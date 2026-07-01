ИНТЕГРАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ИНТЕГРАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ - со­во­куп­ность про­цес­сов, ве­ду­щих к ко­ор­ди­на­ции дея­тель­но­сти, а в не­ко­то­рых слу­ча­ях к объ­е­ди­не­нию различных по­ли­тических еди­ниц, струк­тур и сил.

При­ня­то вы­де­лять две основные фор­мы интеграции политической: внут­ри­го­су­дар­ст­вен­ную и меж­го­су­дар­ст­вен­ную. Внут­риго­су­дар­ст­вен­ная интеграция политическая осу­ще­ст­в­ля­ет­ся на уров­не об­щественных и по­ли­тических дви­же­ний, пар­тий и других ор­га­ни­за­ций. Её ба­зой яв­ля­ет­ся сбли­же­ние про­грамм­ных це­лей различных по­ли­тических еди­ниц, их схо­жий со­ци­аль­ный со­став, осоз­на­ние не­об­хо­ди­мо­сти объ­е­ди­не­ния уси­лий для ре­ше­ния оп­ре­де­лён­ных за­дач и др. Ос­но­вой меж­го­су­дар­ст­вен­ной интеграцией политической яв­ля­ет­ся сов­па­де­ние национальных ин­те­ре­сов, ин­тер­на­цио­на­ли­за­ция эко­но­мической, со­ци­аль­ной, по­ли­тической и куль­тур­ной жиз­ни, взаи­мо­за­ви­си­мость раз­ви­тия отдельных стран и осоз­на­ние общ­но­сти по­треб­но­стей, ин­те­ре­сов и цен­но­стей. Меж­го­су­дар­ст­вен­ная интеграция политическая от­ра­жа­ет про­цес­сы ин­тер­на­цио­на­ли­за­ции и гло­ба­ли­за­ции, про­ис­хо­дя­щие в современном ми­ре, по­вы­ша­ет ста­биль­ность гло­баль­ных и внут­ри­на­цио­наль­ных по­ли­тических сис­тем, соз­да­ёт бо­лее ши­ро­кие воз­мож­но­сти для обес­пече­ния национальной и ме­ж­ду­народной безо­пас­но­сти. Фор­маль­но она реа­ли­зу­ет­ся в соз­да­нии но­вых, над­на­цио­наль­ных ин­сти­ту­тов вла­сти и пе­ре­да­че им час­ти су­ве­рен­ных прав национальных по­ли­тических ор­га­нов.

Про­цесс меж­го­су­дар­ст­вен­ной интеграции политической в Западной Ев­ро­пе при­вёл к фор­ми­ро­ва­нию мно­го­численных над­на­цио­наль­ных ин­сти­ту­тов (сою­зов, меж­го­су­дар­ст­вен­ных и не­пра­ви­тель­ст­вен­ных объ­е­ди­не­ний), к об­ра­зо­ва­нию в 1950-х годах ев­ропейских со­об­ществ: Ев­ро­пей­ско­го объ­е­ди­не­ния уг­ля и ста­ли, Ев­ро­пей­ско­го эко­но­ми­че­ско­го со­об­ще­ст­ва и Ев­ро­пей­ско­го со­об­ще­ст­ва по атом­ной энер­гии, а в 1990-х годах - Ев­ро­пей­ско­го сою­за . В их рам­ках осу­ще­ст­в­ля­ет­ся ко­ор­ди­на­ция дея­тель­но­сти стран-уча­ст­ниц в об­лас­ти эко­но­ми­ки, со­ци­аль­ной по­ли­ти­ки, фи­нан­сов, на­учных ис­сле­до­ва­ний и тех­но­ло­гического раз­ви­тия, ох­ра­ны ок­ру­жаю­щей сре­ды, внеш­ней по­ли­ти­ки и др. С интеграцией политической тес­но свя­за­на во­енно-по­ли­тическая ин­те­гра­ция - слия­ние во­енных струк­тур стран-уча­ст­ниц (например, Ор­га­ни­за­ция Се­ве­ро­ат­лан­ти­че­ско­го до­го­во­ра ) в це­лях ко­ор­ди­на­ции по­ли­ти­ки го­су­дарств в во­енной об­лас­ти и во­про­сах обес­пе­че­ния безо­пас­но­сти.

Интеграция политическая, яв­ляю­щая­ся объ­ек­тив­ной тен­ден­ци­ей об­щественного раз­ви­тия, - слож­ный и про­ти­во­ре­чи­вый про­цесс. На оп­ре­де­лён­ных эта­пах меж­го­су­дар­ст­вен­ной интеграции политической отдельные стра­ны-уча­ст­ни­цы мо­гут вы­сту­пить про­тив ог­ра­ни­че­ния сво­его су­ве­ре­ни­те­та в ре­ше­нии тех или иных во­про­сов, а так­же про­тив рас­ши­ре­ния сфе­ры ком­пе­тен­ции над­на­цио­наль­ных ор­га­нов, из­ме­не­ния со­ста­ва уча­ст­ни­ков ин­те­грационного объ­еди­не­ния и его гео­гра­фических гра­ниц. Интеграция политическая на меж­го­су­дар­ст­вен­ном уров­не в отдельные мо­мен­ты при­во­дит к уси­ле­нию ре­гио­на­лиз­ма и обо­ст­ре­нию ме­ж­ду­народных про­ти­во­ре­чий, по­сколь­ку не­ред­ко вос­при­ни­ма­ет­ся стра­на­ми, не вхо­дя­щи­ми в ин­те­грационное объ­е­ди­не­ние, как на­ру­шаю­щее их ин­те­ре­сы и да­же как соз­даю­щее уг­ро­зу их безо­пас­но­сти.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)