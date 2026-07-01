ИНТЕГРАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ИНТЕГРАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ - совокупность процессов, ведущих к координации деятельности, а в некоторых случаях к объединению различных политических единиц, структур и сил.
Принято выделять две основные формы интеграции политической: внутригосударственную и межгосударственную. Внутригосударственная интеграция политическая осуществляется на уровне общественных и политических движений, партий и других организаций. Её базой является сближение программных целей различных политических единиц, их схожий социальный состав, осознание необходимости объединения усилий для решения определённых задач и др. Основой межгосударственной интеграцией политической является совпадение национальных интересов, интернационализация экономической, социальной, политической и культурной жизни, взаимозависимость развития отдельных стран и осознание общности потребностей, интересов и ценностей. Межгосударственная интеграция политическая отражает процессы интернационализации и глобализации, происходящие в современном мире, повышает стабильность глобальных и внутринациональных политических систем, создаёт более широкие возможности для обеспечения национальной и международной безопасности. Формально она реализуется в создании новых, наднациональных институтов власти и передаче им части суверенных прав национальных политических органов.
Процесс межгосударственной интеграции политической в Западной Европе привёл к формированию многочисленных наднациональных институтов (союзов, межгосударственных и неправительственных объединений), к образованию в 1950-х годах европейских сообществ: Европейского объединения угля и стали, Европейского экономического сообщества и Европейского сообщества по атомной энергии, а в 1990-х годах - Европейского союза. В их рамках осуществляется координация деятельности стран-участниц в области экономики, социальной политики, финансов, научных исследований и технологического развития, охраны окружающей среды, внешней политики и др. С интеграцией политической тесно связана военно-политическая интеграция - слияние военных структур стран-участниц (например, Организация Североатлантического договора) в целях координации политики государств в военной области и вопросах обеспечения безопасности.
Интеграция политическая, являющаяся объективной тенденцией общественного развития, - сложный и противоречивый процесс. На определённых этапах межгосударственной интеграции политической отдельные страны-участницы могут выступить против ограничения своего суверенитета в решении тех или иных вопросов, а также против расширения сферы компетенции наднациональных органов, изменения состава участников интеграционного объединения и его географических границ. Интеграция политическая на межгосударственном уровне в отдельные моменты приводит к усилению регионализма и обострению международных противоречий, поскольку нередко воспринимается странами, не входящими в интеграционное объединение, как нарушающее их интересы и даже как создающее угрозу их безопасности.